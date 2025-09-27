Укр
Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

Анна Ярославская
27 сентября 2025, 15:15
35
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать во второй месяц осени Козерогам, Водолеям и Рыбам.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Гороскоп Таро на октябрь 2025 для Козерогов, Водолеев и Рыб / скриншот

Вы узнаете:

  • Кто получит прибыль и повышение на работе
  • Какой знак зодиака пойдет в суд и подпишет документы о разводе

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2025 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материалы: Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогам нужно будет преодолеть трудности на пути к цели. Водолеи будут достигать вершин. Рыбы получат повышение, пишет Главред.

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Козерог

Справедливость Таро - значение

Карта сделок и подписания контрактов. Возможно состоится заседание суда.

Также она может означать брак или развод.

Башня Таро - значение

Смена планов, перемены в партнерстве. Разрыв отношений может произойти неожиданно. Вам нужен план "Б". То, в чем вы были уверены, то, что казалось стабильным, может начать рушиться.

10 жезлов Таро - значение

Козероги достигнут цели, хотя это будет тяжело. Будет много работы, большая нагрузка.

Козероги много на себя взвалили, но дойдут до финала.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Водолей

Солнце Таро - значение

Карта хороших новостей, финансов и радости. Не исключена новость о беременности.

Водолеев ждет продвижение вперёд, развитие, выздоровление.

Королева мечей Таро - значение

Это карта Водолеев. Вы уверены в себе и смотрите вперёд, в будущее. Возможно, вам нужно будет получить совет специалиста или провести консультацию с профессионалом в каком-то вопросе.

9 жезлов Таро - значение

Карта кульминации. Вы на вершине, вас признали. Вас ждет повышение в статусе, в позиции, в карьере.

Если у вас есть бизнес, то он расширится. Возможно увеличение обязанностей.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Рыбы

6 кубков Таро - значение

Это самая теплая карта в колоде. Она говорит о приятных воспоминаниях. Вам могут позвонить или написать друзья. Вы получите комплименты в свой адрес, услышите приятные слова.

Вы поедете в места, которые для вас много значат и где вы давно не были.

9 жезлов Таро - значение

Вы поднимаетесь вверх по служебной лестнице. Вас ждет рост и ответственность.

7 пентаклей Таро - значение

Финансовый рост. Получение прибыли и результатов. Будут хорошие продажи, доходы в бизнесе.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Рыбы гороскоп Козерог гороскоп Водолей гороскоп на октябрь карты таро Анжела Перл гороскоп Таро Гороскоп 2025
