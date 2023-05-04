"Готовят большой разгром": астролог назвала 4 города Украины, которым угрожает большая опасность

Перед контрнаступлением ВСУ оккупанты хотят устроить в Украине настоящее пекло. Астролог Ангелина Вакулина рассказала, что 4 города Украины находятся в серьезной опасности.
"Всю Украину ждут несколько очень неспростых ночей! Берегите себя", - говорит астролог Вакулина Главреду.
По ее словам, россияне хотят устроить ночные катастрофы атаки дронами и ракетами.
"Атаки дронов и ракет, не ориентируйтесь на 9 мая, никто не говорить заранее дату пуска ракет", - отвечает Ангелина Вакулина.
Астролог предупредила, что сейчас "будут круглосуточно происходить прилеты".
"Каждая тревога включается, идите в укрытие. Никто, кого лично коснулся "прилет" не верил, что прилетит в его дом/квартиру", - добавляет астролог.
Какие города Украины в опасности в мае - прогноз
"Реальная опасность по всей стране. Ночные терроры будут. Не отключайте звук на телефоне, не ленитесь уходить хотя бы в коридор, не ложите детей одних в комнате", - добавила астролог.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
Под угрозой в ближайшие дни 4 города Украины:
- Житомир
- Киев
- Сумы
- Чернигов
В повышенной опасности 5 городов Украины:
- Одесса и область
- Очаков
- Николаев
- Скадовск
- Херсон
"Есть повторяющиеся аспекты трагедии с жертвами среди мирного населения", - говорит Вакулина, пишет Главред.
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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