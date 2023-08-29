УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Весам - шанс, Стрельцам - перемены, Скорпионам - кража

Анна Ярославская
29 августа 2023, 11:22 обновлено 29 августа, 11:33
36
Анжела Перл рассказала, что первый месяц осени принесет трем знакам зодиака - Весы, Скорпион и Стрелец.
Анжела Перл, Гороскоп Таро
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Весы, Скорпион, Стрелец / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2023 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, у Весов закончится черная полоса, у Стрельцов появится шанс поменять свою судьбу в лучшую сторону, а у Скорпионов начнется переоценка жизни и планов на будущее.

Если вам интересны прогнозы Таро для других знаков зодиакального круга, читайте материалы: Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Овнам - результат, Тельцам - кража, Близнецам - любовь, а также: Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Ракам - травма, Львам - соблазны, Девам - власть.

Гороскоп Таро на сентябрь 2023 Весы

2 мечей Таро - значение

Что-то будет для вас закрыто, придется подождать. Также эта карта говорит о переживаниях и страхе. Какая-то ситуация будет беспокоить вас.

8 пентаклей Таро - значение

Будет много работы, клиентов, заработков. Или вы будете делиться своими знаниями, или пойдете на обучение к специалисту.

Колесо фортуны Таро - значение

Ситуация изменится в лучшую сторону. Черная полоса закончится. Появятся новые неожиданные возможности. Не упустите свой шанс, советует расклад Таро.

Возможно состоится поездка куда-то.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на сентябрь 2023 Скорпион

Суд Таро - значение

Вы получите важное известие либо решение суда, если у вас есть какие-то юридические дела.

Кроме того, Скорпионы проведут переоценку своей жизни: чего добились, куда двигаться дальше.

Иерофант Таро - значение

Эта карта символизирует людей, которых мы уважаем или подчиняемся им. Возможно, вы будете сдавать экзамен, защищать диссертацию. Вам нужно будет прислушаться к мнению отца или начальника.

7 мечей Таро - значение

Карта бегства. Вы можете узнать о том, что организация, в которой вы работаете, закрывается.

Стоит остерегаться воровства. Украсть могут вещи, идеи, клиентов.

Возможно вы тихо и незаметно уйдете из места, в котором вам некомфортно.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на сентябрь 2023 Стрелец

Рыцарь пентаклей Таро - значение

Дела продвигаются, работа идет. Все движется своим чередом. Вы получите прибыль в сентябре, говорит расклад Таро.

Колесо фортуны Таро - значение

Перед Стрельцами откроется неожиданная возможность. Вы получите хорошее предложение и шанс поменять свою судьбу в лучшую сторону. Главное - не пойти на второй круг.

Возможен переезд.

5 кубков Таро - значение

Карта разочарования. У Стрельцов возможно будут потери, но не стоит долго грустить. Мораль в том, что мир большой, и у вас есть и другие возможности - вам просто нужно посмотреть по сторонам.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
гороскоп Весы Стрелец Скорпион гороскоп на сегодня гороскоп Скорпион гороскоп Стрелец гороскоп Весы знак Зодиака Стрелец знак Зодиака Скорпион гороскоп 2023
Реклама

Главное за день

Встреча Эрдогана с Путиным: турецкие СМИ раскрыли детали и назвали дату

Встреча Эрдогана с Путиным: турецкие СМИ раскрыли детали и назвали дату

11:30 Мир
На это есть пять причин: Подоляк пояснил, почему сейчас в Украине невозможны выборы

На это есть пять причин: Подоляк пояснил, почему сейчас в Украине невозможны выборы

10:17 Политика
ВСУ мощно потрепали оккупантов: пошли вперед и закрепляются на двух направлениях

ВСУ мощно потрепали оккупантов: пошли вперед и закрепляются на двух направлениях

09:38 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:30

Встреча Эрдогана с Путиным: турецкие СМИ раскрыли детали и назвали дату

11:22

Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Весам - шанс, Стрельцам - перемены, Скорпионам - кражаВидео

11:21

"Пусть делает донат – и может уезжать": Скрипка отличился высказыванием по поводу мобилизации

11:01

"Больно прикасаться к лицу": Санта Димопулос показала серьёзные проблемы с лицом

10:51

Как быстро вывести пятно от тонального крема: три простых и дешевых способа

Путин проведет выборы и продолжит воевать, его остановит только смута - ЯковенкоПутин проведет выборы и продолжит воевать, его остановит только смута - Яковенко
10:44

Тест по картинке: оптическая иллюзия покажет, есть ли у вас чувство юмора

10:35

Бунт ЧВК Вагнера: эксперт РФ назвал сообщников Пригожина в ФСБ и ГенштабеВидео

10:17

В Украине начались проверки переселенцев: кому могут отменить социальные выплаты

10:17

На это есть пять причин: Подоляк пояснил, почему сейчас в Украине невозможны выборы

Реклама
09:39

F-16 для Украины: эксперты назвали достоинства и важные недостатки истребителей

09:38

ВСУ мощно потрепали оккупантов: пошли вперед и закрепляются на двух направлениях

09:33

В сентябре Кремль проведет учения войск ОДКБ: в ВСУ оценили угрозу

09:27

На каких дровах нельзя жарить шашлык: 2 породы, которые точно испортят блюдо

08:59

"Рома, извини, у меня самолет": Хлывнюк высмеял вокалиста "Зверей", который пел для оккупантов

08:55

Гороскоп на завтра 30 августа 2023: Львам - проблемы с зарплатой, Весам - болезнь

08:49

Пойдет ли Россия зимой в атакумнение

08:47

Нигде не нужна: униженная в России Лорак сбежала из страны

08:32

В Украине пенсии будут забирать иначе: что придумали в Раде

08:24

"Будет ужасное количество смертей": в Bloomberg дали мрачный прогноз об окончании войны в Украине

07:27

День памяти защитников Украины 29 августа: что произошло в этот день

Реклама
07:20

Зеленский и премьер Японии Кишида проведут переговоры: о чем будут говорить

06:48

Осенью РФ может использовать для ударов по Украине новую тактику - ISW

06:28

Почему в Украине не любят турецкую экономическую модель?мнение

05:43

Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Ракам - травма, Львам - соблазны, Девам - властьВидео

05:00

Почему нельзя дарить икону и что значит, если она упала: очень старые приметы

04:30

Сногсшибательная оптическая иллюзия: только мудрец заметит скрытое число за 3 секунды

04:00

Нашли на полу без сознания: Адель стало плохо во время концерта

03:30

Армия РФ не способна на масштабные действия осенью и зимой – ЯковенкоВидео

03:00

Сногсшибательные романы и спонтанные браки: астролог удивил прогнозом на сентябрьВидео

02:30

Популяризатор украинского языка назвал аж 48 благозвучных синонимов к слову "бити"

02:15

"Пушечное мясо": российский оппозиционер раскрыл планы Путина на новую мобилизациюВидео

01:30

Для чего замораживают кефир: неожиданный ответ просто убьет наповал

28 августа, понедельник
23:55

РФ влупила "Ураганами" по частным домам в Торецке: подробности коварной атаки

23:48

Какой на самом деле рост у Путина и как он это скрывает: от каблуков до фотошопа

23:41

Как сейчас выглядит ведьма Уиллоу из сериала "Баффи - истребительница вампиров"

23:21

"Никаких шансов свергнуть Путина не существует": оппозиционер удивил подробностямиВидео

22:50

"Украинские земли станут российскими": кандидат в президенты США сделал скандальное заявление

22:43

Зомби: в сети высмеяли Надежду Кадышеву за её страшный вид

22:16

"Можем уничтожать все российское": у Зеленского сообщили о консенсусе с партнерами

22:14

Белорусские военные напали на польских пограничников

Реклама
22:10

"Потомки великой России": Папа Римский цинично призвал россиян "шагать вперед с этим"Видео

21:27

Усилят ли мобилизацию в Украине: Резников объяснил текущую ситуацию

21:18

В жизнь придут проблемы: астролог назвал опасные даты для поездок

21:06

"Ребята идут пешком ночью, без техники": Резников рассказал о сложном продвижении ВСУ

20:04

Какая ошибка в высказывании "На тобі, Боже, що мені негоже": Авраменко удивил ответом

19:58

Pianoбой объявил о новых правилах Нацотбора на Евровидение-2024Видео

19:18

"Максимальное внимание к наступлению": Зеленский провел важное заседание Ставки

19:15

Украину накроет невероятная жара: раскалит почти до +40

19:10

Полный кризис: в РФ рухнул потенциал производства танковмнение

19:06

В начале войны Путин обращался к Шольцу со странной просьбой: Bild узнал подробности

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять