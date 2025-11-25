Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 26 ноября: Весам - внезапная прибыль, Тельцам - проблема

Руслана Заклинская
25 ноября 2025, 08:59
260
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 26 ноября всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 26 ноября: Весам - внезапная прибыль, Тельцам - проблема
Гороскоп на 26 ноября 2025 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 ноября
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 26 ноября поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться завтра.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Сделайте свою жизнь возвышенной, чтобы наслаждаться большим величием бесконечного бытия. Отсутствие забот - первый шаг в этом направлении. Денежные поступления из незапланированных источников осветят ваш день. Станьте энергичным человеком, который строит свою жизнь собственными усилиями и трудом, а не ищет опоры в других. Внезапная смена романтического настроения может вас расстроить. Новые начинания будут привлекательными и обещают хорошие прибыли. Нерешенные проблемы нужно устранить в ближайшее время, и вы знаете, что следует с чего-то начать - поэтому думайте позитивно и начните прилагать усилия уже в этот день.

Гороскоп на завтра - Телец

Будьте оптимистом и смотрите на более светлую сторону жизни. Ваша уверенность откроет двери для осуществления надежд и желаний. В этот день вы можете потратить много денег на вечеринку с друзьями, но несмотря на это ваша финансовая ситуация будет оставаться стабильной. Члены семьи, вероятно, будут преувеличивать мелкие проблемы. В этот день вы почувствуете романтический соблазн. Вы можете узнать на работе, что тот, кого считали врагом, на самом деле является доброжелателем. Уроженцы этого знака зодиака могут в этот день посмотреть фильм или матч дома с братьями и сестрами - это укрепит ваши отношения. Существует большая вероятность, что окружающие попытаются посеять разногласия в ваших отношениях. Не прислушивайтесь к советам посторонних.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Если вы испытываете чрезмерный стресс, проводите больше времени с детьми - их теплые объятия и искренние улыбки способны снять напряжение. В этот день не делайте шагов, которые могут привести к финансовым потерям, без совета опытного человека. Дети заставят вас гордиться их достижениями. Романтические отношения могут пострадать из-за плохого самочувствия вашего супруга или супруги. Управляйте людьми на работе уверенно, ведь ваша искренность будет способствовать продвижению. Нет ничего невозможного, если есть желание это преодолеть. Вы можете испытывать раздражение из-за плохого настроения вашего партнера.

Гороскоп на завтра - Рак

Не впадайте в уныние и депрессию. В этот день ваша финансовая ситуация, вероятно, улучшится, а если вы кому-то одолжили деньги - есть шанс получить их обратно. Это благоприятное время для семейных мероприятий и важных церемоний. Наиболее раздражительный человек в вашей рабочей команде может внезапно проявить себя с интеллектуальной стороны. Чтобы по-настоящему наслаждаться жизнью, найдите возможность увидеться с друзьями. Ваш супруг или супруга будет особенно замечательным в этот день и вы можете получить приятный сюрприз от любимого человека.

Гороскоп на завтра - Лев

В этот день будьте внимательны к здоровью и питанию. Обсудите с мужем или женой финансы и планы на будущее. Не переусердствуйте со щедростью к детям - это может создать лишние проблемы. Любимый человек может быть раздраженным, что повлияет на ваше настроение. На работе окажется, что "враг" на самом деле является доброжелателем. Поздно вечером возможны хорошие новости издалека. Супружеская жизнь может показаться скучной, так что добавьте в этот день немного новизны.

Гороскоп на завтра - Дева

В этот день избегайте стресса и психического напряжения. Старые знакомые и друзья окажутся полезными. Смена работы может стать удачной. Вам может подойти сфера маркетинга. Свободное время проведите в храме или другом религиозном месте, подальше от споров. Муж или жена в этот день выскажут теплые слова о том, насколько вы ценны.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

В этот день ваше здоровье будет отличным, даже несмотря на насыщенный график. Возможны неожиданные источники прибыли. Вечер в кино или ужин с мужем/женой подарят расслабление и хорошее настроение. Романтика и приятное общение захватят ваши мысли, несмотря на рабочие дела. На работе стоит оставаться сдержанными и смелыми, даже если возникнет сопротивление. В этот день вы можете растрогаться, узнав что-то прекрасное о своей супружеской жизни.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Вы наконец-то почувствуете облегчение от длительного напряжения. Возможны финансовые поступления от маминой семьи. Ваш энтузиазм улучшит атмосферу дома. В отношениях стоит быть более деликатными. На работе - успех. Хотя родные будут стремиться к общению, вам захочется побыть наедине. Близкий человек может вести себя несколько эгоцентрично.

Гороскоп на завтра - Стрелец

У вас много энергии, но рабочее давление раздражает. Планируйте бюджет, чтобы избежать финансовых проблем. Время с семьей и друзьями поможет восстановить силы. День благоприятен для переговоров с новыми клиентами. Свободное время можно посвятить медитации для душевного спокойствия. На супружескую жизнь возможно давление со стороны семьи, но вы справитесь.

Гороскоп на завтра - Козерог

Отдыхайте и расслабляйтесь между работой. Из-за прошлых расходов вам может не хватать денег. Ваше остроумие поднимет настроение окружающим. Любовь в этот день будет иметь духовный и религиозный смысл. Новые предложения заманчивы, но не спешите с решениями. Найдите время для себя, чтобы избежать морального истощения. Вы будете чувствовать себя счастливыми и ценными для своей второй половинки.

Гороскоп на завтра - Водолей

Не тратьте энергию на пустые мысли, направляйте ее правильно. Финансы улучшатся. Возможно посещение религиозного места или родственника. Сила любви будет вдохновлять вас. День будет активным и социальным - люди будут слушать ваши советы. Избегайте траты времени на телевизор и телефон. Ваш брак в этот день будет выглядеть особенно гармоничным.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Друзья поддержат вас и принесут радость. Экономически день будет неоднозначным, но возможна прибыль при настойчивости. Муж/жена будет делать вас счастливыми. Контролируйте романтические эмоции. Руководство на работе будет вести себя доброжелательно. Найдется время для себя и творчества. День подарит передышку после сложного этапа супружеской жизни.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ запустила 22 ракеты и 464 БпЛА: ПВО Украины остановила львиную долю целей

РФ запустила 22 ракеты и 464 БпЛА: ПВО Украины остановила львиную долю целей

10:40Украина
Когда война закончится: новый прогноз массированных ударов и завершения боев в Украине

Когда война закончится: новый прогноз массированных ударов и завершения боев в Украине

10:12Интервью
Взорван носитель лазерного оружия: СМИ о поражении самолета-прототипа РФ А-60

Взорван носитель лазерного оружия: СМИ о поражении самолета-прототипа РФ А-60

10:07Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость

Последние новости

11:01

"Шахед прилетел в квартиру": украинские звезды показали, как пережили удар РФ

10:48

Краска может просто слезть: при какой температуре не стоит мыть авто зимой

10:41

После подписания мирного соглашения: Макрон анонсировал развертывание сил обеспечения в Украине

10:40

РФ запустила 22 ракеты и 464 БпЛА: ПВО Украины остановила львиную долю целейФото

10:28

Китайский гороскоп на завтра 26 ноября: Кроликам - гнев, Петухам - споры

Накроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцевНакроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцев
10:12

Когда война закончится: новый прогноз массированных ударов и завершения боев в Украине

10:07

Взорван носитель лазерного оружия: СМИ о поражении самолета-прототипа РФ А-60

10:03

"Никакого военного смысла": Зеленский раскрыл детали ночного удара РФ по УкраинеФото

09:55

РФ всю ночь била ракетами по Украине: все последствия атаки на Киев и регионыФото

Реклама
09:50

Какой цвет принесет вам счастье и достаток: ответ спрятан в дате рождения

09:34

Возлюбленная Клопотенко раскрыла правду об их романе - детали

09:26

Почему танцы с бубнами вокруг "мирных планов" закончатся примерно ничеммнение

09:07

"Мы сделали для себя": в Киеве людей не пустили в укрытие во время тревогиВидео

09:02

Фраза "пусть земля будет пухом" имеет совсем другое значение: когда-то ее боялисьВидео

08:59

Гороскоп на завтра 26 ноября: Весам - внезапная прибыль, Тельцам - проблема

08:55

Часть города без тепла, есть перебои в работе транспорта: как живет Киев после атаки РФ

08:16

Переговоры о подготовке мирного плана: у Трампа сделали важное заявление

08:10

Под завалами могут быть люди: в Киеве растет число жертв утреннего обстрела РФФото

07:10

Взрывы в Киеве: РФ запустила по столице Украины "Кинжалы" - что известно

06:56

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены домаФото

Реклама
06:17

28 пунктов Дмитриева-Виткофа: при чем здесь логика Трампа и наши выборымнение

06:00

"Пусть простит меня": у Аллы Пугачевой появилась соперница

05:44

На каких оборотах сажевый фильтр "самоочищается": эксперты раскрыли секрет

05:10

Настоящие счастливчики: к каким знакам зодиака придет финансовое благополучие

04:41

Какой кофе пить во время диеты: назван напиток, который помогает держать форму

04:19

Как отмыть гору шампиньонов за считанные секунды - суперский трюк

03:25

"Принципиальный и упрямый": подпишет ли Зеленский мирное соглашение с Путиным

03:03

Хозяевам на заметку - назван топ самых странных вещей, которые делает кот ночьюВидео

02:20

"Паспорт забрали": Сергея Бабкина задержала сербская полиция

01:45

Только "воруют" электроэнергию: никогда не оставляйте эти 3 устройства в розетке

01:08

Баллистика и "Кинжалы", Киев под атакой: в столице прогремели громкие взрывы

00:43

БПЛА над страной, "Калибры" на подлете: какие области под угрозой атаки

24 ноября, понедельник
23:50

РФ готовит массированный удар в ближайшее время - Зеленский предупредил украинцев

23:31

США "забыли" привлечь Украину к передаче мирного плана РФ: в ОП сделали заявление

23:21

Джамала впервые показала лицо полуторагодовалого сына

23:00

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

22:55

Враг вклинивается в тыл: эксперт раскрыл, какой участок фронта оказался под угрозой

22:29

План окончания войны существенно изменился - Зеленский раскрыл детали

22:20

Известный украинский певец признался, что его семья стала больше

21:31

Почему опытные водители добавляют соду в антифриз: лайфхак который работает

Реклама
21:30

"Пробивает очередное дно": Светлана Лобода попала в громкий скандал из-за флага

21:27

Отключения света не повлияют на сумму в платежках - украинцам объяснили почему

21:06

В Украине готовят удешевление газа: Зеленский рассказал, кому снизят стоимость

20:45

"Украиноязычных завезли": предательница Гришаева стала пропагандисткой

20:32

"На волоске": Кислица раскрыл, что стало "пусковым крючком" напряжения в Женеве

20:10

Не только Роксолана: какая украинка стала правительницей Османской империи

20:07

Одна ошибка и бактерии повсюду: что не стоит делать перед приготовлением пищи

19:42

Новые правила мобилизации: кто из студентов потеряет право на отсрочку

19:41

Масштабные взрывы в Одессе: Россия массированно атакует город дронами, что известно

19:34

Когда-то была огромной протопланетой - ученые раскрыли, как образовалась Луна

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять