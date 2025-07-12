Заживут лучше всех: кому из знаков зодиака повезет с финансами уже вот-вот

В ближайшее время финансовая удача улыбнется нескольким знакам зодиака.

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Кому из знаков зодиака повезет до конца недели / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому из знаков зодиака повезет с финансами

Когда ждать приток денег

На выходных звезды обещают четырем знакам зодиака улучшение в финансовом плане. Счастливчиков ждет неожиданная прибыль, наследство или даже выигрыш в лотерее. Главред предлагает узнать, есть ли вы среди списка.

Овен

Овнов до конца этой недели могут приятно удивить неожиданные финансовые поступления - например, возврат давнего долга или премия на работе.

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Важно обращать внимание даже на малейшие детали, ведь шанс улучшить материальное положение может появиться тогда, когда Овны не будут ждать. Дополнительная подработка или разовое задание могут оказаться очень кстати - лучше не пропускать такие предложения, передает портал Collective World.

Телец

Тельцы получат неожиданный финансовый сюрприз от близких людей. Есть вероятность получения наследства или оформления документов, связанных с недвижимостью или имуществом.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

До конца текущей недели Весы могут заключить сделку, которая в будущем принесет хороший доход. Не исключены премии на работе и выгодные знакомства, которые помогут реализовать проекты.

Скорпион

Скорпионы могут получить долгожданную сумму или узнать хорошие новости о наследстве или недвижимости.

В течение выходных удача будет на стороне Скорпионов - главное, не упустить возможность.

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