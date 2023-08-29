Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2023 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, у Весов закончится черная полоса, у Стрельцов появится шанс поменять свою судьбу в лучшую сторону, а у Скорпионов начнется переоценка жизни и планов на будущее.
Если вам интересны прогнозы Таро для других знаков зодиакального круга, читайте материалы: Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Овнам - результат, Тельцам - кража, Близнецам - любовь, а также: Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Ракам - травма, Львам - соблазны, Девам - власть.
Гороскоп Таро на сентябрь 2023 Весы
2 мечей Таро - значение
Что-то будет для вас закрыто, придется подождать. Также эта карта говорит о переживаниях и страхе. Какая-то ситуация будет беспокоить вас.
8 пентаклей Таро - значение
Будет много работы, клиентов, заработков. Или вы будете делиться своими знаниями, или пойдете на обучение к специалисту.
Колесо фортуны Таро - значение
Ситуация изменится в лучшую сторону. Черная полоса закончится. Появятся новые неожиданные возможности. Не упустите свой шанс, советует расклад Таро.
Возможно состоится поездка куда-то.
Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на сентябрь 2023 Скорпион
Суд Таро - значение
Вы получите важное известие либо решение суда, если у вас есть какие-то юридические дела.
Кроме того, Скорпионы проведут переоценку своей жизни: чего добились, куда двигаться дальше.
Иерофант Таро - значение
Эта карта символизирует людей, которых мы уважаем или подчиняемся им. Возможно, вы будете сдавать экзамен, защищать диссертацию. Вам нужно будет прислушаться к мнению отца или начальника.
7 мечей Таро - значение
Карта бегства. Вы можете узнать о том, что организация, в которой вы работаете, закрывается.
Стоит остерегаться воровства. Украсть могут вещи, идеи, клиентов.
Возможно вы тихо и незаметно уйдете из места, в котором вам некомфортно.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на сентябрь 2023 Стрелец
Рыцарь пентаклей Таро - значение
Дела продвигаются, работа идет. Все движется своим чередом. Вы получите прибыль в сентябре, говорит расклад Таро.
Колесо фортуны Таро - значение
Перед Стрельцами откроется неожиданная возможность. Вы получите хорошее предложение и шанс поменять свою судьбу в лучшую сторону. Главное - не пойти на второй круг.
Возможен переезд.
5 кубков Таро - значение
Карта разочарования. У Стрельцов возможно будут потери, но не стоит долго грустить. Мораль в том, что мир большой, и у вас есть и другие возможности - вам просто нужно посмотреть по сторонам.
Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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