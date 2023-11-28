Гороскоп Таро на декабрь 2023: Ракам - прибыль, Львам - подарок, Девам - успех

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц зимы Ракам, Львам и Девам.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Рак, Лев, Дева / скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2023 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Раки получат то, чего они очень сильно хотели. Перед Львами откроются новые возможности, а Дев ждет продвижение дел во всех сферах.

Если вам интересен детальный астрологический прогноз на первый месяц зимы для этих трех знаков, читайте материалы:

Гороскоп Таро на декабрь 2023 Рак

2 пентаклей Таро - значение

Карта финансового баланса, нужно будет "жонглировать" доходами и расходами. Деньги будут приходить и уходить.

Вы будете сравнивать цены, выбирать что-то. Помните о том, что декабрь - не самый хороший месяц для того, чтобы тратить деньги.

Если вы будете тратить с удовольствием, то денег будет еще больше.

10 кубков Таро - значение

Карта достижений и эмоциональной наполненности. Вы получите то, что хотели.

Туз пентаклей Таро - значение

Получение подарка, работы, удачна покупка. Вам придет хорошая финансовая идея. Вы можете очень выгодно вложить деньги. Перед Раками откроются новые возможности, говорит гороскоп Таро.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на декабрь 2023 Лев

6 кубков Таро - значение

Кто-то делает для вас что-то от души. Это может быть подарок, букет цветов, комплимент, приглашение провести время в душевной компании. Вы будете понимать, что этот человек думает и любит вас.

Возможно сообщение от людей из прошлого, воссоединение, примирение.

Отшельник Таро - значение

Высветится та информация, которую вам нужно знать. Возможно вы пойдете на обследование, обратитесь к эзотерику или целителю. Всплывут тайны прошлого.

Туз кубков Таро - значение

Эмоции будут лить через край. Вы получите подарок, дар, предложение новых отношений или работы. Перед вам откроются двери возможностей. Состоится важное знакомство.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на декабрь 2023 Дева

6 жезлов Таро - значение

Карта триумфа и победы. Вы будете на коне. Все будет происходить легче, чем вы думаете.

Не исключена поездка или переезд. В целом, Дев ждет продвижение дел во всех сферах. О вашем успехе будут знать другие люди и станут аплодировать вам.

Солнце Таро - значение

Карта триумфа, больших финансов и хорошего здоровья. Ждите новость от детей или другое хорошее известие.

Эта карта также говорит о поддержке.

Рыцарь кубков Таро - значение

Девы получат выгодное предложение, в том числе и романтическое. Состоится приятное знакомство. Вы встретите "рыцаря на белом коне". Возможна покупка транспорта и планирование поездки.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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