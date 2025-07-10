Кризисный месяц: какие ТОП-4 знака пройдут через кризис в июле 2025 года

Возможны конфликты и эмоциональное выгорание, поэтому важно не спешить с решениями и прислушиваться к себе.

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Что приготовил знакам июль / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Что говорят звезды:

Кому июль принесет трудности, а кому смены курса

Почему Овны и Водолеи окажутся под давлением июля

Астрологи прогнозируют, что июль 2025 года может оказаться довольно непростым для четырех знаков зодиака. Этот период принесет им вызовы, неожиданные изменения и внутренние колебания, которые потребуют серьезных решений и саморефлексии, пишет Главред со ссылкой на Collective World.

Овны

В этом месяце представители знака могут столкнуться с напряженностью на работе и эмоциональным истощением. Будет возникать впечатление, что события развиваются вопреки их ожиданиям. Стоит быть осторожными с резкими решениями и сосредоточиться на восстановлении сил.

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Львы

Июль может стать зеркалом реальности для Львов, особенно в личных отношениях. Некоторые связи могут завершиться, а жизненные приоритеты измениться. Это время, когда нужно честно посмотреть на себя и свое окружение.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Водолеи

У этого знака могут возникать противоречивые ощущения: от изоляции до перегрузки делами. Старые методы решения проблем могут потерять эффективность, а новые еще не дадут результатов. Понадобится терпение и выдержка.

Рыбы

Возможны эмоциональные спады, разочарование в людях или потеря внутренней мотивации. Чтобы избежать глубокой апатии, следует сосредоточиться на постепенных действиях и поддержке себя. Во второй половине месяца ситуация постепенно стабилизируется.

К слову, недавно астрологи назвали 5 самых стрессовых знаков зодиака.

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