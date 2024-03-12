Китайский гороскоп на 13 марта: Собаке - обида близких, Петуху - успех на работе

Подвергать сомнению авторитеты - сильная сторона у Козы на сегодня.

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Китайський гороскоп на завтра / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет. В отличие от западной астрологии, китайский гороскоп опирается на циклы, связанные с годами и животными. Что готовит китайский гороскоп на 13 марта рассказываем ниже.

Китайский гороскоп на сегодня – Крыса

Иногда люди хранят обиду или позволяют недопониманию заблокировать поток. Серьезный разговор может прояснить ситуацию. Это позитивный вечер для общения с друзьями. Скажите "да" на любое приглашение пойти куда-нибудь и повеселиться. Важно верить, что все хорошее впереди.

Китайский гороскоп на сегодня – Бык

Желание перейти на более глубокий эмоциональный уровень может быть сильным сегодня. Это может означать страстную любовь или начало спора. Вы можете быть готовы манипулировать ситуацией, если это поможет сохранить контроль. Ложь может преследовать вас впоследствии. Если возможно, сделайте перерыв во второй половине дня.

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Китайский гороскоп на сегодня – Тигр

Сегодня есть риск взять на себя слишком много, а потом обнаружить, что не можете выполнить все свои обязательства. Будьте консервативны в планировании своего времени и даже немного эгоистичны с деньгами. Не поддавайтесь влиянию лести. Вечером расслабьтесь и отдохните в комфорте и безопасности своего дома.

Китайский гороскоп на сегодня – Кролик

Сегодняшняя энергия несет в себе удивительную игривость. Вы можете снова почувствовать себя ребенком. Если вы одиноки, вы можете сделать шаг вперед и беззастенчиво флиртовать с той милашкой, которая была у вас на уме. Сделайте все возможное, чтобы закончить начатое в ожидании лучших возможностей завтра.

Китайский гороскоп на сегодня – Дракон

Этот день может стать днем смятения и печали, если вы будете цепляться за прошлое. Будьте благоразумны. Тот, кто плохо к вам относится или просто не заботится о вас так же сильно, как вы сами, не стоит вашего времени и боли. Сегодня у вас есть особая возможность проанализировать свою жизнь.

Китайский гороскоп на сегодня – Змея

Сегодня вы будете максимально обаятельны. Это благоприятствует любым продажам, впечатлению от кого-то важного, завязыванию романтических отношений или просто веселому времяпрепровождению. Составьте список мелких дел, которые вы хотели бы закончить, и старайтесь делать по одному.

Китайский гороскоп на сегодня – Лошадь

Оглянитесь вокруг. В привычной обстановке и среди знакомых людей можно обнаружить скрытые сокровища. Не торопитесь, задавайте больше вопросов и внимательно слушайте. Более спокойный и менее требовательный подход может открыть скрытые истины. Такой подход может стать вашим билетом к большему успеху в любой группе.

Китайский гороскоп на сегодня – Коза

Подвергать сомнению авторитеты - ваша сильная сторона. Сегодня наберитесь смелости и подвергните сомнению свой собственный авторитет в том, как вы строите свою жизнь. Откажитесь от пристрастных дел, которые отделяют вас от других. Уменьшите количество отвлекающих факторов, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Ухаживайте за тем, что вы цените больше всего.

Китайский гороскоп на сегодня – Обезьяна

Возможно, кто-то из ваших близких оправляется от тяжелой утраты или личного потрясения. Он может быть необычно трудным, нуждающимся или требовательным. Хотя вам нужно сделать все возможное, чтобы помочь этому человеку, вы также должны быть честны и установить четкие границы, чтобы защитить свое время и свои чувства.

Китайский гороскоп на сегодня – Петух

Люди, с которыми вы сегодня встречаетесь, могут быть очень веселыми. Возможно, вы будете жонглировать семейными интересами и планами на отпуск, одновременно делая все возможное, чтобы добиться успеха в работе. Будьте осторожны и не пренебрегайте обязательствами перед семьей в пользу других дел.

Китайский гороскоп на сегодня – Собака

Возможно, кто-то из близких скрывает обиду или недовольство. Смиритесь с тем, что вас могут счесть бесчувственным, даже если у вас самые добрые намерения. Не позволяйте себе выходить из себя, когда говорите о чем-то, что заставляет вас чувствовать себя неуверенно. Держите курс на принятие важных решений.

Китайский гороскоп на сегодня – Кабан

Ваши критические способности будут острыми, а стандарты высокими. Это может привести к конфронтации в стабильных отношениях. Чего вы хотите на самом деле? Избегайте самоуверенности, потому что ваши взгляды ошибочны. Это благоприятное время для участия в групповых проектах. Вы сможете склонить людей к своей точке зрения.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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