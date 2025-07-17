Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра 18 июля: Змеям - угрозы, Собакам - жертвы

Элина Чигис
17 июля 2025, 11:11
168
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 18 июля.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте подробно:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • У кого из знаков будет радостный день

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Дети и домашние животные могут принести неожиданную радость утром. Вы, вероятно, будете испытывать очень сильное влечение к объекту своей привязанности. Любовь может быть движущей силой большинства ваших решений. Если возможно, запланируйте романтическое путешествие с любимым человеком. Это также удачный день для первого свидания.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Ваше обаяние и отзывчивость делают вас популярным и эффективным собеседником. Будьте готовы стать прекрасным дополнением к любому групповому мероприятию. Обращайтесь за помощью к близким людям, если у вас есть то, что вам нужно. Постарайтесь расслабиться днём. Поддержка интересов детей и домашних животных может принести настоящую радость.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Вам необходимо признать важные эмоциональные истины. Нездорово скрывать свои чувства от любимого человека. Вы замечаете, что скатываетесь к родительским шаблонам? Необходимо признать свои истинные эмоциональные потребности. В то же время, вы должны чувствовать себя свободным быть собой.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Ваши взгляды и привычки могут быть поставлены под сомнение или лишены поддержки. Можно затаить обиду, если позволить эмоциям взять верх. Это было бы ошибкой. Сохраняйте чувство юмора и избегайте колких замечаний, чтобы просто выпустить пар.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Это идеальное время, чтобы отдохнуть от работы и провести время в компании близких друзей. Вам будет легче справляться с трудностями в жизни, если вы будете смеяться и наслаждаться простыми радостями дома. Дети и животные также могут стать приятным отвлечением.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

События могут угрожать миру в доме, поэтому будьте осторожны. Легко втянуться в драму. Некоторые будут пытаться совмещать два сложных отношения. Направьте всю эту энергию на что-то более конструктивное. Любую потребность в отвлечении лучше использовать, чтобы спланировать долгожданный отпуск. Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Это важный день для прорывов в общении. Займитесь чем-нибудь полезным, например, уборкой и наведением порядка в доме. Кто-то особенно нуждается в вашем внимании, даже если вы очень заняты. Если вы поделитесь своими переживаниями, люди захотят вам помочь.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Это день, когда иностранные, духовные или необычные методы исцеления и самопознания могут преподнести важные уроки. Исследования в интернете или через друзей могут помочь найти пути к улучшению физического или психического благополучия. Если вы работаете в этих областях, ожидайте более широкой аудитории и большего признания.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Вы будете блистать, участвуя в групповых мероприятиях и особенно хорошо справляясь с тем, чтобы люди чувствовали себя как дома. Чем активнее и общительнее вы будете, тем больше вы будете вдохновлять и заряжать энергией других. Мало что сможет помешать вам, если у вас есть конкретные цели.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Вы, возможно, настроены более пессимистично, чем обычно. Убедитесь, что вы высыпаетесь и избегаете вредной пищи. Возможно, всё не так плохо, как кажется. Возможно, придётся пожертвовать чем-то дорогим вам. Обратитесь к кому-нибудь, кому вы доверяете, и поделитесь своими переживаниями.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Это день общения. Протягивайте руку и делитесь. Вы можете завязать важные знакомства через друзей и коллег по работе. Вечеринки или встречи друзей могут быть наполнены флиртом и добродушным поддразниванием. У вас может возникнуть ощущение, что туман начинает рассеиваться.

Источник

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Готовится срочная переброска Patriot в Киев: в НАТО сказали, с чем это связано

Готовится срочная переброска Patriot в Киев: в НАТО сказали, с чем это связано

12:45Война
На Черниговщине курсант выстрелил в инструкторов: полиция сообщает о погибших

На Черниговщине курсант выстрелил в инструкторов: полиция сообщает о погибших

12:29Украина
Когда украинские бойцы смогут вернуться с фронта: Зеленский четко ответил

Когда украинские бойцы смогут вернуться с фронта: Зеленский четко ответил

12:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцам начали выписывать штрафы за орехи: по какой причине теперь "накажут"

Украинцам начали выписывать штрафы за орехи: по какой причине теперь "накажут"

Двух знаков зодиака будет преследовать удача 17 июля: кто в списке счастливчиков

Двух знаков зодиака будет преследовать удача 17 июля: кто в списке счастливчиков

Путин ответил на ультиматум Трампа и послал миру сигнал – Sky News

Путин ответил на ультиматум Трампа и послал миру сигнал – Sky News

"Это было преднамеренно": Россия атаковала в Виннице завод польской компании

"Это было преднамеренно": Россия атаковала в Виннице завод польской компании

Карта Deep State онлайн за 17 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

12:45

Готовится срочная переброска Patriot в Киев: в НАТО сказали, с чем это связано

12:37

Уже дешевле, чем в прошлом месяце: в Украине упали цены на популярные крупы

12:29

На Черниговщине курсант выстрелил в инструкторов: полиция сообщает о погибших

12:26

Когда украинские бойцы смогут вернуться с фронта: Зеленский четко ответил

12:25

"Если у тебя успешный муж": жена Остапчука раскрыла свой заработок

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – ЗагороднийТрамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний
12:22

Украинцам по-другому будут выплачивать пенсии по решениям судов: какими будут новые правила

12:15

Карьерный ход и способ удержать команду: почему Зеленский заменил Шмыгаля на Свириденкомнение

12:04

ТОП-3 напасти, которые уничтожают цветы: болезни роз и их лечениеВидео

11:42

Самые плохие приметы: какие знаки судьбы нельзя игнорировать

Реклама
11:36

Дистанционное обучение в школах отменят: что изменится уже с 18 июляВидео

11:16

Подорожание продуктов в Украине замедлится уже скоро: стал известен точный месяц

11:15

Лорак в том числе: из азербайджанского фестиваля выгнали российских артистов

11:15

Имя уже известно: в Украине назначили нового премьер-министра

11:11

Китайский гороскоп на завтра 18 июля: Змеям - угрозы, Собакам - жертвы

10:55

Плюс 59,2% за год: цены на яйца в Украине "летят в космос"

10:23

Виталий Козловский публично обозвал Игоря Кондратюка - детали

10:23

Война в Украине может закончиться в 2025 году: у Зеленского сделали громкое заявление

10:18

Гороскоп Таро до конца года: Ракам - изобилие и награды, Рыбам - ловушка

10:17

Украинцев заставят платить налоги даже за старые квартиры: какие суммы

10:01

"Дьявол в деталях": в Reuters нашли подводные камни в плане Трампа по Patriot

Реклама
09:59

Один против пятерых: боец ГУР сдержал российский штурм на важном направлении

09:28

Сильная непогода надвигается на Украину: где 17 июля ждать грозы, град и +12°C

09:28

"Будет большая пустота": умер знаменитый норвежский лыжник от удара молнии

09:15

Пенсионная реформа в Украине откладывается: что мешает росту выплат

09:09

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 июля (обновляется)

08:46

Карта Deep State онлайн за 17 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:32

Днепр пережил тяжелую ночь: РФ атаковала дронами, есть жертва и раненыеФотоВидео

08:23

Неизвестные дроны пытались прорваться в Москву: у россиян истерика из-за взрывов

08:10

50 дней от Трампа для Путина. Это предательство или победа?мнение

08:01

"Невероятные инновации": Келлог посетил оборонные базы Украины

07:04

Новый оборонный союз: Британия и Германия подпишут договор о взаимной защите

05:46

Гороскоп на завтра 18 июля: Овнам - трудности, Козерогам - большая прибыль

05:20

Пролежит до весны: как правильно хранить чеснок, чтобы он не гнил

05:00

Известный украинский артист признался в чувствах к Злате Огневич

04:34

Трампа надо принудить: эксперт объяснил, как Киев может усилить давление на РФ

03:55

Трамп "мочит" РФ и станет ее "могильщиком": прогноз распада РоссииВидео

03:20

Штурмуют рынок в Украине: эксперты назвали ТОП-5 самых надежных китайских авто

03:01

В России началась масштабная волна арестов, Кремль начал зачистку - что произошло

02:30

"Убирайте этого психа": как в Кремле отреагировали на ультиматум Трампа Путину

02:12

60-летняя Элизабет Херли раскрыла свой главный секрет идеальных фото

Реклама
02:08

Как Покровское направление стало ловушкой для оккупантов: в Генштабе раскрыли детали

01:30

Суд, штраф, запрет: Эмма Уотсон оказалась злостной нарушительницей закона

00:59

За кулисами 50 дней: в Госдепе раскрыли, подает ли РФ "сигналы" к дипломатии

00:43

Надя Дорофеева показала дочь от Positiff: эмоциональный комментарий певицы

00:13

"Мы шли правильным путем": генерал-майор назвал способ быстрого завершения войны

00:06

Неожиданный полет: стали известны подробности модернизации самолета "Руслан"

16 июля, среда
23:18

Арест и вторая "уголовка": в Рф крепко взялись за российскую актрису Татьяну Лазареву

23:11

Экс-участница дуэта "Алиби" показала взрослого сына

23:00

В Украине объединят министерства: как они будут называться

22:55

Что скрывает поведение кота в новом доме: эксперты дают неожиданные ответы

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять