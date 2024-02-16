Китайский гороскоп на 17 февраля: Дракону - уныние, Коню - сильная уверенность

Тигр, будьте начеку: кто-то может попытаться ввести вас в заблуждение.

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Китайський гороскоп на завтра / Коллаж Главред, Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет. В отличие от западной астрологии, китайский гороскоп опирается на циклы, связанные с годами и животными. Что готовит китайский гороскоп на 16 февраля рассказываем ниже.

Китайский гороскоп на сегодня – Крыса

Сосредоточенность на негативе не дает возможности для динамичных изменений. Люди уходят в нейтральные углы и отказываются выходить. Если вы готовы быть честными и прямыми, это может стать началом энергичного и бурного дня. С энтузиазмом подходите ко всему - от рабочих проектов до вечеринок с друзьями.

Китайский гороскоп на сегодня – Бык

Есть целый список продуктов, которых следует избегать сегодня, когда под вами нарастает мощная энергия перемен. Избегайте праведного негодования, нытья, горделивого гнева или жалости к себе. Сделайте все возможное, чтобы двигаться по жизни как можно проще и мощнее. Представьте, что вы - лев.

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Китайский гороскоп на сегодня – Тигр

Вы или другой человек можете быть чувствительны и раздражительны. Будьте начеку: кто-то может попытаться ввести вас в заблуждение. Не стоит слишком остро реагировать. Может оказаться, что он или она лгут или передают неверную информацию. Говорите о неприятных ситуациях, чтобы предотвратить возникновение больших проблем в дальнейшем.

Китайский гороскоп на сегодня – Кролик

Вы можете не успеть завершить начатое, если ресурсы будут распределены слишком тонко. Постарайтесь завершать по одному делу за раз. Энергия этого дня дает возможность начать или продолжить регулярные физические упражнения. Сокращение потребления сахара также может улучшить ваше общее самочувствие и настроение.

Китайский гороскоп на сегодня – Дракон

Иногда легко впасть в уныние. Будьте нежны с собой. Музыка поможет вам почувствовать себя более уравновешенным и уверенным. Обращайтесь к людям, которые готовы направить вас и помочь найти свой путь. Вам от природы везет, когда речь идет о поиске людей, готовых облегчить вашу жизнь.

Китайский гороскоп на сегодня – Змея

Составьте список, чтобы быть организованным сегодня. Это высокоэнергетическое время. Не стесняйтесь вмешаться и защитить интересы близкого человека. Мало кто готов быть таким прямым, как вы, когда вы в ударе. Будьте реалистами, прежде чем беспокоиться о детях в своей жизни.

Китайский гороскоп на сегодня – Лошадь

Ваша уверенность в себе сегодня сильна, и это время для достижения прогресса в любой области, которая вас интересует или волнует. Вы легко справитесь с дополнительной ответственностью. Начальство оценит ваши усилия. Единственное предостережение - будьте консервативны с деньгами. Азартные игры не рекомендуются. Вы проиграете.

Китайский гороскоп на сегодня – Коза

Сегодня вы находитесь на вершине своей игры и можете стать сердцем и основой собрания. В сегодняшнем космическом миксе появляется очень красивая и бескорыстная форма любви. Возможно, настало время избавиться от старых обид. Будьте открыты для любой возможности поговорить о чувствах.

Китайский гороскоп на сегодня – Обезьяна

Посмотрите на мир с более духовной точки зрения. Станьте волонтером в проектах, которые помогают улучшить жизнь других людей. Стрессовые или разочаровывающие события начнут понемногу разрешаться. Усилия, которые вы предпринимаете, чтобы справиться с ними, начинают приносить равновесие и успех.

Китайский гороскоп на сегодня – Петух

Перестаньте искать кого-то, кто скажет вам, что важно или что делать. Важно быть уверенным в себе и жить, руководствуясь собственными стандартами правильных действий. Вы должны быть вдохновляющим фактором. Вы должны выступать за гармонию и понимание.

Китайский гороскоп на сегодня – Собака

Кому-то может понадобиться проверка реальности. Конкуренция может быстро превратить отношения в уродливую битву в одиночку. Как вы можете быть победителем за счет того, что другой человек становится проигравшим? Надежные отношения строятся на самопожертвовании и заботе, а не на власти и контроле. Будьте честны.

Китайский гороскоп на сегодня – Кабан

Близкие люди могут испытывать ваше терпение. Не слишком ли вы критичны для легкого потока идей? Избегайте цепляться за призраки прошлых потерь. Чем больше вы будете знать о своих сильных сторонах и опираться на них, тем больше шансов преодолеть любые трудности в своей жизни.

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