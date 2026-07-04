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Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 июля: Водолеям - победа, Рыбам - ожидание

Марина Иваненко
4 июля 2026, 18:50
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Гороскоп Таро объясняет, как ретроградный Нептун повлияет на жизнь. Астрологи помогут избежать ошибок и правильно использовать энергию недели.
Гороскоп Таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Что ждет каждый знак зодиака по картам Таро
  • Как ретроградный Нептун повлияет на события недели
  • Какие советы помогут избежать ошибок

Предстоящая неделя обещает быть непростой и запутанной. Главная карта этого периода - Луна. Она предупреждает: не стоит верить только тому, что очевидно. Ситуация осложняется тем, что 7 июля Нептун переходит в ретроградное движение в знаке Овна, усугубляя путаницу, вызванную влиянием ретроградного Меркурия.

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В такие периоды всё часто идёт не по плану. Главный совет для всех знаков зодиака - доверять процессу и полагаться на собственную интуицию, ведь логика сейчас может подводить. Главред подробно расскажет о каждом знаке.

Таро-гороскоп для Овна - Четвёрка Кубков

Как только Нептун начнёт ретроградное движение в вашем знаке, вы можете почувствовать сомнения относительно цели, к которой давно стремились. Четвёрка Кубков призывает разобраться в собственных чувствах и понять, почему прежние ориентиры больше не вдохновляют. Отказываться от задуманного не обязательно, но путь к реализации мечты может измениться.

Таро-гороскоп для Тельца - Король Пентаклей

Пока вокруг царит хаос, вы будете оставаться островком стабильности. Король Пентаклей обещает успех и достаток. Ваше спокойствие и готовность поддержать других помогут кому-то из близкого окружения и не останутся незамеченными.

Таро-гороскоп для Близнецов - Восьмерка Мечей

Из-за ретроградного Меркурия вам будет сложнее привести в порядок собственные мысли. Восьмерка Мечей указывает на склонность бесконечно анализировать прошлые разговоры. Записывайте то, что вас беспокоит, и не спешите с важными решениями - большинство ситуаций не требуют немедленной реакции.

Таро-гороскоп для Рака - Туз Кубков

Ваш астрологический сезон в сочетании с ретроградным Меркурием принесет сильный эмоциональный подъем. Туз Кубков советует не сдерживать чувства. Старые обиды могут напомнить о себе, но это шанс лучше понять себя и освободить место для нового перед новолунием.

Таро-гороскоп для Льва - Шестерка Жезлов

Эта карта обещает заслуженный успех. В конце недели, после перехода Венеры в знак Девы, вы можете получить приятное признание или слова благодарности. Ваши старания наконец-то оценят.

Таро-гороскоп для Девы - Императрица

Вас ждёт неделя процветания, гармонии и роста. Переход Венеры в ваш знак усилит положительное влияние карты Императрицы. Не пытайтесь произвести впечатление - достаточно просто оставаться собой.

Таро-гороскоп для Весов - Правосудие

Карта "Правосудие" выпадает вам уже вторую неделю подряд. Это свидетельствует о том, что последствия недавних решений начинают проявляться. Даже если ситуация станет менее понятной, доверяйте своему внутреннему чувству справедливости.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Таро-гороскоп для Скорпиона - Семерка Кубков

Из-за одновременного влияния ретроградных Нептуна и Меркурия принимать решения будет непросто. Семерка Кубков предупреждает: не все возможности таковы, какими кажутся. Отделяйте факты от предположений и не спешите с выводами.

Таро-гороскоп для Стрельца - перевернутый Рыцарь Жезлов

Ретроградный Нептун придаст вам мотивации, но перевернутый Рыцарь Жезлов предупреждает об опасности импульсивных поступков. Сейчас лучше посвятить время планированию, а не запуску новых проектов.

Таро-гороскоп для Козерога - Паж Пентаклей

На этой неделе придется вернуться к вопросам, которые казались давно решенными. Возможны повторные обсуждения определенных тем дома или в отношениях с партнером. Не воспринимайте это как шаг назад - повторный разговор поможет найти новое решение.

Таро-гороскоп для Водолея - Колесница

Кто-то из вашего окружения или сами обстоятельства могут заставить вас усомниться в собственных целях. Не поддавайтесь этому влиянию. Карта "Колесница" указывает, что вы движетесь в правильном направлении.

Таро-гороскоп для Рыб - Повешенный

Нептун оказывает сильное влияние на ваш знак, поэтому его ретроградное движение заставит вас взглянуть на жизнь под другим углом. Карта "Повешенный" советует не форсировать события. Позвольте ситуации развиваться естественно - к концу недели многое прояснится.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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