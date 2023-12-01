Китайский гороскоп на декабрь 2023: Быку - финансовая удача, Дракону - куча проблем

Китайский гороскоп на декабрь прогнозирует довольно непростой месяц для некоторых представителей гороскопа.

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Китайский гороскоп на декабрь 2023 / Коллаж Главред, фото flickr (Nathalie), freepik

Декабрь - последний месяц 2023-го года. Что он готовит для знаков китайского гороскопа, читайте ниже. Одни знаки будут расставаться, другие - получат деньги.

Год Крысы (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) – гороскоп на декабрь

В этом месяце их судьба станет крайне переменчивой и неспокойной. Они столкнутся со многими трудностями и должны оставаться флегматичными, чтобы реагировать на изменения. В случае возникновения острых проблем им рекомендуется обратиться за помощью к старшим или опытным пожилым людям, а не бороться в одиночку. Кроме того, им следует позаботиться о здоровье старших дома.

Год Быка (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) – гороскоп на декабрь

В этом месяце у Быков будет хорошая финансовая удача. Им будет полезно приобрести некоторые фонды, акции или другие финансовые продукты, и они смогут получить хороший доход. Однако Быкам среднего возраста в этом месяце следует быть осторожными и осмотрительными. Им лучше воздержаться от операций с крупными суммами денег с незнакомыми людьми наедине, чтобы избежать мошенничества.

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Год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) – гороскоп на декабрь

В этом месяце их семейная судьба будет очень плохой. Их семьи будут подвержены каким-то странным явлениям или невезению. Чтобы избежать невезения, им лучше найти приют в доме друзей. В то же время им следует позаботиться о здоровье пожилых людей дома, уделять им больше внимания и заботы.

Год Кролика (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) - гороскоп на декабрь

В этом месяце Кроликам повезет в карьере, что будет благоприятно для сотрудничества по проектам, сдачи экзаменов и оценки работы, поиска работы. Они получат благосклонность и поддержку от своих покровителей. Иногда может преобладать возможность получить хорошую должность и обзавестись новыми знакомствами благодаря этой должности. Это также будет благоприятно для материальной удачи, и они получат возможности для улучшения материального положения. Высока вероятность получения хороших доходов от проектов по орошению, выращиванию леса и садов. Для студентов этот день также благоприятен для продвижения в учебе.

Год Дракона (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) – гороскоп на декабрь

В этом месяце, будь то на работе или в жизни, возникнет множество проблем. Драконы будут чувствовать себя перегруженными, физически и умственно истощенными. Они могут страдать от серьезных психических проблем. Поэтому они должны правильно справляться с возникающими перед ними неприятностями и не иметь никаких мыслей о побеге.

Год Змеи (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) – гороскоп на декабрь

В месяц конфликтов и столкновений с судьбой они будут очень склонны сердиться по пустякам, что может вызвать ряд заболеваний. Поэтому им не следует слишком зацикливаться на мелочах. В этом месяце Змеям также следует обратить внимание на поддержание отношений, а также повысить свою осведомленность о мерах предосторожности при выезде на природу.

Год Лошади (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) – гороскоп на декабрь

В этом месяце Лошадям стоит отправиться за город, что поможет им лучше развиваться в карьере и финансах. В то же время они могут покупать больше денег, акций и других инвестиционных и финансовых продуктов, что поможет им сколотить состояние. Однако следует отметить, что Лошади никогда не должны успокаиваться, несмотря на то, что в этом месяце им сопутствует удача.

Год Козы (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) – гороскоп на декабрь

В этом месяце у них могут возникнуть споры и конфликты с друзьями, из-за чего Овны будут чувствовать себя измотанными. Поэтому они должны быть благоразумны в своих словах, чтобы избежать неприятностей. В то же время Овнам следует смело принимать вызовы, а не оставаться в зоне комфорта.

Год Обезьяны (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) – гороскоп на декабрь

В этом месяце Обезьянам следует больше гулять, а не сидеть целыми днями дома. Только в новых местах они смогут найти больше возможностей. Однако в этом месяце Обезьянам следует остерегаться травм рук, а мужчинам под знаком Обезьяны - стараться не играть в баскетбол.

Год Петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) – гороскоп на декабрь

В этом месяце Петухам будет сопутствовать удача в учебе. Они смогут читать больше книг и узнавать больше нового, благодаря чему их успеваемость будет улучшаться. Что касается офисных работников, то в этом месяце они также смогут получить похвалу за свои обширные знания на рабочем месте. Что касается отношений, то в этом месяце Петухам следует сдерживать свой плохой характер и не ссориться с партнерами по пустякам.

Год Собаки (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) – гороскоп на декабрь

В этом месяце их финансовая удача будет на высоте. Они накопят внушительную сумму богатства и даже смогут осуществить мечту разбогатеть в одночасье. Однако Собакам все равно придется быть экономными, и они не смогут транжирить свои деньги. Одиночки могут столкнуться с множеством нежелательных романтических встреч, и им следует вовремя от них отстраниться.

Год Свиньи (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) – гороскоп на декабрь

В этом месяце Свиньи будут склонны к кровавым авариям. Поэтому им следует строго соблюдать правила дорожного движения, выходя на улицу, а также повысить свою осведомленность о мерах предосторожности. В то же время в этом месяце им не следует заниматься рискованными видами спорта, такими как футбол, скалолазание и прыжки с тарзанки, иначе велика вероятность столкнуться со смертельными случаями.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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