Гороскоп Таро на завтра 23 июля: Овнам - строгая экономия, Львам - честность

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-zavtra-23-iyulya-ovnam-strogaya-ekonomiya-lvam-chestnost-10683431.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на 23 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Король Пентаклей, перевёрнутая

Овны, избегайте рисков сегодня, даже если вам кажется, что вы выполнили всю домашнюю работу и всё просчитано. Перевёрнутая карта Таро Король Пентаклей — это предостерегающая карта Таро, особенно связанная с финансовыми вопросами.

Покупка лотерейных билетов, если это наносит ущерб вашим другим счетам, а также азартные игры с криптовалютой и ставки, а также такие мелочи, как оплата расходов, которые вы не уверены, что сможете погасить позже, — настоятельно рекомендуется воздержаться от них. Общий посыл — быть бережливым и играть наверняка 23 июля.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Дурак

Телец, ваша карта Таро, Дурак, призывает принять неизвестность и оставить прошлое позади. Нет ничего лучше чистого листа, и сегодняшнее послание — отпустить прошлое и начать жить настоящим.

Будущее ждёт вас, и если вы готовы увидеть, чего вы можете достичь сверх того, что уже сделали, то 23 июля 2025 года идеально вам подходит. Это приглашение отправиться в новое путешествие и исследовать.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Отшельник

Близнецы, вам не нужна причина, чтобы отгородиться от мира и отключиться от сети. Карта Таро "Отшельник" — это приглашение исследовать свою более тихую, духовную сторону.

В наше время непривычно отстраняться от социальных сетей, электронных писем и уведомлений на телефоне. Однако это полезно для вашей души и разума.

Итак, 23 июля 2025 года пришло время вложить энергию в свой внутренний мир. Как Вселенная может послать вам сигнал, чтобы привлечь ваше внимание?

Избавьтесь от отвлекающих факторов. Вселенная посылает множество знаков, поэтому откройте глаза и настройтесь на большую осознанность.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Девятка Пентаклей, перевёрнутая

Рак, ваш знак зодиака может стать зависимым от других людей в плане эмоциональной или даже финансовой поддержки, и да, это включает в себя использование кредитной карты. Самодостаточность — вот о чём ваша Девятка Пентаклей, перевёрнутая, хочет, чтобы вы знали, прежде чем это произойдёт.

Сегодняшнее послание Таро на 23 июля — сохранять баланс и независимость. Вам не нужно соревноваться с другими или ставить себя в неловкое положение, влезая в долги. Вместо этого выберите жизнь по средствам — эмоционально, физически и финансово.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Восьмёрка Кубков

Лев, ваше счастье зависит от каждого вашего решения, даже если это означает разочарование других. Карта Таро Восьмёрка Кубков призывает вас задуматься об истинном значении слова "подлинность".

Всё, что вы делаете, встанет на свои места, как только вы начнёте быть честным и принимать решения, основанные на своей внутренней правде. Может казаться, что отношения требуют компромиссов, но самые здоровые люди никогда не просят других идти на компромиссы во имя партнёрства.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Туз Кубков, перевёрнутый

Дева, вы когда-нибудь чувствовали себя одиноким или оторванным от людей или работы? Сегодняшнее послание Таро касается эмоциональных связей, которые вы устанавливаете с окружающим миром, включая людей, места, вещи и идеи.

Вы можете быть вовлечены в дела других, делать что-то вместе, и может казаться, что вы полностью вовлечены. Но в глубине души это не так. Чего-то не хватает. 23 июля послание дня — остановиться и спросить себя, что это такое и как вернуть чувство удовлетворения.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Дьявол, перевёрнутая

Весы, правда в том, что вы можете вырваться из токсичных ситуаций, даже если в прошлом вы принимали условия. 23 июля 2025 года перевёрнутая карта Таро Дьявол может показаться пугающей, но это символ надежды на будущее.

Искушение оставаться там, где вы есть, особенно если оно основано на страхе, не обязательно должно продолжаться. Прошлое не будет определять вас. Вы можете освободиться, и это произойдёт, даже если вам придётся внести изменения, в эффективность которых вы не уверены.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Иерофант, перевёрнутая

Иногда люди дают очень плохие советы, Скорпион. Вы понимаете, когда что-то не имеет смысла, потому что внутренний компас подсказывает вам, что это неправильно.

Вы можете услышать, как кто-то что-то вам говорит, и даже получить неоднозначный ответ о проблеме, поискав информацию в интернете. 23 июля карта Таро "Иерофант" в перевёрнутом виде призывает вас доверять своим инстинктам, даже если они нетрадиционны.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Шестерка Жезлов, перевёрнутая

Вы оставляете место для других, но не для себя? Перевёрнутая Шестерка Жезлов советует вам пересмотреть свои приоритеты. Возможно, это означает выделить несколько часов в своём расписании, чтобы сосредоточиться на том, что происходит.

Очень сложно работать, одновременно пытаясь разобраться в своей жизни. Можете ли вы взять выходной? Даже если это создаст дисбаланс на день, возможно, оно того стоит.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Девятка Кубков, перевёрнутая

Стеклянный потолок — это реальное явление, и, возможно, вы чувствуете, что упираетесь в него в работе, отношениях или личной жизни.

Именно здесь, Козерог, начинается тяжёлая работа. Послание сегодняшней карты Таро, перевёрнутой Девятки Кубков, — направить свою энергию внутрь себя и работать над собой. Изучите различные виды деятельности, способствующие личностному росту и развитию.

Ищите способы стать лучшей версией себя и посмотрите, как это поможет вам подняться на новый уровень.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Справедливость, перевёрнутая

Справедливость может быть субъективной, Водолей. То, чему вас научил ваш опыт в отношении добра и зла, может не совпадать с тем, что думают или чувствуют другие. И закон может не ограничивать ни одно из этих мнений.

Сегодняшняя карта Таро "Справедливость" в перевёрнутом положении служит напоминанием о том, что даже в самые важные моменты — будь то судебные или публичные — мы часто не знаем правды. Возможно, вам придётся пережить её, чтобы увидеть.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Шестерка Кубков

Рыбы, было бы так здорово вернуться в прошлое и заново пережить все свои лучшие воспоминания. В реальной жизни это невозможно, но возможно благодаря фотографиям, разговорам с друзьями, которые были там, а также видео или публикациям в социальных сетях.

Сегодняшний гороскоп Таро "Шестёрка Кубков" приглашает вас насладиться кратким возвращением к ностальгии. Позвольте себе взглянуть на то, как далеко вы продвинулись.

Вспомните, что принесло вам радость, и, возможно, включите в список те, которые вас огорчили, но из которых вы извлекли уроки.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред