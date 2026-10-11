Гороскоп Таро на завтра 12 октября: Козерогу - заявить о себе, Скорпиону - кайфовать

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-zavtra-12-oktyabrya-kozerogu-zayavit-o-sebe-skorpionu-kayfovat-10803230.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на 12 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на понедельник для Овна: Паж Жезлов

Готовьтесь к радостным событиям! Паж Жезлов сулит вам отличную возможность. И знаете, что я думаю? Даже если она не свалится вам прямо в руки, вы - в истинном духе Овна - просто пойдете и добьетесь своего сами.

Почувствовали искру вдохновения в понедельник? Следуйте за ней. Неважно, насколько незначительной она может показаться на первый взгляд: даже крошечные следы ведут к цели. Доверьтесь своему любопытству - оно ведет вас к чему-то потрясающему.

Телец

Карта Таро на понедельник для Тельца: Десятка Кубков

Телец, Десятка Кубков говорит о том, что вы на пороге прекрасного момента душевной гармонии. Похоже, вы ощущаете подлинную наполненность и чувствуете, что о вас заботятся в конкретных отношениях.

Наслаждайтесь этим состоянием, не ожидая подвоха. Это очень обнадеживающая карта. Откройте свое сердце и радуйтесь любви!

Близнецы

Карта Таро на понедельник для Близнецов: Семерка Пентаклей

Терпение, Близнецы. Именно оно понадобится вам в понедельник, судя по Семерке Пентаклей. Эта карта обычно выпадает тогда, когда вы уже сделали все, что могли, и теперь остается лишь ждать и наблюдать за развитием событий.

Помните: масть Пентаклей связана с деньгами, а значит, ожидание не будет напрасным. Плоды ваших трудов уже совсем близко. Доверьтесь процессу.

Рак

Карта Таро на понедельник для Рака: Влюбленные

Новолуние, прошедшее в выходные, потребовало от вас многого. Вам предстояло принять важное решение относительно своего будущего. Карта "Влюбленные" - отличный знак того, что выбор был сделан верно.

Теперь, когда вы без тени сомнения знаете, что (и кто) откликается вашей душе, любые решения после 12 октября будут даваться легко. Все, что вам нужно делать дальше, - это слушать свое сердце.

Лев

Карта Таро для Льва на понедельник: Шестерка мечей

Лев, самое трудное уже позади. Судя по Шестерке мечей, с 12 октября особо напряженная ситуация в доме официально осталась в прошлом.

Даже если в понедельник тебе еще придется разгребать остатки проблем, ощущение внутреннего спокойствия никуда не денется. Это настоящее, глубокое чувство. Пришло время двигаться дальше.

Дева

Карта Таро для Девы на понедельник: Туз пентаклей

Все время, потраченное на подготовку, вот-вот окупится. Не удивляйся, если в понедельник тебе неожиданно выпадет отличный шанс.

И знаешь что? Туз пентаклей - это словно знак того, что сама Вселенная готова поручиться за тебя, Дева. Сделай следующий шаг.

Веса

Карта Таро для Весов на понедельник: Двойка жезлов

Что ж... Двойка жезлов символизирует важный перекресток. Сам по себе этот выбор - дело неплохое, но, учитывая, как трудно тебе обычно принимать решения, ты, вероятно, ощущаешь сильное давление.

Возможно, тебя утешит тот факт, что эта карта обычно выпадает, когда пора сделать решительный, значимый ход. Распорядись этой информацией так, как считаешь нужным, Весы.

Скорпион

Карта Таро на понедельник для Скорпиона: Солнце

Скорпион, Солнце - это, пожалуй, самая позитивная карта в колоде Таро. Учитывая, что в понедельник в твоем знаке также находится Луна, можно с уверенностью сказать: 12 октября станет для тебя потрясающим днем.

Ты вот-вот достигнешь важного личного рубежа (если это еще не произошло). Ты выходишь из тени и показываешь всем, кто ты есть на самом деле. Наслаждайся этим моментом.

Стрелец

Карта Таро на понедельник для Стрельца: Верховная Жрица

Перестань спрашивать совета у всех подряд. Верховная Жрица призывает тебя довериться собственной интуиции, Стрелец.

Все встает на свои места. Даже если полная картина не прояснится в понедельник, у меня такое чувство, что внутренний голос даст тебе недвусмысленный знак относительно того, как действовать дальше.

Козерог

Карта Таро на понедельник для Козерога: Тройка Пентаклей

Успех уже на подходе, Козерог. Но поскольку в понедельник тебе выпала Тройка Пентаклей, скорее всего, в одиночку вершины тебе не достичь.

12 октября - день, когда стоит показать всем, какой ты на самом деле лидер. Люди ценят твой вклад и профессионализм. Пришло время заявить о себе во весь голос.

Водолей

Карта Таро на понедельник для Водолея: Король Жезлов

Судя по карте Король Жезлов, ты стоишь на пороге важного карьерного достижения. И сдерживать себя не стоит. Воспринимай это как знак Вселенной: пора проявить авторитет и взять на себя роль лидера.

У тебя есть и видение, и энергия для этого, Водолей. Это очевидно. Ты со всем справишься!

Рыбы

Карта Таро на понедельник для Рыб: Звезда

Рыбы, вы проделали такой большой путь. Не теряйте надежды сейчас! Карта Звезда говорит о том, что Вселенная уже начала воплощать в жизнь намерения, которые вы сформулировали в минувшую субботу во время новолуния в Весах.

Все самое лучшее еще впереди, и в понедельник вы наверняка это почувствуете. Напряжение, которое вы носили в себе, наконец-то отступает.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред