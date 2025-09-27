Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

Вы узнаете:
- Кто получит прибыль и повышение на работе
- Какой знак зодиака пойдет в суд и подпишет документы о разводе
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2025 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогам нужно будет преодолеть трудности на пути к цели. Водолеи будут достигать вершин. Рыбы получат повышение, пишет Главред.
Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Козерог
Справедливость Таро - значение
Карта сделок и подписания контрактов. Возможно состоится заседание суда.
Также она может означать брак или развод.
Башня Таро - значение
Смена планов, перемены в партнерстве. Разрыв отношений может произойти неожиданно. Вам нужен план "Б". То, в чем вы были уверены, то, что казалось стабильным, может начать рушиться.
10 жезлов Таро - значение
Козероги достигнут цели, хотя это будет тяжело. Будет много работы, большая нагрузка.
Козероги много на себя взвалили, но дойдут до финала.
Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Водолей
Солнце Таро - значение
Карта хороших новостей, финансов и радости. Не исключена новость о беременности.
Водолеев ждет продвижение вперёд, развитие, выздоровление.
Королева мечей Таро - значение
Это карта Водолеев. Вы уверены в себе и смотрите вперёд, в будущее. Возможно, вам нужно будет получить совет специалиста или провести консультацию с профессионалом в каком-то вопросе.
9 жезлов Таро - значение
Карта кульминации. Вы на вершине, вас признали. Вас ждет повышение в статусе, в позиции, в карьере.
Если у вас есть бизнес, то он расширится. Возможно увеличение обязанностей.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Рыбы
6 кубков Таро - значение
Это самая теплая карта в колоде. Она говорит о приятных воспоминаниях. Вам могут позвонить или написать друзья. Вы получите комплименты в свой адрес, услышите приятные слова.
Вы поедете в места, которые для вас много значат и где вы давно не были.
9 жезлов Таро - значение
Вы поднимаетесь вверх по служебной лестнице. Вас ждет рост и ответственность.
7 пентаклей Таро - значение
Финансовый рост. Получение прибыли и результатов. Будут хорошие продажи, доходы в бизнесе.
Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
