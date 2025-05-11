Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 мая: Весам будет больно, Рыбам нужен отдых

Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-nedelyu-s-12-po-18-maya-vesam-budet-bolno-rybam-nuzhen-otdyh-10663664.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В материале:

У Козерогов могут появиться финансовые возможности, но они связаны с риском

Эта неделя открывает перед Близнецами захватывающие перспективы

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 мая проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

видео дня

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Овны, на этой неделе вы готовы отказаться от полезной, но в то же время вредной привычки. Вам может казаться, что она вам нужна, но это не так. Иногда вы так быстро бежите по жизни, что это может быть в ущерб вашему самосознанию.

На какие костыли вы опираетесь, чтобы пережить день? Важно знать, что вы не одиноки, и если вы хотите найти более здоровые альтернативы, вы можете это сделать. Какая система поддержки вам доступна? Воспользуйтесь ею.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Вы хотите покинуть ситуацию или отношения, которые не работают? Понять, когда нужно выйти из партнерства, непросто. Вы можете сомневаться, сможете ли вы его спасти. Возможно, вы даже будете винить себя.

У некоторых отношений есть срок годности, в том числе и у близкой дружбы. Нужно ли вам сделать что-то резкое или позволить тому, что уже произошло, медленно отдалить вас друг от друга, пока все не изменится само собой?

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Каково ваше видение? Иметь видение будущего очень важно, когда вы становитесь сильным лидером.

Есть ли у вас собственное видение, чтобы знать, каковы ваши ценности? Знаете ли вы, что вам нужно сделать, чтобы улучшить свои черты характера, чтобы укрепить слабые стороны и использовать сильные?

Изучите других лидеров, которыми вы восхищались на протяжении многих лет, и подумайте, что они сделали, чтобы помочь себе вырасти в сильного лидера, оказывающего влияние на жизнь других людей.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Все меняется естественным образом. Возможно, вам захочется, чтобы старая традиция выполнялась по-новому. Если вы задумываетесь о праздниках и хотите отпраздновать их по-другому, сейчас самое время обсудить эту тему с семьей.

Когда люди могут планировать или добавлять свои идеи, время становится менее напряженным. Если для ваших близких это горячая тема, сначала потренируйтесь высказывать свои предложения с другом или психотерапевтом. Затем скажите то, что вам нужно сказать. Какой вред принесут просьбы?

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Спешка не является вашим любимым способом действий. Вы любите думать, прежде чем прыгать, и планировать, прежде чем ввязываться во что-то. Карта "Рыцарь мечей" просит вас сделать поворот. Она говорит о необходимости совершить прыжок веры и не спешить планировать свои действия.

Время не будет ждать, пока вы разберетесь, что делать дальше. Вместо этого следуйте своей интуиции и верьте, что в данный момент вы поступаете правильно. Все получится!

Гороскоп Таро на неделю – Дева

У каждого человека есть эмоциональные потребности, и если вы чувствуете, что ваши потребности не удовлетворяются, важно признать это и попытаться что-то изменить.

Когда вы игнорируете свои желания, это может породить в вашем сердце чувство обиды. Обида приводит к другим негативным последствиям, таким как гнев, разочарование и оцепенение.

Вместо того чтобы идти по этому пути, попросите кого-то из близких помочь вам разобраться в своих чувствах. Если в трудную минуту вы позаимствуете понимание друга и примете его как свое собственное, это может сильно изменить вашу ситуацию.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Как вы умеете хранить секреты? Иногда вам хочется, чтобы правда оставалась настолько глубоко скрытой, что вы прячете ее от самих себя.

Эта неделя требует от вас быть честным и открытым с самим собой. Прислушайтесь к отзывам окружающих. Спросите себя, есть ли в них доля правды. Вам может быть больно от негативных высказываний, но это может быть именно то, что вам нужно услышать, чтобы освободиться.

Секреты обладают огромной силой, и они умирают, когда становятся достоянием гласности. Позвольте свету стать вашим другом!

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион

Загляните в себя, Скорпион. Насколько счастливым вы себя чувствуете? Когда жизнь кажется неудовлетворительной, это может быть связано не только с простой неудовлетворенностью.

Возможно, вам скучно и требуется больше интеллектуальной стимуляции. Когда вы в последний раз делали что-то новое? Какие области вашей жизни остались неизученными? Сделайте что-то одно ради удовольствия и посмотрите, как вы себя почувствуете после этого.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Это не ваша вина, Стрелец. Людям трудно сказать спасибо почти так же, как и извиниться.

Сегодня вам может показаться, что вы не получаете не только признания, но и того, что заслужили.

Возможно, они видят в вас сильную личность, которая не нуждается в частых похлопываниях по спине. Просить о поглаживаниях по самолюбию - это нормально. Если вам это нужно, скажите об этом.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Двигайтесь вперед, даже если это трудно. Когда вы делаете успехи, каждый уровень сопровождается новыми осознаниями. Вы можете задаться вопросом, достаточно ли вы хороши, чтобы быть там, где вы есть. Возможно, вы даже зададитесь вопросом, плохого или высокого мнения о вас другие.

Это естественный процесс роста, поэтому вместо того, чтобы сопротивляться, примите его. Убедитесь, что вы можете подняться над дискомфортом внутреннего и внешнего роста, и тогда увидите, как успех раскроется для вас по-новому.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Как вы относитесь к судьбе? В чем, по-вашему, заключается ее смысл?

Вы можете воспринимать судьбу как линейное путешествие, но повороты, которые вы испытываете на протяжении всей жизни, в конечном итоге ведут вас по одной единственной дороге.

Если вы чувствуете, что застряли, значит, Вселенная подбросила вам силы для роста. Когда вам кажется, что жизнь сошла с ума, вы учитесь летать!

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Сделайте перерыв, Рыбы. Насладитесь возможностью немного передохнуть от стресса, связанного с жизнью и бытом. Какие планы вы строили на предстоящий отпуск?

Как вы расставляете приоритеты для своих физических и духовных потребностей? Какой отдых вам необходим, чтобы почувствовать себя свежим? Говорите ли вы себе, что это может подождать до другого дня? Богатство - в ухоженном теле и уме. Инвестируйте в себя.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред