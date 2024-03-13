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Китайский гороскоп на 14 марта: Змее - неприятности, Обезьяне - удачная сделка

Лидия Неплях
13 марта 2024, 08:33
Кроли может быть настолько занят размышлениями о возможностях, что потеряет драгоценное время.
Китайський гороскоп на завтра
Китайський гороскоп на завтра / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет. В отличие от западной астрологии, китайский гороскоп опирается на циклы, связанные с годами и животными. Что готовит китайский гороскоп на 14 марта рассказываем ниже.

Китайский гороскоп на сегодня – Крыса

Не беритесь за новые проекты в это время, особенно если на работе вы уже завалены невыполненными задачами. Прекрасное время для открытия сберегательного счета или начала отчислений. Проведите вечер, занимаясь своими растениями или садом.

Китайский гороскоп на сегодня – Бык

Убедитесь, что другие слышат ваше мнение. Если вас никто не спрашивает, что вы думаете, это не значит, что ваше мнение не имеет силы. Ваше мнение может стать тем, что продвинет что-то вперед.

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Китайский гороскоп на сегодня – Тигр

Начните действовать, и вы наверняка получите большой заряд уверенности и почувствуете прилив сил. Возьмите на себя инициативу в проекте, за который другие боятся браться.

Китайский гороскоп на сегодня – Кролик

Вы можете быть настолько заняты размышлениями о возможностях, что теряете драгоценное время. Выйдите из своей головы и начните действовать. Хватит размышлять. Сделайте что-нибудь. Что угодно!

Китайский гороскоп на сегодня – Дракон

Составьте список дел на сегодня и пройдитесь по нему, пока не вычеркнете все. У вас будет гораздо меньше шансов оставить что-то на потом, если вы заранее организуете свои мысли и все запишете.

Китайский гороскоп на сегодня – Змея

Работа может доставить вам некоторые неприятности: коллеги могут действовать вам на нервы, а начальник может быть очень требовательным. Ваши друзья также могут немного раздражать, потому что их намерения могут быть хорошими, а действия - несвоевременными и неуместными.

Китайский гороскоп на сегодня – Лошадь

Вы можете оказаться в ситуации, когда вам придется сообщить другу плохие новости. Не стоит ходить вокруг да около, но будьте тактичны, сообщая плохие новости. Ваши дипломатические способности могут пригодиться сегодня, так как вам придется улаживать спор между разными отделами на работе.

Китайский гороскоп на сегодня – Коза

Сегодня на работе вы можете услышать слово "превосходство", которое относится к вашей общей производительности. Постарайтесь не позволить похвале захлестнуть вас с головой и вызвать напряженность в отношениях с коллегами. Напомните себе, что любовь может быть легкой и необременительной. Не тратьте столько усилий на поиск идеального партнера, просто позвольте ему случиться.

Китайский гороскоп на сегодня – Обезьяна

Если вы работаете в качестве агента или посредника, вам, возможно, придется проявить изобретательность и разносторонность, чтобы заключить сделку. Сегодня занимайтесь только рутинными делами, например, балансировкой чековой книжки, и избегайте долгосрочного финансового планирования. Активные светские мероприятия могут вымотать вас до предела.

Китайский гороскоп на сегодня – Петух

В вашем будущем могут появиться намеки на возможные планы путешествий. Сегодня ваши друзья будут стремиться к вам, поскольку ваше мнение высоко ценится ими. В социальном плане вы, вероятно, займете центральное место на любом светском мероприятии, которое посетите. Будьте шоуменом и развлекайте публику.

Китайский гороскоп на сегодня – Собака

Сегодня вы можете испытывать неприязненные чувства со стороны коллег по работе, так как в вас может вскипеть обида или ревность. Возьмите себя в руки и не поддавайтесь желанию опуститься до их уровня. Следите за своими финансами, потому что ваши привычки к тратам могут привести к катастрофическим последствиям, если вы не найдете способ сократить расходы.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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