"Готовят большой разгром": астролог назвала 4 города Украины, которым угрожает большая опасность

Астролог составила прогноз для городов Украины на ближайшие дни. Как говорит астролог, идет очень опасный период.

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Война в Украине гороскоп / коллаж Главред, фото Генштаб, pixabay

Перед контрнаступлением ВСУ оккупанты хотят устроить в Украине настоящее пекло. Астролог Ангелина Вакулина рассказала, что 4 города Украины находятся в серьезной опасности.

"Всю Украину ждут несколько очень неспростых ночей! Берегите себя", - говорит астролог Вакулина Главреду.

По ее словам, россияне хотят устроить ночные катастрофы атаки дронами и ракетами.

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"Атаки дронов и ракет, не ориентируйтесь на 9 мая, никто не говорить заранее дату пуска ракет", - отвечает Ангелина Вакулина.

Астролог предупредила, что сейчас "будут круглосуточно происходить прилеты".

"Каждая тревога включается, идите в укрытие. Никто, кого лично коснулся "прилет" не верил, что прилетит в его дом/квартиру", - добавляет астролог.

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"Реальная опасность по всей стране. Ночные терроры будут. Не отключайте звук на телефоне, не ленитесь уходить хотя бы в коридор, не ложите детей одних в комнате", - добавила астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Под угрозой в ближайшие дни 4 города Украины:

Житомир

Киев

Сумы

Чернигов

В повышенной опасности 5 городов Украины:

Одесса и область

Очаков

Николаев

Скадовск

Херсон

"Есть повторяющиеся аспекты трагедии с жертвами среди мирного населения", - говорит Вакулина, пишет Главред.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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