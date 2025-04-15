Гороскоп Таро на май 2025: Овнам - новость, Тельцам - счастье, Близнецам - прибыль

Вы узнаете:
- Кого ждут большие перемены в мае
- Какой знак зодиака встретит свою любовь
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2025 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, к Овнам придет осознание реальности. Тельцы получат любовь и поддержку. Близнецов ждут важные события, пишет Главред.
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Гороскоп Таро на май 2025 Овен
Суд Таро - значение
Карта пробуждения. Вы что-то осознаете и примете решение.
Вы получите новость, которая вас ошарашит. Возможно, возникнет ситуация, которая изменит многое.
3 жезлов Таро - значение
У Овнов появится желание расширить кругозор, куда-то поехать, встретиться с друзьями.
В мае Овны проявят активность и начнут действовать.
4 жезлов Таро - значение
Карта праздника. Что-то принесет вам стабильность. Это может быть постоянный доход, заключение брака, рождение ребенка.
Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на май 2025 Телец
Рыцарь жезлов Таро - значение
Карта энергии, желания. Возможно состоится поездка.
"Осуществите свои желания и мечты. Чем больше вы будете проявлять свою энергию, тем больше вы будете ее получать", - сказала таролог.
10 кубков Таро - значение
Карта любви, исполнения мечты, гармонии. Вас будут переполнять чувства. Вы на седьмом небе от счастья.
Вы встретите любимого человека. Будет возможность помириться, если вы в ссоре.
Тельцы получат поддержку и любовь. У вас все получается. Все на одной волне.
Королева кубков Таро - значение
Вы получите прибыль, подарки. Вам скажут, как вас ценят и любят.
Девушка (Рак, Скорпион, Рыбы) будет принимать участие в вашей жизни в мае.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на май 2025 Близнецы
Колесница Таро - значение
Не исключена поездка, путешествие. Вы управляете своей жизнью. Вас ждет победа, триумф. Вы знаете свою цель и к ней идете.
Суд Таро - значение
Произойдет событие, которое перевернет вашу жизнь. Возможно это будет неожиданная новость.
Если вы что-то планировали, то в мае вы решитесь это сделать.
Туз пентаклей Таро - значение
Вы получить прибыль или что-то ценное. Например, работу, о которой мечтали. Вы сделаете шаг в новом направлении.
Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:
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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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