Гороскоп Таро на декабрь 2023: Ракам - прибыль, Львам - подарок, Девам - успех

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2023 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Раки получат то, чего они очень сильно хотели. Перед Львами откроются новые возможности, а Дев ждет продвижение дел во всех сферах.
Если вам интересен детальный астрологический прогноз на первый месяц зимы для этих трех знаков, читайте материалы:
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Гороскоп Таро на декабрь 2023 Рак
2 пентаклей Таро - значение
Карта финансового баланса, нужно будет "жонглировать" доходами и расходами. Деньги будут приходить и уходить.
Вы будете сравнивать цены, выбирать что-то. Помните о том, что декабрь - не самый хороший месяц для того, чтобы тратить деньги.
Если вы будете тратить с удовольствием, то денег будет еще больше.
10 кубков Таро - значение
Карта достижений и эмоциональной наполненности. Вы получите то, что хотели.
Туз пентаклей Таро - значение
Получение подарка, работы, удачна покупка. Вам придет хорошая финансовая идея. Вы можете очень выгодно вложить деньги. Перед Раками откроются новые возможности, говорит гороскоп Таро.
Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на декабрь 2023 Лев
6 кубков Таро - значение
Кто-то делает для вас что-то от души. Это может быть подарок, букет цветов, комплимент, приглашение провести время в душевной компании. Вы будете понимать, что этот человек думает и любит вас.
Возможно сообщение от людей из прошлого, воссоединение, примирение.
Отшельник Таро - значение
Высветится та информация, которую вам нужно знать. Возможно вы пойдете на обследование, обратитесь к эзотерику или целителю. Всплывут тайны прошлого.
Туз кубков Таро - значение
Эмоции будут лить через край. Вы получите подарок, дар, предложение новых отношений или работы. Перед вам откроются двери возможностей. Состоится важное знакомство.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на декабрь 2023 Дева
6 жезлов Таро - значение
Карта триумфа и победы. Вы будете на коне. Все будет происходить легче, чем вы думаете.
Не исключена поездка или переезд. В целом, Дев ждет продвижение дел во всех сферах. О вашем успехе будут знать другие люди и станут аплодировать вам.
Солнце Таро - значение
Карта триумфа, больших финансов и хорошего здоровья. Ждите новость от детей или другое хорошее известие.
Эта карта также говорит о поддержке.
Рыцарь кубков Таро - значение
Девы получат выгодное предложение, в том числе и романтическое. Состоится приятное знакомство. Вы встретите "рыцаря на белом коне". Возможна покупка транспорта и планирование поездки.
Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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