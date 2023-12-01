УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на декабрь 2023: Быку - финансовая удача, Дракону - куча проблем

Лидия Неплях
1 декабря 2023, 17:16
Китайский гороскоп на декабрь прогнозирует довольно непростой месяц для некоторых представителей гороскопа.
Китайский гороскоп на декабрь 2023
Китайский гороскоп на декабрь 2023 / Коллаж Главред, фото flickr (Nathalie), freepik

Декабрь - последний месяц 2023-го года. Что он готовит для знаков китайского гороскопа, читайте ниже. Одни знаки будут расставаться, другие - получат деньги.

Год Крысы (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) – гороскоп на декабрь

В этом месяце их судьба станет крайне переменчивой и неспокойной. Они столкнутся со многими трудностями и должны оставаться флегматичными, чтобы реагировать на изменения. В случае возникновения острых проблем им рекомендуется обратиться за помощью к старшим или опытным пожилым людям, а не бороться в одиночку. Кроме того, им следует позаботиться о здоровье старших дома.

Год Быка (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) – гороскоп на декабрь

В этом месяце у Быков будет хорошая финансовая удача. Им будет полезно приобрести некоторые фонды, акции или другие финансовые продукты, и они смогут получить хороший доход. Однако Быкам среднего возраста в этом месяце следует быть осторожными и осмотрительными. Им лучше воздержаться от операций с крупными суммами денег с незнакомыми людьми наедине, чтобы избежать мошенничества.

видео дня

Год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) – гороскоп на декабрь

В этом месяце их семейная судьба будет очень плохой. Их семьи будут подвержены каким-то странным явлениям или невезению. Чтобы избежать невезения, им лучше найти приют в доме друзей. В то же время им следует позаботиться о здоровье пожилых людей дома, уделять им больше внимания и заботы.

Год Кролика (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) - гороскоп на декабрь

В этом месяце Кроликам повезет в карьере, что будет благоприятно для сотрудничества по проектам, сдачи экзаменов и оценки работы, поиска работы. Они получат благосклонность и поддержку от своих покровителей. Иногда может преобладать возможность получить хорошую должность и обзавестись новыми знакомствами благодаря этой должности. Это также будет благоприятно для материальной удачи, и они получат возможности для улучшения материального положения. Высока вероятность получения хороших доходов от проектов по орошению, выращиванию леса и садов. Для студентов этот день также благоприятен для продвижения в учебе.

Год Дракона (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) – гороскоп на декабрь

В этом месяце, будь то на работе или в жизни, возникнет множество проблем. Драконы будут чувствовать себя перегруженными, физически и умственно истощенными. Они могут страдать от серьезных психических проблем. Поэтому они должны правильно справляться с возникающими перед ними неприятностями и не иметь никаких мыслей о побеге.

Год Змеи (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) – гороскоп на декабрь

В месяц конфликтов и столкновений с судьбой они будут очень склонны сердиться по пустякам, что может вызвать ряд заболеваний. Поэтому им не следует слишком зацикливаться на мелочах. В этом месяце Змеям также следует обратить внимание на поддержание отношений, а также повысить свою осведомленность о мерах предосторожности при выезде на природу.

Год Лошади (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) – гороскоп на декабрь

В этом месяце Лошадям стоит отправиться за город, что поможет им лучше развиваться в карьере и финансах. В то же время они могут покупать больше денег, акций и других инвестиционных и финансовых продуктов, что поможет им сколотить состояние. Однако следует отметить, что Лошади никогда не должны успокаиваться, несмотря на то, что в этом месяце им сопутствует удача.

Год Козы (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) – гороскоп на декабрь

В этом месяце у них могут возникнуть споры и конфликты с друзьями, из-за чего Овны будут чувствовать себя измотанными. Поэтому они должны быть благоразумны в своих словах, чтобы избежать неприятностей. В то же время Овнам следует смело принимать вызовы, а не оставаться в зоне комфорта.

Год Обезьяны (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) – гороскоп на декабрь

В этом месяце Обезьянам следует больше гулять, а не сидеть целыми днями дома. Только в новых местах они смогут найти больше возможностей. Однако в этом месяце Обезьянам следует остерегаться травм рук, а мужчинам под знаком Обезьяны - стараться не играть в баскетбол.

Год Петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) – гороскоп на декабрь

В этом месяце Петухам будет сопутствовать удача в учебе. Они смогут читать больше книг и узнавать больше нового, благодаря чему их успеваемость будет улучшаться. Что касается офисных работников, то в этом месяце они также смогут получить похвалу за свои обширные знания на рабочем месте. Что касается отношений, то в этом месяце Петухам следует сдерживать свой плохой характер и не ссориться с партнерами по пустякам.

Год Собаки (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) – гороскоп на декабрь

В этом месяце их финансовая удача будет на высоте. Они накопят внушительную сумму богатства и даже смогут осуществить мечту разбогатеть в одночасье. Однако Собакам все равно придется быть экономными, и они не смогут транжирить свои деньги. Одиночки могут столкнуться с множеством нежелательных романтических встреч, и им следует вовремя от них отстраниться.

Год Свиньи (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) – гороскоп на декабрь

В этом месяце Свиньи будут склонны к кровавым авариям. Поэтому им следует строго соблюдать правила дорожного движения, выходя на улицу, а также повысить свою осведомленность о мерах предосторожности. В то же время в этом месяце им не следует заниматься рискованными видами спорта, такими как футбол, скалолазание и прыжки с тарзанки, иначе велика вероятность столкнуться со смертельными случаями.

Источник

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Китайский гороскоп гороскоп на декабрь
Реклама

Главное за день

Россияне сбежали: в ГУР раскрыли уникальные детали высадки в Крыму

Россияне сбежали: в ГУР раскрыли уникальные детали высадки в Крыму

16:39 Украина
Ударят сильные морозы и налетят снегопады: синоптик Наталья Птуха о декабре в Украине

Ударят сильные морозы и налетят снегопады: синоптик Наталья Птуха о декабре в Украине

16:28 Синоптик
Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

15:26 Политика
Все главные новости

Последние новости

17:16

Китайский гороскоп на декабрь 2023: Быку - финансовая удача, Дракону - куча проблем

17:11

"Сложный вопрос": Муженко прокомментировал возможность мобилизации молодежи

16:44

Путин готов развязать еще одну войну: неожиданный прогноз новой "горячей точки"Видео

16:44

Украинские перевозчики объявили голодовку на границе с Польшей

16:40

"Мы не согласны": Орбан выдал новое скандальное заявление о вступлении Украины в ЕС

Решающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – МусиенкоРешающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – Мусиенко
16:39

Россияне сбежали: в ГУР раскрыли уникальные детали высадки в Крыму

16:36

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо за 10 секунд найти рыбу

16:28

Ударят сильные морозы и налетят снегопады: синоптик Наталья Птуха о декабре в Украине

16:26

"В один момент это сработает": эксперт сказал, что развалит силу армии РФВидео

Реклама
16:24

Китайский гороскоп на завтра 2 декабря 2023: Дракону - тревога, Козе - ссоры в семье

16:19

Shahed с украинской SIM-картой: Игнат высказал свое мнение о находке

15:56

"Ужасный сюрприз на Новый год": известный астролог предупредил об угрозе

15:40

"Следующая жертва": Лавров пригрозил войной еще одной европейской стране

15:34

"Следующий год будет невероятно сложным",- эксперт о ситуации на фронте

15:33

"Крым - крымская область": блогерша Верба опозорилась незнанием георгафии Украины

15:26

Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

15:07

Украину накроет аномальная погода: где будет +18, а где – снегопады и ветер 20 м/с

14:58

"Вышла и упала": пьянющая Успенская рассказала про свой позор на сцене

14:50

"Ужасный период": астролог предупреждает о серьезных проблемах в декабре 2023Видео

14:50

"Захват" РФ части Хромового: в ВСУ рассказали, что происходит под Бахмутом

Реклама
14:48

Лунный календарь 2 декабря 2023: один из лучших дней для работы укрепит старые связи

14:46

ВСУ уничтожили колонну техники и перешли в контрнаступление под Авдеевкой - СМИ

14:09

Боевые действия на левом берегу Днепра: экс-глава Генштаба ВСУ раскрыл важный нюанс

14:01

Путинист Певцов показал своего сына, которого мечтает сделать монахом

13:54

"Движения ВСУ быть не должно": Свитан дал неожиданный прогноз перелома в войне

13:51

Второй пошел: СБУ подорвали в Бурятии еще один поезд на стратегической дороге

13:47

Почему слово "жалоба" говорить нельзя: какой единственный аналог стоит использовать

13:44

Войска РФ атакуют объект, без которого Авдеевку не взять: в ВСУ раскрыли детали

13:22

Понадобится всего 3 вещи: женщина рассказала, как быстро и дешево украсить елку

13:14

Гороскоп на завтра 2 декабря 2023: Овну - трата кучи денег, Рыбам - финансовая прибыль

13:09

Платиновая блондинка Бейонсе показалась в новом образе с Джей Зи

12:44

"Мы должны быть готовы к бою": в Нидерландах призвали Евросоюз укреплять войска

12:43

"Начало штурма Донецка": россияне назвали дату начала битвы за город

12:41

ВСУ идут вперед на Мелитополь: "перемалывают" сотни оккупантов вместе с техникой

12:07

Военным в Украине упростили жизнь: документы ВВК больше не нужно возить лично

12:02

Известный астролог рассказал, что угрожает украинцам во время последних в этом году новолуния и полнолуния

12:01

Некоторым пенсионерам повысят пенсию с 1 января: кого коснутся изменения

11:57

Убийство Путина и теракты в ЕС: "предсказания Ванги" на 2024 год – Euronews

11:45

"Я твоя": бывшая жена нардепа Тищенко выложила игривые фото

11:41

Россия вторгнется в страны НАТО: Зеленский предупредил США и призвал действовать

Реклама
11:12

Любовный гороскоп на декабрь 2023: астролог предупредил о кризисах и изменахВидео

10:48

На БАМе прогремели мощные взрывы: диверсанты подорвали два состава с топливомВидео

10:39

Какой праздник сегодня 2 декабря: день в мировой и украинской истории, церкви

10:35

Войска РФ стремятся захватить три города на Донбассе: генерал раскрыл план Путина

10:22

"У нас новая фаза войны": Зеленский оценил результаты контрнаступления ВСУ

09:51

Вся семья будет в восторге: как приготовить идеальное печенье на Рождество за 30 минут

09:49

За кулисами - претендент на трон Путина: эксперт сделал прогноз о бунте в РоссииВидео

09:46

У Путина появился шанс выиграть войну в Украине - The Economist

09:44

Удары по оккупантам в Крыму: в ГУР раскрыли детали спецопераций в Черном мореВидео

09:20

Гороскоп на декабрь-2023: чем порадует и огорчит последний месяц годаЭксклюзив

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять