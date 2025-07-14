К четырем знакам зодиака деньги "польются" рекой: кто они

Проверьте, есть ли вы в списке тех счастливчиков, которые вот-вот разбогатеют.

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Финансовый гороскоп / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому из знаков зодиака повезет с деньгами уже вот-вот

Из каких источников ждать финансового поступления

Деньги в жизнь четырех знаков зодиака неожиданно "придут" к концу июля. Астрологи убеждены, что средств хватит на путешествия, отпуск мечты или на ремонт дома и покупку новой мебели. Главред предлагает проверить, являетесь ли вы одним из тех счастливчиков, которые вскоре смогут позволить себе больше роскоши.

Близнецы

Близнецы могут рассчитывать на особые финансовые сюрпризы, поэтому в этом году их отпуск будет исключительно удачным. Появится множество возможностей путешествовать, знакомиться с новыми людьми и открывать для себя интересные места. Однако Близнецам стоит быть осторожными во время развлечений, чтобы не сделать того, о чем впоследствии могут пожалеть. Июль будет для них действительно замечательным.

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Рак

В июле Ракам также не придется волноваться о нехватке средств. Инвестиции и законченные проекты принесут денежное вознаграждение. Также вероятны дополнительные высокооплачиваемые задания, благодаря которым в конце месяца на счету Рака появится круглая сумма, пишет Ofeminin.

Козерог

Козерог может рассчитывать на "белую полосу" в финансах. Возможен приятный бонус на работе или же повышение зарплаты. В финансовом плане июль для Козерога очень удачное время.

Рыбы

Рыбы могут рассчитывать на поддержку со стороны родных. Звезды также помогут им найти работу мечты, где они смогут почувствовать себя реализованными и хорошо зарабатывать.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

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