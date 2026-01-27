Гороскоп на завтра 28 января: Водолеям - сюрприз, Девам - новый поворот

Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 28 января всем знакам зодиака.

Гороскоп на 28 января 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 января

Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 28 января поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

Гороскоп на завтра - Овен

День, когда вы сможете расслабиться. Помассируйте тело маслом, чтобы снять напряжение мышц. Давние задолженности и долги наконец-то будут возвращены. Вечером в вашем доме появятся неожиданные гости. Без компании любимого человека вы, вероятно, будете чувствовать себя грустно. Ваш упорный труд в этот день окупится на работе. В этот день ведите себя так, как будто вы звезда, но совершайте только похвальные поступки. Ваш муж или жена могут создать проблему из того, что было услышано от посторонних.

Гороскоп на завтра - Телец

Будьте особенно осторожны, садясь, чтобы избежать травм. Правильная осанка не только подчеркивает личность, но и играет важную роль в укреплении здоровья и уверенности в себе. В этот день вам стоит воздержаться от употребления алкоголя или подобных веществ, ведь в токсичном состоянии вы можете потерять свои вещи. Друзья пригласят вас на приятный вечер. Небо будет казаться ярче, цветы — красочнее, а все вокруг будет мерцать, потому что вы влюблены. Займитесь творческой работой. Вам следует избегать общества людей, которые, по вашему мнению, вам не подходят и тратят ваше время. В супружеской жизни все может сложиться в вашу пользу.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Ваша стойкость и бесстрашие усилят умственные способности и помогут держать ситуацию под контролем. Финансовые трудности отступают благодаря поддержке родителей, однако стоит избегать чрезмерных расходов. В этот день любовная жизнь будет яркой и насыщенной. На работе дела будут складываться в вашу пользу. Найдите время для себя — это принесет положительные изменения.

Гороскоп на завтра - Рак

Есть шансы на выздоровление от физического недуга. В этот день тем, кто тратит деньги на ставки или азартные игры, стоит быть осторожными - возможны убытки, поэтому лучше воздержаться от риска. Посвятите время чему-то увлекательному и необычному вместе с близкими дома. Любимый человек может быть немного раздражен, что добавит внутреннего напряжения. Те, кто связан с искусством и театром, получат новые возможности для творчества. В этот день старайтесь выполнять дела вовремя и помните, что дома вас ждет кто-то, кто нуждается в вашем внимании. В супружеских отношениях возможно разочарование из-за непонимания.

Гороскоп на завтра - Лев

Ваше очаровательное поведение будет привлекать внимание. Финансовые поступления зависят от умения сдерживать расточительство - в этот день вы это хорошо осознаете. Посещение родственников будет приятнее, чем ожидалось. Романтические встречи обещают яркие эмоции, но будут недолгими. Благодаря упорному труду и терпению вы достигнете поставленных целей. Поздно вечером возможны хорошие новости издалека. В этот день из-за собственного стресса может возникнуть ссора с мужем или женой без веской причины.

Гороскоп на завтра - Дева

В этот день у вас будет немного энергии, поэтому вы можете раздражаться из-за мелочей. Вероятна финансовая выгода со стороны матери — возможную помощь также могут оказать дядя или дедушка по материнской линии. Домашняя жизнь может пострадать, если вы будете проводить слишком много времени в офисе. Ваша история любви в этот день способна приобрести новый поворот. Партнер может заговорить о перспективе брака, поэтому стоит взвесить все аспекты перед решением. В работе вы почувствуете улучшение подхода и качества выполнения задач. Возможно приятное путешествие. После сложного периода в супружеской жизни в этот день появится светлая надежда.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Оставьте упрямство ради более счастливой жизни — это только пустая трата времени. Денежные операции в этот день будут происходить постоянно и в конце концов вам удастся отложить определенную сумму. Чрезмерная строгость к детям может их расстроить, поэтому стоит сдерживать эмоции, чтобы не создавать между вами барьер. Партнер будет разочарован, если вы не уделите ему достаточно внимания. В то же время коллеги или деловые партнеры заинтересуются вашими новыми планами и начинаниями. Перед стартом нового проекта в этот день стоит посоветоваться с опытными людьми. В супружеской жизни возможны недоразумения из-за постороннего влияния, но ваша любовь и сочувствие помогут все уладить.

Гороскоп на завтра - Скорпион

В этот день вы будете чувствовать себя расслабленно и настроены на удовольствие. Те, кто раньше без нужды тратил деньги, осознают, насколько сложно их зарабатывать и экономить, ведь может возникнуть внезапная финансовая нехватка. Кто-то, кому вы доверяете, не скажет всей правды, однако ваша способность убеждать поможет решить будущие вопросы. Ваши слезы сможет вытереть особый друг. На работе дела будут складываться в вашу пользу. Если вы долго ждали приятных перемен в жизни, в этот день почувствуете облегчение. Супружеская жизнь может достичь одного из лучших периодов.

Гороскоп на завтра - Стрелец

В этот день вы можете избавиться от длительной болезни. Стоит воздержаться от употребления алкоголя или подобных веществ, ведь есть риск потерять свои вещи. Ваши достижения поднимут настроение семье и укрепят репутацию — стремитесь быть примером для других. Возможна похвала, но обращайте внимание на события вокруг. Кто-то может попытаться присвоить себе вашу работу. Безграничная креативность и энтузиазм сделают день плодотворным. После сложного периода в супружеской жизни чувства между вами снова вспыхнут.

Гороскоп на завтра - Козерог

В этот день старайтесь контролировать эмоции, особенно гнев. Хотя финансовые обстоятельства останутся стабильными, не тратьте лишнего и избегайте ненужных покупок. Семья поддержит вас в сложные моменты. Вы можете научиться чему-то, наблюдая за теми, кто уже овладел определенным делом — это укрепит вашу уверенность. В романтических отношениях придерживайтесь сдержанности, а в общении с коллегами проявляйте тактичность. Ваша способность убеждать других сегодня принесет пользу. Возможны утренние трудности из-за отключения электроэнергии или других обстоятельств, но партнер поддержит вас.

Гороскоп на завтра - Водолей

В этот день избегайте жирной и острой пищи. Если вы одалживали деньги у родственника, лучше вернуть их сегодня, иначе могут возникнуть серьезные неприятности. Гармония и взаимопонимание с мужем или женой принесут счастье, мир и процветание в дом — никто не сможет разлучить вашу любовь. Ваша способность учиться новому будет впечатляющей. Вы можете приятно удивить партнера, посвятив ему время и отложив работу. В этот день возможен приятный сюрприз для вашей супружеской жизни.

Гороскоп на завтра - Рыбы

В этот день развивайте гармонию в себе, чтобы избавиться от ненависти, которая может сильнее влиять на вас, чем любовь. Помните, что небрежность на работе или в бизнесе может привести к финансовым потерям, поэтому работайте упорно ради благополучия семьи. Ваши действия должны быть продиктованы любовью и позитивным настроем, а не жадностью. Возможно предложение руки и сердца, ведь любовная жизнь может превратиться в долгосрочное обязательство. Вы получите удовольствие от завершения давнего проекта. Свободное время стоит провести в храме, гурудваре или другом религиозном месте, подальше от хлопот и споров. Вы и ваш партнер можете получить приятную новость в этот день.

Источник: Astrosage.

Что стоит учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

