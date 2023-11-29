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Гороскоп Таро на декабрь 2023: Весам - новость, Стрельцам - любовь, Скорпионам - счастье

Анна Ярославская
29 ноября 2023, 10:32
Анжела Перл рассказала, что первый месяц зимы принесет трем знакам зодиака - Весы, Скорпион и Стрелец.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Весы, Скорпион, Стрелец / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2023 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Весы могут получить новость, которая поставит последнюю точку. У Стрельцов все будет очень гармонично на работе и в романтических отношениях, а Скорпионов ждут счастливые события.

Если вам интересен детальный астрологический прогноз на первый месяц зимы для этих трех знаков, читайте материалы:

Гороскоп Таро на декабрь 2023 Весы

10 мечей Таро - значение

Карта завершения. Если вам что-то нужно закончить, то пришло самое время для этого. Но не стоит слишком сильно себя нагружать, так как есть угроза для здоровья.

Также Весы могут услышать новость, которая сразит их наповал.

Возможно завершение отношений.

Сила Таро - значение

Вы сильнее, чем вы думаете, и справитесь с любой ситуацией. Вам просто нужен план действий.

Луна Таро - значение

Нужно время, чтобы обдумать ситуацию и преодолеть страх.

Также это карта ожидания. Возможно произойдет какое-то событие в полнолуние 27 декабря.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на декабрь 2023 Скорпион

4 жезлов Таро - значение

Карта праздника, дома и семьи. Скорпионов ждут хорошие новости и счастливые события. Вы приедете в место, где вас ждут. К вам также могут приехать гости.

У Скорпионов будет чувство защищенности и стабильности.

Император Таро - значение

Человек (Овен по гороскопу). Он принимает решения и возьмет проблемы на себя. Либо самим Скорпионам нужно все взять в свои руки и проявить твердость.

5 жезлов Таро - значение

Карта перемен и конфликтов. Жизнь кипит, что-то происходит, хотя и не всегда идеально. Возможно у вас будет разница во мнениях с другими людьми. Кого-то нужно поставить на место. На работе у Скорпионов - аврал.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на декабрь 2023 Стрелец

3 жезлов Таро - значение

Стрельцы хотят двигаться вперед. Вас ждет поездка с группой людей. Возможно вы начнете обучение. В целом, у Стрельцов будет развитие.

7 кубков Таро - значение

Карта выбора. Вы будете сравнивать цены, решать, с кем встречать Новый год и т.д.

2 кубков Таро - значение

В романтических отношениях царит любовь и гармония. Если вы свободны, вас ждут свидания, знакомства, новый роман.

Может появиться новая подруга/друг. Все вопросы на работе и бизнесе будут решаться полюбовно и очень легко.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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