Гороскоп Таро на завтра 27 августа: Девам - говорить, Близнецам - вдохновлять

Алена Кюпели
26 августа 2025, 12:24
39
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 27 августа
Гороскоп Таро на 27 августа / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Сила

Овен, вам не обязательно всё делать в одиночку, но иногда это может быть необходимо. Карта Таро "Сила" символизирует стойкость перед лицом невзгод.

Возможно, вы подвергнетесь испытанию от Вселенной, которое поможет вам увидеть, на что вы способны, когда это необходимо. Если 27 августа вы столкнётесь с неожиданным испытанием, не волнуйтесь. Это для вашего высшего блага; примите его и наблюдайте, как вы поднимаетесь на вершину, где вам самое место.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Маг

Телец, вы невероятно талантливы и искусны, но слишком часто не замечаете в себе тех невероятных качеств, которые есть в вас.

27 августа самое время на мгновение взглянуть в зеркало и полюбоваться своей личностью и всеми своими качествами. Что у вас получается так хорошо, что вас хвалят другие? Как вы сможете найти своё место в мире, если будете признавать его и владеть им без страха?

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Отшельник, перевёрнутая

Близнецы, вы призваны быть услышанными, а не прятаться в тени своей жизни. Перевёрнутая карта Таро Отшельник — это карта духовного пробуждения, которая призывает вас открыто выражать свои мысли и идеи. Многое из того, что вы осознаёте, полезно услышать и другим.

Поначалу вы можете стесняться выражать себя, но подумайте, как другие вдохновляли вас. Вскоре вам суждено стать тем, кто вдохновляет других.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Смерть

Рак, вы настолько сентиментальны, что, вспоминая пережитое, вы глубоко трогаете своё сердце. 27 августа карта Таро Смерти напоминает о том, что всё — хорошее и плохое — в жизни заканчивается.

Ничто не вечно, потому что, когда вы прощаетесь с одним этапом жизни, открывается новый. Возможно, совсем скоро, возможно, уже на этой неделе, вы встретите нового человека или новый путь.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Восьмёрка Кубков, перевёрнутая

Лев, перемены – это непростая задача, и если вы находитесь в режиме выживания, вам может быть сложно представить себя в новой, более здоровой жизни из-за того, что вы знали как нечто привычное.

Однако вы смелы, и когда вы решаете что-то сделать, вы можете это сделать. Восьмёрка Кубков, перевёрнутая, служит напоминанием о необходимости оставаться верным себе и верить в свою способность преодолевать жизненные трудности.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Туз Мечей, перевёрнутая

Дева, вы предпочитаете общение, которое плавно перетекает из пункта А в пункт Б, по чёткому, прямому пути, сводящему к минимуму путаницу и обеспечивая высокий уровень взаимопонимания.

Но 27 августа может произойти что-то, что затруднит то, что вы пытаетесь сказать, и то, как другой человек воспринимает эту информацию. Не забывайте говорить прямо, но также задавайте уточняющие вопросы, чтобы убедиться в правильности понимания. Немного терпения может очень помочь.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Королева Кубков

Весы, одна из ваших сильных сторон — это умение выражать сочувствие. Вы очень мягкий человек, и когда чувствуете, что кому-то больно, вы вмешиваетесь и помогаете, когда можете. Сегодня вы можете быть готовы сделать что-то, чтобы облегчить жизнь другому человеку.

Возможно, будет нелегко заставить друга или близкого человека открыться, когда ему больно, но 27 августа ваша Королева Кубков говорит, что вы можете изменить жизнь, и именно это вы и сделаете.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Королева Пентаклей, перевернутая

Скорпион, когда дело доходит до постановки целей, вы редко делаете это поверхностно. Множество маленьких шагов ведут вас к успеху. Поэтому, планируя свой день или неделю, не забывайте разбивать задачи на небольшие, выполнимые микрозадачи.

Начиная с 27 августа, мыслите стратегически. Используйте ChatGPT, если вы не знаете, как разбить большую цель на более мелкие, выполнимые цели со сроками их выполнения.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Звезда

Стрелец, Вселенная так огромна, и всё же бывают моменты, когда она кажется гораздо менее значительной, чем вы себе представляете. 27 августа вы можете установить своего рода духовную связь, которая откроет, насколько вы ценны для всего мира.

Ваша энергия предназначена не только для вас, но и для того, чтобы делиться ею с другими. То, что вы знаете, — это история, которой вы должны поделиться с миром. Подумайте о том, чтобы поговорить об этом с теми, кто, как вы знаете, может вас заинтересовать.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Десятка Мечей, перевёрнутая

Козерог, вы позволяете себе настолько погрузиться в работу, что, возможно, не сможете разобраться с болью прошлого.

Но с перевёрнутой Десяткой Мечей, выпадающей 27 августа, может наступить момент, когда вы осознаете, что вам вообще ничего не нужно делать.

То, что раньше причиняло боль, больше не является источником боли. Вы исцелены, и ваша душевная боль прошла.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Семерка Мечей, перевёрнутая

Водолей, не волнуйтесь. Карма забавным образом делает то, что нужно делать без вашей помощи. Вы можете увидеть это в действии 27 августа, и она удивит вас своей точностью и полезностью.

Перевёрнутая Семерка Мечей призывает вас поверить в то, что когда кому-то суждено измениться, вам не нужно пытаться заставить его увидеть свет.

Что-то происходит за кулисами, и кто бы вам ни был глубоко дорог, Вселенная заботится о нём вдвойне и усердно трудится над его сердцем, чтобы исцелить его.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Повешенный

Рыбы, вы устали ждать, пока кто-то примет решение? Вы терпеливы и добры, и вам может казаться, что ваша жизнь сейчас поставлена ​​на паузу ради кого-то другого. 27 августа самое время принять решение: хотите ли вы жить своей жизнью или ждать разрешения?

Не стоит уподобляться Повешенному, привыкшему к ситуации, которая ему не по душе. Если вы хотите измениться, станьте катализатором, движущим процесс вперёд.

Источник:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
