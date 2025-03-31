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Китайский гороскоп на апрель 2025: Змеям - решения, у Коз дела пойдут вверх

Сергей Кущ
31 марта 2025, 10:27
92
Не упустите шанс узнать, что вас ожидает в ближайшем будущем согласно китайской астрологии.
Китайский гороскоп на апрель 2025
Китайский гороскоп на апрель 2025 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Для Обезьян этот месяц будет немного скучным и неинтересным
  • Март для людей Года Тигра будет в лучшем случае удовлетворительным и стабильным

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Китайский гороскоп на апрель – Крыса

Годы рождения: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

видео дня

Крыса, в вашем гороскопе на апрель главное - верить в себя и искать пути к достижению своих целей. Каждый ваш шаг может открыть новые двери и принести новые возможности. Это особенно актуально для тех, кто ищет любовь.

В этом месяце постарайтесь добавить в свою жизнь больше зеленого цвета - в еде, нарядах или привычках, которые позволяют вам общаться с природой. Работа с зелеными кристаллами также поможет вам расти и развиваться, особенно с теми, которые каким-то образом ассоциируются с силой, например с изумрудом, океанической яшмой или даже малахитом.

Китайский гороскоп на апрель – Бык

Годы рождения: 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Окс, в вашем гороскопе на апрель речь идет о том, чтобы завести больше друзей и расширить круг общения, чтобы помочь своей карьере. Чем тщательнее вы будете подходить к этому вопросу, тем легче будет распознать хорошие связи, а не те, которые могут оказаться замаскированными энергетическими вампирами. Посещение рабочих мероприятий, будь то расширение карьерных возможностей или самосовершенствование, будет полезным. Личное мастерство здесь также играет важную роль.

Китайский гороскоп на апрель – Тигр

Годы рождения: 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Тигр, в апреле вам следует быть более эмоциональным и экспрессивным в творческой сфере. Это принесет вам неожиданные благословения, будь то новая перспектива, внезапный интерес к вашей ленте в социальных сетях, наставник, признающий вашу гениальность, или даже возможность принять участие в крупном конкурсе по приглашению. Постарайтесь погрузиться в художественное самовыражение других людей и быть более восприимчивыми, когда они выражают себя с эмоциональной честностью. Во многих случаях это поможет вам исцелить своего внутреннего ребенка, а также покажет, как выйти за рамки своих нынешних ограничений. Работа с чистым кварцем принесет вам много пользы в этом месяце.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на апрель – Кролик

Годы рождения: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Кролик, ваш гороскоп на апрель - это признание ваших уникальных качеств и того, что вы привносите в работу, будь то карьера, домашняя жизнь или отношения. Это поможет вам полностью принять себя и укрепить свою самооценку. Кроме того, это позволит вам установить правильные границы против тех, кто может пытаться подмять под себя вашу личность или контролировать вашу жизнь ради нарциссической выгоды. Работа с искусством также поможет вам лучше понять себя.

Китайский гороскоп на апрель – Дракон

Годы рождения: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Дракон, в апреле вас ожидает очень приятное времяпрепровождение! Для многих из вас хорошая энергия будет приливать каждый раз, когда вы будете участвовать в чем-то культурно значимом для вас или принимать себя таким, какой вы есть во всех отношениях. Для других сейчас самое время развивать свои лидерские качества - читать книги на эту тему, смотреть видео или посещать семинары.

Если вы обладаете духом предпринимателя, вы можете даже пообщаться с такими же, как вы, на специальных мероприятиях и завести новые знакомства, которые могут открыть перед вами новые перспективы и возможности.

Китайский гороскоп на апрель – Змея

Годы рождения: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Змея, ваш гороскоп на апрель указывает на потребность быть более духовными в том, что касается сверхъестественного или нетрадиционного. Послания из потустороннего мира дойдут до тех, кто активно ищет связь и ясность в отношении своего жизненного пути. Духовная направленность улучшит процесс принятия решений, помогая заземлиться и сосредоточиться на том, что действительно важно. Это время идеально подходит для выбора целостного образа жизни.

Китайский гороскоп на апрель – Лошадь

Годы рождения: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Лошадь, ваш гороскоп на апрель говорит о том, что вы должны всем сердцем принять смену сезона. Будь то весна в северном полушарии или осень в южном - самое время отпраздновать наступление нового сезона с размахом. Конечно же, лучший способ сделать это - пообщаться с природой. Для этого можно есть сезонные продукты, пить сезонные напитки, больше путешествовать и наслаждаться погодой, а также создавать наряды, соответствующие всем этим настроениям. Некоторые из вас также создадут позитивный поток в своей жизни, тем самым привлекая к себе новые возможности и благословения.

Китайский гороскоп на апрель – Коза

Годы рождения: 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Коза, ваш гороскоп на апрель - это празднование самых важных отношений в вашей жизни, будь то семья, друзья, романтический партнер или даже домашние животные. Если в этом месяце у вас есть дни рождения, то сейчас самое время радоваться подаркам, которые вы подарите, или вечеринкам, которые вы посетите. Если в этом месяце у вас собственный день рождения, это еще лучше! Приготовьтесь к тому, что в течение всего месяца к вам будет приливать отличная энергия, и дела пойдут в гору.

Китайский гороскоп на апрель – Обезьяна

Годы рождения: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Обезьяна, ваш гороскоп на апрель - это испытание новых вещей, гаджетов, теорий, опыта и даже возможностей. Если вы позволите своему любопытству привести вас туда, где вы интуитивно хотите исследовать, произойдут замечательные вещи. Вы извлечете выгоду из этого астрологического окна в своей карьере, поэтому важно выработать ежедневную привычку выбирать смелость вместо страха и любопытство вместо застоя.

Китайский гороскоп на апрель – Петух

Годы рождения: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Петух, ваш гороскоп на апрель посвящен сочетанию старого и нового. Например, если вы любите есть пасту, сейчас самое время изучить новые варианты, которые вы еще не пробовали, или уникальные и современные варианты, которые вы могли видеть в социальных сетях.

Или, если вы любите смотреть фильмы определенного жанра, попробуйте познакомиться с фильмами того же жанра, но на другом языке из другой части света. Старое и новое откроет вам то, о чем вы еще не задумывались, и необычные источники вдохновения.

Китайский гороскоп на апрель – Собака

Годы рождения: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2030

Собака, в апреле пришло время быть хайповым и современным. Даже если вы чувствуете, что вас осуждают, примите тенденции, которые говорят с вашим сердцем или интересуют вас, будь то новый модный стиль в определенных кругах, фильм, о котором говорят в городе, или модная кухня в социальных сетях. Сейчас самое время понять, что вы можете развиваться вместе с десятилетиями.

Китайский гороскоп на апрель – Свинья

Годы рождения: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Свинья, ваш гороскоп на апрель - это смешение энергичного и восторженного с расслабляющим и спокойным. Если это означает заказ билетов на концерт, за которым последует трехдневный отпуск, расслабляющий и оздоравливающий душу, - действуйте! Вы должны позволить себе следовать своему сердцу в обоих направлениях, даже если вам кажется, что вас разрывает на две части. Вы способны жонглировать противоположностями гораздо лучше, чем вам кажется.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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