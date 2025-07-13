Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 июля: Львам - сюрприз, Девам - терпение

Сергей Кущ
13 июля 2025, 12:15
53
Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Гороскоп Таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В материале:

  • У Козерогов могут появиться финансовые возможности, но они связаны с риском
  • Эта неделя открывает перед Близнецами захватывающие перспективы

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 июляпроложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

видео дня

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Вы можете обнаружить, что достигаете своих профессиональных целей с новой ясностью и темпом. В финансовом плане предусмотрительное составление бюджета, вероятно, поможет сохранить равновесие в условиях небольших колебаний. Хотя ваше здоровье может оставаться стабильным, легкие практики, направленные на поддержание ума, могут улучшить ваше самочувствие.

Члены семьи могут предложить утешение и совместный смех, служа эмоциональными якорями. Однако в романтических отношениях может возникнуть ощущение некоторой рассинхронизации; избегайте предположений и дайте возможность поговорить с открытым сердцем.

Планы путешествий могут принести освежающий отдых, а в делах, связанных с недвижимостью, вероятны положительные сдвиги. Если в других сферах дела идут немного медленно, сохраняйте сосредоточенность и не занимайтесь самоосуждением. Есть шанс, что спокойное упорство позволит добиться долгосрочных успехов.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Уровень вашей энергии может колебаться, поэтому отдайте предпочтение отдыху и упростите свой распорядок дня. В профессиональном плане вы, скорее всего, на подъеме, и люди замечают ваши усилия, так что уверенно оседлайте волну.

Финансовая прибыль может добавить искру, поэтому планируйте все с умом. Семейные узы укрепляются, а разговоры приносят радость. Романтические отношения могут показаться немного неопределенными, но если вы будете честно говорить о своих чувствах, это поможет вам наладить лучшие связи. Планы поездок могут потребовать перестройки, поэтому избегайте поспешных решений.

Возможности, связанные с недвижимостью, многообещающие, так что будьте начеку. В целом неделя будет благоприятной в социальном плане, и вы можете получить неожиданную благодарность. Сосредоточьтесь на том, что действительно питает ваш дух.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Романтические отношения могут стать более сердечными и эмоционально насыщенными, освобождая пространство для более глубокого понимания. В профессиональной сфере возможен стабильный прогресс, если вы сосредоточитесь на ясности, а не на многозадачности. Ваш финансовый график может оставаться обнадеживающим, хотя ненужных трат следует избегать. Что касается здоровья, то небольшие изменения в питании и отдыхе могут значительно улучшить ситуацию.

Общение в семье может показаться рутинным; попробуйте начать содержательные разговоры. Сделки с недвижимостью могут затянуться, так что запаситесь терпением. Путешествия или переезды могут показаться обыденными, но они могут привести к неожиданному моменту обучения. Пусть эта неделя будет посвящена тому, чтобы сконцентрировать внимание, не подвергая себя чрезмерному анализу.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Эта неделя может предложить вам сбавить темп и расставить приоритеты в пользу своего благополучия; мягкие практики ухода за собой помогут восстановить внутренний баланс. На профессиональном фронте темп может увеличиться благодаря интересным событиям или признанию. Финансы, вероятно, будут иметь тенденцию к росту, что даст возможность для стабильности и разумного планирования.

Романтические отношения могут стать более глубокими, что добавит им эмоционального удовлетворения. Семейные дела могут потребовать компромисса, но эмоциональное присутствие поможет преодолеть разногласия. Имущественные вопросы могут оказаться запутанными; избегайте поспешных решений. Направьте свою энергию на то, что поднимает вам настроение, и вы можете обнаружить в себе больше сил, чем предполагали.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Эта неделя может принести неожиданную ясность в вашу романтическую жизнь, позволив страсти и правде слиться воедино. В профессиональном плане вы можете почувствовать необходимость перестроить свой ритм. Могут возникнуть некоторые финансовые проблемы, но стратегическое планирование поможет сбалансировать давление.

Взаимодействие с семьей, вероятно, будет теплым и благоприятным. Ваше здоровье может выиграть от перерывов на размышления во время напряженной рутины. Путешествия сулят восторг и спонтанность, потенциально открывая новые перспективы. Сделки с недвижимостью могут принести чувство удовлетворения. Сосредоточьтесь на упрощении своего пространства - ментального и физического.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Уровень вашей энергии, скорее всего, останется высоким, и направить ее на путешествия или исследования может поднять ваш дух. В работе последовательные усилия могут принести удовлетворительные результаты без каких-либо резких скачков. Финансы могут потребовать практического планирования, поэтому воздержитесь от импульсивных покупок.

Романтические отношения могут казаться отдаленными; вам будет полезно пересмотреть свои ожидания, не задумываясь об этом. Семейные отношения могут потребовать терпения. Инвестиции в недвижимость или принятие решений могут показаться более обоснованными на этой неделе. Пусть ваша спокойная, методичная натура поможет и другим найти направление.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Хотя ваши жизненные силы могут колебаться, прислушайтесь к сигналам своего тела, и вы сможете изменить ситуацию к лучшему. В профессиональной сфере вас ждет мощный импульс и многообещающие прорывы. Финансы могут продемонстрировать рост благодаря продуманным тратам. Моменты семейного общения могут быть утешительными и эмоционально насыщенными.

Романтическая жизнь может нуждаться в открытости и ясности - больше слушайте, чем говорите. Путешествия могут сопровождаться смешанными чувствами, но могут предложить новые идеи. Развитие недвижимости может оказаться выгодным. Пусть эта неделя будет посвящена восстановлению баланса через доброту, а не совершенствование.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион

На этой неделе ваш ум может оставаться острым и сосредоточенным, что даст вам преимущество на работе, где вы сможете блеснуть своими достижениями. В финансовом плане грамотные действия могут принести плодотворные результаты и помочь вам почувствовать себя более сильным. Ваше здоровье, скорее всего, останется стабильным; просто поддерживайте постоянство в своем распорядке дня.

Семейные узы могут быть особенно крепкими, приносящими радость и гордость. Романтика может протекать с тонкими эмоциональными сдвигами; держите свое сердце открытым для понимания. Задержки в поездках могут испытать ваше терпение, поэтому гибкость - ключевой фактор. Вопросы, связанные с недвижимостью, могут получить новое направление. Используйте этот период, чтобы довериться своему внутреннему компасу.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Романтическая энергия может ощущаться как живая и энергичная, побуждая вас открыть свое сердце без сдерживания. Работа может потребовать большей концентрации, чем обычно, но постоянные усилия могут принести свои плоды. Ваши финансы могут оставаться сбалансированными, однако стоит пересмотреть приоритеты. Здоровье может потребовать повышенного внимания - не игнорируйте сигналы об усталости.

Отношения в семье могут быть нейтральными; обмен светлыми моментами может сменить энергетику. В обсуждении имущественных вопросов может не хватать ясности, что приведет к задержке принятия важных решений. Путешествия принесут оптимизм и проницательность. Пусть ваше природное любопытство приведет вас к новым открытиям.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

На этой неделе возможен впечатляющий рост в финансовых делах - ваши прошлые усилия могут начать приносить ощутимые плоды. В профессиональной сфере спады могут подтолкнуть вас к пересмотру или совершенствованию своего подхода. Романтические отношения могут показаться несколько натянутыми, но сочувствие и спокойные разговоры способны их исправить.

Семейные связи, скорее всего, будут радовать. Ваше здоровье остается стабильным, а путешествия могут предложить приятное сочетание приключений и перспектив. Планы, связанные с недвижимостью, могут продвинуться вперед, а различные усилия могут принести неожиданные плоды. Пусть адаптивность станет вашей безмолвной суперсилой.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

На этой неделе вы можете почувствовать эмоциональный подъем, особенно в любовных делах; новые или возрожденные романтические отношения могут принести неожиданную радость для некоторых. В профессиональной сфере возможны небольшие сбои, но не определяющие; речь идет скорее о корректировке вашей стратегии.

Финансовая стабильность сейчас может казаться труднодостижимой, поэтому избегайте ненужных рисков. Семейная жизнь может протекать в нейтральных тонах; вливайте тепло осознанно. Путешествия могут стать источником свежих идей. В сделках с недвижимостью может помочь ваше практическое мышление. Используйте свою внутреннюю силу, чтобы увидеть красоту в непредсказуемости.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Эта неделя может придать вашей карьере и финансовым перспективам ощущение движения и безопасности. Эмоциональные связи могут оставаться мягкими, но взаимное уважение поможет сохранить стабильность. Поддержка семьи, скорее всего, окажется утешительной и поможет вам лучше сосредоточиться на своих целях.

Ваше здоровье может оставаться на высоте; полезные привычки укрепят вашу сопротивляемость. Планы поездок могут быть нарушены, поэтому избегайте жестких графиков. Вопросы, связанные с недвижимостью, вероятно, удастся уладить при тщательном планировании. Отпустите то, что вам не подвластно, и плывите по течению со спокойной уверенностью.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы гороскоп Таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Эффективность доказана: Украина использует новое оружие против "Шахедов"

Эффективность доказана: Украина использует новое оружие против "Шахедов"

12:30Война
Когда война закончится: астролог Вакулина назвала несколько ключевых дат

Когда война закончится: астролог Вакулина назвала несколько ключевых дат

12:10Жизнь
Залужный озвучил сценарий войны - как изменится фронт и чего ждать украинцам

Залужный озвучил сценарий войны - как изменится фронт и чего ждать украинцам

11:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь бросает вызов: 4 знака зодиака, которым будет нелегко в ближайшее время

Жизнь бросает вызов: 4 знака зодиака, которым будет нелегко в ближайшее время

Китайский гороскоп на завтра 13 июля: Тиграм - неприятности, Лошадям - риск

Китайский гороскоп на завтра 13 июля: Тиграм - неприятности, Лошадям - риск

Гороскоп на завтра 14 июля: Львам - угроза, Скорпионам - неожиданные достижения

Гороскоп на завтра 14 июля: Львам - угроза, Скорпионам - неожиданные достижения

Карта Deep State онлайн за 13 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Телеведущий Грубич показал фото погибшей 17-летней дочери и сделал грустный пост

Телеведущий Грубич показал фото погибшей 17-летней дочери и сделал грустный пост

Последние новости

12:44

Трамп готов ударить санкциями по России, но есть условие - Золотарев

12:30

Эффективность доказана: Украина использует новое оружие против "Шахедов"Видео

12:16

Не прогадает даже ребенок: 3 признака, указывающие на сладкий и вкусный арбуз

12:15

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 июля: Львам - сюрприз, Девам - терпение

12:10

Когда война закончится: астролог Вакулина назвала несколько ключевых датФото

У Путина впереди проблемное время, он не в силах добиться перелома в войне – СвитанУ Путина впереди проблемное время, он не в силах добиться перелома в войне – Свитан
11:49

Залужный озвучил сценарий войны - как изменится фронт и чего ждать украинцам

11:22

Цифры сводят с ума: названо количество боеприпасов, которые КНДР уже передала РФ

11:16

Убийство полковника в Киеве: СБУ нашла и ликвидировала киллеров

10:46

Евро может готовить сюрприз: банкир сказал, что будет с валютой до 20 июля

Реклама
10:27

Дефицит осадков и засухи: названа дата, когда Украину раскалит до +37

10:16

Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 июля

09:58

В КНДР сделали важное заявление о войне в Украине: что сказал Ким Чен Ын

09:34

Адская ночь для россиян: дроны атаковали НПЗ, города трясло от взрывовВидео

09:12

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля: Тельцам - терпение, Рыбам - перемены

09:09

Единственный вариант: что позволит развалить Россиюмнение

09:00

Зеленский выбил помощь Украине от Трампа, но санкции будут лишь при одном условии – Золотарев

08:50

Положение войск Путина ухудшается: ВСУ имеют успехи на важном направлении

08:46

Карта Deep State онлайн за 13 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:44

Запасы резко сократились: в ГУР сказали, сколько ракет осталось в России

07:57

Трамп может выделить Украине новое финансирование: какие средства он использует

Реклама
05:50

Загадка для гениев: найдите яблоко среди кактусов за 3 секунды

05:25

"Сковорода" или "пательня" - как правильно на украинском: какой ошибки не стоит делатьВидео

04:44

Гороскоп на завтра 14 июля: Львам - угроза, Скорпионам - неожиданные достижения

04:23

Кремль может заморозить вклады россиян: экономист сообщил о критической ситуации

03:34

Бунт против Путина: Тука раскрыл, кто может возглавить новый мятеж в РФ

02:40

Будут купаться в любви и романтике: июль изменит жизнь ТОП-4 знаков

00:32

Магнитная буря "красного" уровня ударила по Украине: известна дата пика

12 июля, суббота
23:15

Харьков накрыла смертельная непогода: деревья падают на людей, на улицах хаосВидео

22:15

В ФРГ сделали громкое заявление о поставках ракет к Patriot ВСУ: что известно

22:06

Путин встретится с Зеленским при одном условии: в МИД раскрыли наглое требование РФ

21:22

Трамп и Путин "разменяли Украину": эксперт назвал главную цель СШАВидео

20:57

Зеленский анонсировал "нестандартные шаги" и изменения после встречи с Умеровым

20:13

РФ может повторно ударить Орешником по Украине: в ГУР назвали главное условие

20:04

"Злата перестала дышать": в Черновцах медики реанимировали ребенка в разгар атаки РФ

19:30

Последнее предупреждение Трампа: что США будут делать с Россиеймнение

19:25

"Неудачник": Стубб разнес провал "стратегического дурака" Путина в Украине

18:47

Для чего нужны две иглы в одном шприце: раскрыто неочевидное назначениеВидео

18:28

Стамбульский формат переговоров с РФ себя исчерпал: важное заявление МИД

18:00

Отследили и уничтожили: ВСУ отомстили оккупантам за смерть годовалого ребенка

17:45

Погибла молодая аптекарша и работник горсовета: детали о жертвах в ЧерновцахФото

Реклама
17:37

Крышечки на кофе часто скрывают опасность: что обязательно нужно проверять

17:18

Война затянется до 2027 года: Тука удивил мрачным прогнозом

16:53

Подозрение Шабунину – пример равенства перед законом: военные и юристы встали на сторону правосудия

16:31

Жизнь бросает вызов: 4 знака зодиака, которым будет нелегко в ближайшее время

16:30

"Никаких иллюзий": экономист сделал прогноз об одержимости РФ оружием и новой войнеВидео

16:24

"Пришло мое время". Александра Кучеренко рассказала правду о своей новой страсти

16:11

Загадочный гражданский борт в небе над Киевом: стал известен маршрут самолета

16:07

Трамп может давить не на того: СМИ обнародовали сценарий мирного соглашения

16:07

Телеведущий Грубич показал фото погибшей 17-летней дочери и сделал грустный пост

15:58

Орхидея будет красиво цвести снова и снова: какую одну простую вещь стоит сделать

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять