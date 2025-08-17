Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.

Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

На этой неделе ваша личная жизнь похожа на драму, но вам это даже нравится. Вы востребованы... возможно, даже слишком! Назревает ситуация любовного треугольника или безответного восхищения. Возможно, вы почувствуете искушение в другом месте или вовлечетесь во что-то, чего, как вы знаете, делать не следует. Особенно остерегайтесь хитрых Близнецов.

Что бы вы ни собирались делать, обязательно сначала все обдумайте и подумайте о последствиях. Вам придется признать свои ошибки, но совершать их все равно будет весело!

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта Таро для Тельца на эту неделю: Умеренность

Значение: Вы готовы к неделе здоровой умеренности, расслабления, гармонии и мира. Блаженное, полезное время, восстанавливающее ваш энергетический уровень и духовную батарею. В последнее время вы чувствуете себя немного измотанным или неуравновешенным, и вы готовы погрузиться в людей, места и занятия, которые, как вы знаете, подпитывают ваш разум и душу.

Не делайте ничего экстремального или требовательного, не путешествуйте в рискованные места и не встречайтесь с людьми, которые заставляют вас нервничать или высказывать свое мнение, навязываемое вам. Держите все в средней полосе, это неделя круиз-контроля, как вы и любите.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта Таро для Близнецов на эту неделю: Туз Жезлов

Значение: На этой неделе в вашу жизнь войдет новый образ жизни или ритуал, разработанный вами и для вас. Речь идет о том, чтобы жить хорошо, чувствовать себя воодушевленным, контролировать ситуацию и максимально использовать каждый драгоценный день.

Вы воспринимаете себя как машину, нуждающуюся в топливе и обслуживании, в испытаниях и ремонте. Найдите правильный баланс, и вы сможете извлечь максимум из своей энергии и талантов. А когда все идет хорошо, жизнь может быть насыщенной, полной и волшебной. Подумайте о топливе, стимулах, отдыхе, духовном исцелении и размышлениях, развлечениях, досуге и компании. Все эти элементы делают вас тем, кто вы есть. Создайте сбалансированную, целостную жизнь, включив в нее все самое лучшее.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта Таро для Рака на эту неделю: Король Монет

Значение: Ваше лучшее представление о хорошем времяпрепровождении - это счастье дома. Особенно если у вас есть время, энергия и деньги, которые вы можете потратить на то, чтобы сделать свой дом безопасным, гостеприимным, уютным и веселым. Может быть, пришло время потратиться на что-то для дома, на что вы давно положили глаз? Может быть, сделать поделку, ремонт или навести порядок, к которому вы давно собирались приступить.

Время, вложенное в обустройство дома, никогда не пропадает даром. Эффект ощущается каждый день, и вам нравится улучшать и совершенствовать атмосферу и ощущение вашей гордости и радости - вашего дома! Так что будьте домашним Богом/Богиней на этой неделе.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта Таро для Льва на эту неделю: Десятка монет

Значение: В последнее время вы совершаете шаги, которые задают новое направление вашей долгосрочной траектории, и эта карта заверяет вас в конце сезона вашего знака, что все это не зря и вы на правильном пути. Инвестируйте в свое будущее на этой неделе, Лев.

Загляните в будущее, посмотрите на ближайшее десятилетие и подумайте о том, как вы хотите жить, что важно, что обязательно произойдет и что вы хотели бы, чтобы произошло. Сложите все это в список желаний, стратегию и план, над которым вы сможете работать каждый день, чтобы построить будущее, которое вы с нетерпением ждете.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта Таро для Девы на эту неделю: Семерка Кубков

Значение: Пока не начался сезон вашего звездного знака и не обострились ваши природные черты, будьте на этой неделе как Лев. Играйте, веселитесь, выпендривайтесь, устраивайте драмы, влюбляйтесь, путешествуйте, исследуйте и требуйте к себе повышенного внимания. Непохожесть на себя обычного вызовет интересную реакцию, взбудоражит энергию и возможности - это веселый фокус!

Семерка Кубков просит вас представить себе версию вашего альтер-эго и испытать ее на этой неделе. Представление себя как воображаемого персонажа (внутри) может помочь вам говорить то, что вы обычно подавляете, идти туда, куда вы не решаетесь ступить, и быть немного свободнее в жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта Таро для Весов на эту неделю: Четверка Кубков

Значение: Жизнь сейчас лучше, чем вы думаете, Весы. Четверка Кубков может намекать на фазу скуки или недовольства своими возможностями - возможно, из-за того, что вы смотрите на других и завидуете их успеху или кажущейся легкой жизни.

Повернитесь лицом к своей собственной прекрасной жизни; перечислите преимущества, успехи, поддержку, дары и таланты, которыми вы уже обладаете и можете воспользоваться. Легко потерять из виду наши сильные стороны и привилегии, но также легко и вспомнить о них! Это зажжет пламя благодарности, которое привлечет больше удовольствия, любви и возможностей на этой неделе, так что горите ярче.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на эту неделю: Шестерка мечей

Значение: Есть несколько вещей, которые вам очень хочется оставить позади в период Льва, прежде чем перейти в Деву. То, что уже давно, по крайней мере полгода назад, перестало существовать или угасло, и вы ждали подходящего момента, чтобы сделать плавный и легкий уход. Этот момент наступит на этой неделе!

Воспользуйтесь моментом и вытаскивайте себя оттуда. Это будет гораздо проще, чем вы думаете, и пройдет гораздо лучше, чем вы смеете надеяться, просто потому, что сейчас подходящий момент. Сделайте себе огромное одолжение и сбросьте мертвый груз.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта Таро для Стрельца на эту неделю: Рыцарь мечей

Значение: Последний вздох сезона Льва требует от вас рева! Вам нужно высказаться и дать отпор тому, что было несправедливым или неэтичным. Другие уже смирились с этим, но вы - последний человек, который может бросить вызов новому статус-кво.

Скажите, что вы чувствуете, перечислите несправедливости, опомнитесь, настаивайте на своем, будьте убедительны. Вы напористы и решительны, когда вам не дают покоя. Вы также обаятельны и теплы, так что используйте и это в полной мере, и, возможно, вы измените ход событий в лучшую сторону.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта Таро для Козерога на эту неделю: Верховная жрица

Значение: Вы находитесь в созерцательном настроении, потому что ваша внутренняя Жрица обладает мудростью, проницательностью и идеями, которыми хочет поделиться, а ее присутствие требует мира, тишины и спокойствия. Займитесь медитацией, дневными мечтами, визуализацией, долгими прогулками, увлечением, прослушиванием классической музыки или медитативными блужданиями.

Люди могут подумать, что вы отдыхаете, и вы отдыхаете, но это активный душевный поиск. Вы опираетесь на опыт прошлого года, и он готов выплеснуться наружу и осветить ваш дальнейший путь.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта Таро для Водолея на эту неделю: Сила

Значение: Поставьте перед собой задачу в конце сезона вашего сестринского знака Льва. Лев - конкурент, и вы тоже. На самом деле, ваша спокойная внешность скрывает, насколько яростно вы можете играть, когда хотите победить.

Что для вас сейчас важно? Можете ли вы придать этому значение, сделать это целью, создать вокруг этого вызов или соревнование? Это позволит вам приложить дополнительные усилия, которые сделают это завоевание еще быстрее, легче и слаще. Играйте, чтобы победить на этой неделе.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта Таро для Рыб на эту неделю: Туз Кубков

Значение: На этой неделе в вашу жизнь войдет что-то прекрасное и любимое, будь то новый ребенок, домашнее животное, новый возлюбленный или близкий друг. Обратите внимание на представителей водных знаков (Рыбы, Рак, Скорпион) и на новые лица. Это может быть даже в виде новой роли или творческого проекта.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

