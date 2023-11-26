Гороскоп Таро на неделю с 27 ноября по 3 декабря: Деве - трудное решение, Стрельцу - расширение горизонтов

У Весов случится завершение главы жизни, это может открыть путь к чему-то гораздо большему.

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Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), flickr (Psychic 2Tarot)

Для всех знаков зодиака на неделю с 27 ноября по 3 декабря карты Таро предрекают разное. Кому-то финансовые проблемы, а кому-то положительные эмоции.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Рыцарь Пентаклей

Не витали ли вы в облаках в последнее время? На этой неделе Рыцарь Пентаклей призывает вернуться на землю и приложить усилия к реализации своих идей. Возможно, вы страдаете от того, что "только говорите, но не делаете". А может быть, вы откладываете выполнение повседневных обязанностей в пользу более интересных предложений. Независимо от ситуации, рекомендуется разработать план действий или придерживаться распорядка дня, так как прогресс лучше всего достигается благодаря дисциплине.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: КорольПентаклей

Успех в ваших руках! Король Пентаклей указывает на то, что у вас есть все необходимое для создания финансового изобилия в жизни, и теперь просто нужно двигаться вперед, воплощая в жизнь все те идеи, которые вы, возможно, обдумывали. Вы подумывали о том, чтобы начать новое деловое предприятие или вложить деньги в какое-либо дело? Возможно, это тот самый сигнал, которого вы так долго ждали, чтобы приступить к делу, но не стоит сразу же бросаться вперед. Проработка плана и выстраивание всех своих действий в ряд позволят Вам добиться наиболее плодотворного результата.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Королева Пентаклей

На этой неделе кому-то понадобится дополнительная забота! Королева Пентаклей - настоящая кормилица: именно она следит за тем, чтобы все были сыты, в доме был порядок, а близким уделялось достаточно времени и внимания. Когда она появляется в раскладе, это сигнал о том, что кому-то может понадобиться больше поддержки, чем обычно. Может быть, кто-то из ваших знакомых испытывает трудности, или это вы сами нуждаетесь в плече, на которое можно опереться? Если вы чувствуете себя не в своей тарелке, не бойтесь обратиться за помощью. Ресурсы есть, и это нормально - просить о том, что вам нужно.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Паж Кубков

На этой неделе сохраняйте открытое сердце и открытый разум! Паж Кубков призывает вас вернуться к тому времени в жизни, когда вы были более детскими, бесстрашными, идеалистичными. Возможно, прошлые или недавние обстоятельства сделали вас более циничным и замкнутым, чтобы оградить себя от боли. Такой подход, конечно, может помочь избежать новой боли, но он также может помешать испытать радости жизни. Не позволяйте своему прошлому так диктовать вам будущее. Научитесь снова доверять.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Двойка Пентаклей

На этой неделе вы узнаете, что жизнь - это балансирование! Двойка Пентаклей символизирует достижение гармонии с противоборствующими силами. Вас в последнее время зовут в разные стороны? Противоречат ли ваши желания и потребности? Работа отнимает время от личной жизни или наоборот? Эта карта предлагает Вам сделать шаг назад и разобраться в своих приоритетах. Поняв, на что вы хотите тратить свое время и энергию, вы сможете найти решение, которое обеспечит вам долгосрочный успех во всех сферах вашей жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Император

Император призывает вас полностью овладеть своей истинной силой! Ваш жизненный опыт помог обрести ценную мудрость и проницательность. Как вы можете использовать это, чтобы помочь себе? Как вы можете использовать это, чтобы помочь другим? Возможно, на этой неделе кто-то из близких попросит у вас совета или наставления - не уклоняйтесь. Кроме того, вы можете оказаться перед необходимостью принять трудное личное решение. Не волнуйтесь, теперь у вас есть знания и перспективы, которые помогут справиться с любым из этих сценариев с положительным результатом.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Смерть

Не пугайтесь этой карты! Карта Смерть - одна из наиболее часто понимаемых карт Таро. Она не символизирует физическую смерть - скорее, речь идет о трансформации личности и избавлении от того, что больше не служит нам. За что вы держались, от чего вам необходимо избавиться? Завершение этой главы вашей жизни может открыть путь к чему-то гораздо большему. На этой неделе обратите внимание на возможность отказаться от того, что удерживает вас от будущего, которого вы заслуживаете.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Иерофант

На этой неделе вы можете обнаружить себя приверженцем нового дела! Иерофант - это карта, представляющая системы верований, традиции и институты. Возможно, вы чувствуете себя потерянным, бесцельным и нуждающимся в направлении. Если вы подумывали о том, чтобы присоединиться к новой группе, то сейчас самое время! Оказавшись в окружении людей схожего склада ума, вы сможете обрести ту общность, которой так не хватало. Эти единомышленники могут стать мощным источником поддержки в процессе становления личности.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Тройка Жезлов

Возможности для вас сейчас поистине безграничны. Тройка Жезлов сигнализирует о том, что у вас будет множество возможностей расширить свои горизонты в той или иной степени. Загляните на мгновение за пределы своих нынешних обстоятельств и подумайте о своем будущем. Каким вы видите свое будущее? Сейчас не время думать о малом. Ваш потенциал безграничен, так что используйте эти возможности по мере их появления. Самые большие успехи лежат за пределами вашей зоны комфорта.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Восьмерка Жезлов

Восьмерка Жезлов олицетворяет высокую энергию и поступательное движение вперед, означая время, когда нужно браться за дела и воплощать их в жизнь. На этой неделе может возникнуть ощущение, что на вас навалилось много дел, и будет трудно понять, на что следует обратить внимание. Боритесь с отвлекающими факторами, сосредоточившись на одной цели и устранив все отвлекающие факторы, чтобы сконцентрироваться на ней. Используя эту энергию в своих интересах, Вы превратите этот период в период высокой продуктивности и прогресса.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Король Кубков

Ваша тема на этой неделе - успешное применение силы, а точнее, эмоциональной стойкости. Король Кубков - человек проницательный, эмоционально уравновешенный и контролирующий ситуацию. Получение этой карты - напоминание о необходимости использовать свою эмоциональную зрелость, когда вы будете разбираться с тем, что жизнь подкинула в последнее время. Возможно, ваш первоначальный инстинкт заключался в том, чтобы подавить все эмоции, которые вы испытывали в связи с этой ситуацией. И наоборот, вы могли позволить своим эмоциям взять верх. Эта карта призывает использовать свое сердце и голову, чтобы справиться с этой личной проблемой.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Шестерка Мечей

Возможно, именно на этой неделе вы наконец-то отпустите то, что слишком долго висело над вами. Шестерка Мечей служит напоминанием о том, что, хотя это может быть трудно, иногда у нас нет другого выбора, кроме как выйти из сложной ситуации. За что вы держались, что мешало построить светлое будущее? Настало время забыть об этом раз и навсегда. Это будет нелегко, но, в конечном счете, это правильное решение.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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