Гороскоп на сегодня 28 августа: Овнам - замечательная встреча, Козерогам - убытки

Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 28 августа всем знакам зодиака.

Гороскоп на 28 августа 2025 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 августа

Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 28 августапоможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться завтра.

Гороскоп на сегодня - Овен

В этот день ваш дом может неожиданно посетить незваный гость, из-за чего вы можете потратить деньги на предметы домашнего обихода, которые планировали купить в следующем месяце. На мероприятии, которое вы посещаете в этот день, завяжутся новые дружеские отношения. Излишние подозрения и сомнения портят отношения. Вот почему вы никогда не должны сомневаться в своем любимом человеке, а если вы испытываете сильные чувства относительно чего-то, что вас гложет, тогда сядьте с ним и попробуйте найти решение. В этот день вы можете встретить замечательного человека на работе. Воспользуйтесь своей огромной уверенностью в себе, выйдите в мир, заведите новые знакомства и друзей.

Гороскоп на сегодня - Телец

Формируйте свои мысли на позитив, борясь со страхом, иначе вы рискуете стать пассивной и беззащитной жертвой этого внутреннего монстра. Вы не всегда осознаете важность денег в жизни, но в этот день поймете их ценность, поскольку они понадобятся, а их может не хватать. Вероятно, вы увидите осуществление своей мечты, которая оправдает ваши ожидания. Новые идеи окажутся продуктивными, поэтому прислушивайтесь к советам других, если хотите извлечь пользу. Жизнь в этот день будет особенно приятной, ведь ваш супруг или супруга запланировали для вас что-то особенное.

Гороскоп на сегодня - Близнецы

Ваша надежда расцветет, как богатый, нежный, ароматный и ослепительный цветок. Вы получите удовольствие от того, что дарите другим больше, чем планировали. В этот день многие люди стремятся быть вашими друзьями, и вы будете рады принять это. Несмотря на небольшие препятствия, это, вероятно, день больших достижений. Будьте внимательны к коллегам, которые могут становиться мрачными, если не получают желаемого. Сегодня вы можете приятно удивить своего мужа или жену, посвятив им время и отложив все дела.

Гороскоп на сегодня - Рак

Этот день также благоприятен для религиозных и духовных занятий. Стоит воздержаться от употребления алкоголя и подобных вещей, чтобы избежать потери личных предметов в состоянии токсичности. Есть большая вероятность, что ваша мечта осуществится и оправдает ожидания. Вы можете быть поражены красотой природы вокруг вас. В работе в офисе почувствуется улучшение вашего подхода и качества выполнения задач. После завершения домашних дел домохозяйки этого знака зодиака могут насладиться фильмом по телевизору или заняться своими мобильными телефонами в свободное время. Сегодня вы и ваш муж или жена будете иметь действительно глубокий душевный и романтический разговор.

Гороскоп на сегодня - Лев

В этот день старайтесь пораньше покинуть офис и заняться тем, что вам действительно приносит удовольствие. Новые источники дохода могут появиться благодаря знакомым. Светские мероприятия станут отличной возможностью укрепить отношения с влиятельными и важными людьми. День может немного нарушиться из-за вмешательства членов семьи вашего супруга или супруги. Будьте осторожны с чрезмерной открытостью относительно своих планов, чтобы не испортить проект. Семинары и выставки подарят новые знания и полезные контакты. Если ваш партнер нарушит ваши планы или проект, старайтесь сохранять терпение.

Гороскоп на сегодня - Дева

В этот день вероятно будет ощущаться постоянная боль в шее или спине - не игнорируйте ее, особенно если сопровождается общей слабостью. Отдых будет чрезвычайно важным. Не рассчитывайте на других в выполнении вашей работы, потому что мечтательность может привести к ошибкам. Сегодня вы будете полны хороших идей, а ваш выбор деятельности принесет прибыли, которые превзойдут ожидания. Ваш жизненный партнер сегодня предстанет особенно замечательным.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на сегодня - Весы

В этот день не спешите принимать решения, обусловленные мгновенным импульсом, ведь это может навредить вашим интересам. Рекомендуются инвестиции, однако стоит получить надлежащую консультацию. Ваше поведение оживит атмосферу дома и наполнит ее приятными вибрациями. Сегодня вас, вероятно, поразит природная красота. Благодаря лидерским качествам и чувствительности к потребностям других акцент на самовыражении поможет получить значительную приверженность. Стоит рассмотреть возможности для путешествий. Ваш супруг/супруга сегодня предстанет как настоящий ангел.

Гороскоп на сегодня - Скорпион

В этот день вы будете оставаться очень активными и ловкими, а ваше здоровье будет полностью вас поддерживать. Вас ожидает прибыль. Друзья скрасят ваш день, планируя что-то увлекательное на вечер. Ваша любовь может вызвать неодобрение. Начальник не будет заинтересован в оправданиях - выполняйте свою работу, чтобы сохранить хорошую репутацию. Сегодня вам будет безразлично, что думают другие; вы предпочтете одиночество и наслаждение свободным временем. Возможны сложные моменты с членами семьи, но в конце концов ваш супруг/супруга проявит заботу и ласку.

Гороскоп на сегодня - Стрелец

В этот день выслушайте каждого - возможно, вы найдете решение своих проблем. Не делайте инвестиций в спешке, ведь потери неизбежны, если не оцените все возможные аспекты. Ваша своевременная помощь может спасти чью-то жизнь, а новость об этом вдохновит и принесет гордость вашей семье. Запишитесь на краткосрочные программы для освоения новейших технологий и навыков. Сегодня вы сможете найти время для себя, что редко случается в современной насыщенной жизни.

Гороскоп на сегодня - Козерог

В этот день вы будете наслаждаться удовольствием от досуга. Расположение планет не будет способствовать финансовым делам, поэтому стоит бережливо относиться к деньгам. Проведите свое свободное время с детьми, даже если придется приложить усилия. На работе ваша энергия будет низкой из-за семейных проблем. Бизнесменам следует внимательно следить за партнерами, которые могут нанести вред. В то же время ваша способность быстро реагировать на проблемы принесет признание.

Гороскоп на сегодня - Водолей

В этот день старайтесь пораньше покинуть офис и заняться тем, что вам действительно нравится. Денежный выигрыш не оправдает ваших ожиданий. Родственники будут готовы поддержать вас. Дополнительные знания, полученные сегодня, дадут вам преимущество в общении со сверстниками. Неожиданное путешествие может оказаться суетливым и стрессовым.

Гороскоп на сегодня - Рыбы

В этот день ваше здоровье будет идеальным, несмотря на насыщенный график. Тем, кто раньше напрасно тратил деньги, стоит контролировать расходы и начать экономить. Благоприятный день для домашних дел и завершения невыполненных задач. Общение с выдающимися людьми принесет новые идеи и планы. День обещает быть замечательным - найдите время для себя, оцените свои недостатки, это будет способствовать положительным изменениям в личности.

Источник: Astrosage.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

