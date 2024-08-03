Гороскоп на завтра 4 августа: Скорпионам - соблазн на каждом шагу, Рыбам - прибыль

Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 4 августа всем знакам зодиака.

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Гороскоп на 4 августа 2024 года / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Читайте гороскоп на 4 августа, чтобы узнать, что вас ждет.

Гороскоп на завтра - Овен

Деньги: Сегодня ваши счастливые числа - 49, 2, 41 и 95. Вселенная посылает вам счастливую энергию, которую излучает планета Юпитер.

Карьера: В финансовом плане у вас все хорошо, но вам нужно оплатить все долги, которые у вас могут возникнуть. Если ваша карьера связана с писательской деятельностью, вы, вероятно, не будете чувствовать такого вдохновения, как обычно.

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Здоровье: Лучше всего, если вы сегодня не будете увлекаться алкоголем. Попробуйте сделать больше кардио-упражнений в этот день.

Гороскоп на завтра - Телец

Деньги: Числа 44 и 39 сегодня будут вашими счастливыми числами.

Карьера: Поговорите с коллегой-Овном, поскольку он владеет информацией, которая может быть очень полезной для ваших деловых начинаний в будущем. Не вступайте сегодня в конфликты на работе.

Здоровье: По возможности оставайтесь дома и почитайте хорошую книгу. Из-за всего стресса ваша иммунная система очень уязвима.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Деньги: Юпитер не будет излучать много счастливых вибраций. Не покупайте автомобиль сегодня.

Карьера: Все хорошо. Сегодня тот день, когда вы наконец покажете всем, что готовы сделать следующий шаг. Серьезно поговорите со своим боссом.

Здоровье: Ваше здоровье в целом в порядке, но вам нужно исправить свой график сна. Попробуйте медитировать время от времени.

Гороскоп на завтра - Рак

Деньги: Вы привлекаете удачу и позитивный настрой. День будет благоприятным. Попробуйте завершить незавершенные задачи, поскольку их, скорее всего, удастся выполнить.

Карьера: Финансовая строгость - совет для вас сегодня, будьте осторожнее с точки зрения расходов и отсекайте любые бесполезные траты. Вам нужно составить долгосрочный план, записывать все расходы и доходы, чтобы сбалансировать финансы.

Здоровье: Сегодня уделите больше внимания мелочам. Питайтесь здоровее, чтобы ваш иммунитет справился с любыми провокациями.

Гороскоп на завтра - Лев

Деньги: Чем меньше вы делаете, тем меньше вам везет.

Карьера: Если офисная политика вам мешает, поделитесь с кем-то, кому вы доверяете на работе. Им тоже может быть трудно. Избегайте слишком дорогих покупок до конца августа.

Здоровье: Не отказывайтесь от того, о чем ничего не знаете. Возможно, что-то неизвестное - это именно то, что вам нужно, чтобы изменить свое здоровье в лучшую сторону.

Гороскоп на завтра - Дева

Деньги: Сегодня вам повезет! Используйте этот замечательный день как можно лучше.

Карьера: Сосредоточьтесь на своих мечтах и желаниях. С помощью лучшего друга вы добьетесь всего, что задумали. Сегодня ожидайте небольших финансовых затрат.

Здоровье: Сегодня стресс будет очень вредным для вашего здоровья. Общайтесь с друзьями, бегайте, делайте что угодно, что поможет вам избавиться от стресса.

Гороскоп на завтра - Весы

Деньги: Это один из неблагоприятных дней для начала любых новых дел. Не доверяйте и не зависите от кого-то.

Карьера: Ваша удача должна измениться к лучшему, могут появиться скрытые ловушки, но с мудростью вы сможете легко их пройти. Вы должны оставить свои заботы, перемены к лучшему должны прийти, если вы резко надавите на свою производительность.

Здоровье: Вы можете проснуться с некоторым дискомфортом, который сохранится с вами в течение некоторого времени. Но с течением дня в вашем душевном состоянии будет доминировать ощущение, что вам нужно проявлять инициативу и выполнять запланированное.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Деньги: Удача придет вместе с новым другом.

Карьера: Скорпиону не нравится осуждать, но сейчас вы позволяете определенным убеждениям и мышлению доминировать над любой логикой, когда дело доходит до оценки людей. Вы просто не даете им справедливого шанса.

Здоровье: Если вы не хотите промокнуть, держитесь подальше от воды - в самом деле. Если вы сидите на диете, пытаетесь сэкономить деньги или избегаете алкоголя, сегодня вы можете поддаться соблазну, поэтому держитесь подальше от людей и мест, которые могут сбить вас с пути.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Деньги: Могущественная планета, которая управляет удачей, Юпитер, посылает вам эмоции. Ваши счастливые цвета - розовый и зеленый.

Карьера: Сегодня кто-то из ваших коллег или начальник узнает о вашей ошибке, о которой вы не сообщили. По своей природе вы прекрасно решаете проблемы, поэтому не переживайте по этому поводу.

Здоровье: Придя в форму, вы будете чувствовать себя намного лучше. Не говоря уже о том, какую пользу это принесет вашему здоровью. Умственно у вас все прекрасно.

Гороскоп на завтра - Козерог

Деньги: Зеленый цвет сегодня принесет вам удачу и успех.

Карьера: Венера защищает ваши финансы, поэтому сегодня у вас не будет финансовых проблем. Не говорите плохо о своем боссе или коллегах, потому что это только принесет вам неприятности.

Здоровье: Вместо обычного масла попробуйте чаще использовать оливковое масло. Оно полезнее и вкуснее. Также сократите потребление алкоголя и сахара.

Гороскоп на завтра - Водолей

Деньги: Сегодня вашими счастливыми числами будут 2, 55, 95, 30, 3 и 82.

Карьера: На работе очень вероятно, что для вас это будет обычный день. Если можете, попробуйте больше общаться на работе. Сегодня ожидается финансовая прибыль, но было бы хорошо, если бы вы отложили немного на свой сберегательный счет.

Здоровье: Для вас будет лучше, если вы будете есть больше продуктов, богатых "хорошими жирами", таких как рыба, авокадо и орехи.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Деньги: Ваше счастливое число 78. Хорошая энергия и замечательные возможности приходят к вам, даже если вам кажется, что вся надежда потеряна.

Карьера: Финансовые дела улучшаются. Вам просто нужно начать тратить деньги немного разумнее. Если вы собираетесь сегодня на работу, убедитесь, что вы проверили все.

Здоровье: Вы очень заботитесь о себе, Рыбы. Однако убедитесь, что вы не переборщили с пищей с высоким содержанием сахара или холестерина.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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