Анжела Перл рассказала, что первый месяц осени принесет трем знакам зодиака - Весы, Скорпион и Стрелец.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Весы, Скорпион, Стрелец / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2023 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, у Весов закончится черная полоса, у Стрельцов появится шанс поменять свою судьбу в лучшую сторону, а у Скорпионов начнется переоценка жизни и планов на будущее.

Если вам интересны прогнозы Таро для других знаков зодиакального круга, читайте материалы: Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Овнам - результат, Тельцам - кража, Близнецам - любовь, а также: Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Ракам - травма, Львам - соблазны, Девам - власть.

Гороскоп Таро на сентябрь 2023 Весы

2 мечей Таро - значение

Что-то будет для вас закрыто, придется подождать. Также эта карта говорит о переживаниях и страхе. Какая-то ситуация будет беспокоить вас.

8 пентаклей Таро - значение

Будет много работы, клиентов, заработков. Или вы будете делиться своими знаниями, или пойдете на обучение к специалисту.

Колесо фортуны Таро - значение

Ситуация изменится в лучшую сторону. Черная полоса закончится. Появятся новые неожиданные возможности. Не упустите свой шанс, советует расклад Таро.

Возможно состоится поездка куда-то.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на сентябрь 2023 Скорпион

Суд Таро - значение

Вы получите важное известие либо решение суда, если у вас есть какие-то юридические дела.

Кроме того, Скорпионы проведут переоценку своей жизни: чего добились, куда двигаться дальше.

Иерофант Таро - значение

Эта карта символизирует людей, которых мы уважаем или подчиняемся им. Возможно, вы будете сдавать экзамен, защищать диссертацию. Вам нужно будет прислушаться к мнению отца или начальника.

7 мечей Таро - значение

Карта бегства. Вы можете узнать о том, что организация, в которой вы работаете, закрывается.

Стоит остерегаться воровства. Украсть могут вещи, идеи, клиентов.

Возможно вы тихо и незаметно уйдете из места, в котором вам некомфортно.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на сентябрь 2023 Стрелец

Рыцарь пентаклей Таро - значение

Дела продвигаются, работа идет. Все движется своим чередом. Вы получите прибыль в сентябре, говорит расклад Таро.

Колесо фортуны Таро - значение

Перед Стрельцами откроется неожиданная возможность. Вы получите хорошее предложение и шанс поменять свою судьбу в лучшую сторону. Главное - не пойти на второй круг.

Возможен переезд.

5 кубков Таро - значение

Карта разочарования. У Стрельцов возможно будут потери, но не стоит долго грустить. Мораль в том, что мир большой, и у вас есть и другие возможности - вам просто нужно посмотреть по сторонам.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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