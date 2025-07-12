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Заживут лучше всех: кому из знаков зодиака повезет с финансами уже вот-вот

Марина Фурман
12 июля 2025, 03:55
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В ближайшее время финансовая удача улыбнется нескольким знакам зодиака.
гороскоп, деньги
Кому из знаков зодиака повезет до конца недели / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому из знаков зодиака повезет с финансами
  • Когда ждать приток денег

На выходных звезды обещают четырем знакам зодиака улучшение в финансовом плане. Счастливчиков ждет неожиданная прибыль, наследство или даже выигрыш в лотерее. Главред предлагает узнать, есть ли вы среди списка.

Овен

Овнов до конца этой недели могут приятно удивить неожиданные финансовые поступления - например, возврат давнего долга или премия на работе.

видео дня

Важно обращать внимание даже на малейшие детали, ведь шанс улучшить материальное положение может появиться тогда, когда Овны не будут ждать. Дополнительная подработка или разовое задание могут оказаться очень кстати - лучше не пропускать такие предложения, передает портал Collective World.

Телец

Тельцы получат неожиданный финансовый сюрприз от близких людей. Есть вероятность получения наследства или оформления документов, связанных с недвижимостью или имуществом.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

До конца текущей недели Весы могут заключить сделку, которая в будущем принесет хороший доход. Не исключены премии на работе и выгодные знакомства, которые помогут реализовать проекты.

Скорпион

Скорпионы могут получить долгожданную сумму или узнать хорошие новости о наследстве или недвижимости.

В течение выходных удача будет на стороне Скорпионов - главное, не упустить возможность.

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