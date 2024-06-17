УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра 18 июня: Кролики - будьте осторожны, Лошадям - ссоры

Элина Чигис
17 июня 2024, 10:29
9
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра 18 июня.
Китайский гороскоп на завтра 18 июня
Китайский гороскоп на завтра 18 июня / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет. Мы расскажем, к чему вам завтра готовиться.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Вас может расстраивать плохое поведение других. Это может заставить вас почувствовать свое превосходство. Постарайтесь сделать все просто. Будьте осторожны, взяв на себя больше обязательств, чем вы можете разумно выполнить. Не расстраивайтесь, особенно если вам приходится справляться с проблемами со здоровьем или обязанностями, которые вас тормозят.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

События открывают возможности, но вы должны доверять своей интуиции. Будьте подозрительны к любому, кто проявляет чрезмерный энтузиазм. Между желанием расширяться и необходимостью тщательного планирования может возникнуть некоторое противоречие. Вы можете сделать и то, и другое! Если вам кто-то нравится, найдите время встретиться и поговорить.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Вы можете проявить себя как можно лучше! У вас есть природный дар делиться радостью и смехом и хорошо проводить время. Творчество и игривость могут стать мощным выражением любви в действии. Проявление искреннего тепла и щедрости делает вас источником энергии, неся свет всему, к чему вы прикасаетесь.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Это может быть напряженное время, когда люди приходят в гости, звонят или узнают новости. Будьте осторожны с решениями, вызванными сильными чувствами. Друзья-женщины поддерживают вас и могут помочь вам принять мудрые решения. Вы можете быть перегружены и совершенно не заинтересованы в компромиссе. Рекомендуется соблюдать осторожность.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Занятие тем, что вам больше всего нравится, может стать источником конфликта с другими. Возможно, вам просто слишком весело. В любом случае постарайтесь сохранить чувство юмора. Ищите возможности изменить ситуацию к лучшему среди наиболее уязвимых членов вашего сообщества.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Ваш энтузиазм и способность к организации будут заметны. Обращайтесь, чтобы укрепить связи с друзьями и семьей. Ваша щедрость, особенно по отношению к детям, значительна. Нет ничего слишком хорошего для маленьких людей в вашей жизни. Даже если вы не можете вскипятить воду, пригласите друзей на ужин.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Для вас это очень энергичный день. Скорее всего, вы будете очень уверены в себе. Возможно, вы не захотите идти на компромисс со своими планами. Твердые мнения могут заставить вас показаться требовательным. Это может оттолкнуть людей, которые могут не разделять ваши взгляды. Возможны споры о религии или политике.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Это может быть очень счастливое время. Это удача для общения с друзьями и производства хорошего впечатления. Если у вас есть возлюбленная, не будьте слишком заняты, чтобы сделать этот день незабываемым. Будьте осторожны, не злоупотребляйте слишком большим количеством вкусной еды или напитков. Вы можете получить слишком много удовольствия.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Расслабьтесь и найдите время, чтобы побаловать себя! Это день, когда все может казаться лучше или хуже, чем есть на самом деле. Ограничьте использование технологий. Проводите больше времени в тишине и близости к природе. Мудрость и осознанность вырастают из простоты и незагроможденности ума.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Энергия приносит удачу, если вы сохраняете позитивный настрой. Это прекрасное время для путешествия или короткого отпуска. Свяжитесь с кем-нибудь, кто разделяет ваше чувство веселья. Поспешные решения могут принести удивительную удачу. Невероятные результаты возможны, если вы готовы пойти на компромисс.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Мнения других людей не обязательно должны определять ваше настроение или ваш выбор. Вы умный человек, который от природы понимает многое из того, что происходит под поверхностью обычных событий. Говори то, что думаешь, как можно проще и прямо. Давно устоявшиеся планы могут внезапно измениться.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Это мощный день для того, чтобы собраться вместе с другими людьми для достижения общей цели. Работая вместе, вы сможете существенно изменить жизнь сообщества. Поскольку дни становятся короче, вы можете начать чувствовать себя более серьезным. Сделайте что-нибудь, чтобы поднять настроение в вашем доме.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Реклама

Главное за день

Начнутся необратимые процессы: в СНБО назвали условие ядерного удара РФ

Начнутся необратимые процессы: в СНБО назвали условие ядерного удара РФ

10:43 Украина
В Украине уменьшатся отключения света: списки "неприкасаемых" потребителей сократят

В Украине уменьшатся отключения света: списки "неприкасаемых" потребителей сократят

10:04 Украина
Россияне продвинулись и попали в ловушку в Волчанске: В ISW раскрыли детали

Россияне продвинулись и попали в ловушку в Волчанске: В ISW раскрыли детали

09:58 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 июня: Водолеям - прибыль, Весам - конфликты 20478

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 июня: Водолеям - прибыль, Весам - конфликты

Мухи будут облетать дом десятой дорогой: бабушкино средство борьбы с насекомыми 16776

Мухи будут облетать дом десятой дорогой: бабушкино средство борьбы с насекомыми

Сотни самолетов сотрут войска РФ в Крыму: неожиданный прогноз победы Украины 4894

Сотни самолетов "сотрут" войска РФ в Крыму: неожиданный прогноз победы Украины

Поздравления с Днем отца - трогательный картинки и сильные слова 3322

Поздравления с Днем отца - трогательный картинки и сильные слова

Последние новости

10:43

Начнутся необратимые процессы: в СНБО назвали условие ядерного удара РФ

10:36

Как избавиться от неприятных запахов в доме с помощью трюка с полотенцем

10:33

Что значит "ламати шапку": мало кто знает истинное значение выраженияВидео

10:29

Китайский гороскоп на завтра 18 июня: Кролики - будьте осторожны, Лошадям - ссоры

10:24

Почти полностью под землей. Autostrada запустила в работу магистральный водопровод "Запорожье-Томаковка-Марганец"

Россия истерит, Китай оказался в ловушке: Загородний – о том, чего ждать от саммита мираРоссия истерит, Китай оказался в ловушке: Загородний – о том, чего ждать от саммита мира
10:04

В Украине уменьшатся отключения света: списки "неприкасаемых" потребителей сократят

09:58

Россияне продвинулись и попали в ловушку в Волчанске: В ISW раскрыли детали

09:55

Путинист Григорий Лепс женится на 18-летней студентке - росСМИ

09:52

Новый закон геополитики для Украинымнение

Реклама
09:25

Чаще бить не могут: РФ сократила паузы между ракетными ударами по Украине - Коваленко

09:06

"Бывшая жена Позитива – любовница Потапа": что происходит в браке Насти Каменских и рэпера

09:02

Гороскоп на завтра 18 июня: Рыбам - самый счастливый день, Скорпионам - опасная ревность

08:22

РФ масштабно атаковали БПЛА: ударили по тракторному заводу и металлургическому комбинату

07:55

НАТО хочет развернуть большее количество ядерного оружия из-за угрозы со стороны РФ и Китая

07:48

Валерий Меладзе тайно вернулся в РФ - что случилось

06:48

Путина не интересуют переговоры о мире в Украине: аналитики описали план диктатора

06:37

Рубрика "И тут пришел поручик Ржевский..."мнение

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти черепаху за 8 секунд

04:05

Сотни самолетов "сотрут" войска РФ в Крыму: неожиданный прогноз победы Украины

03:13

Крест или памятник: что правильно ставить на могилу - большинство не догадываетсяВидео

Реклама
02:00

Солист Quest Pistols Савлепов рассекретил свой новый роман и рассказал о девушке

01:20

Оставит ли Орбан в покое помощь Украине: что говорит дипломат

16 июня, воскресенье
23:41

Евро 2024 дайджест: день 2-3 - быстрейший гол в истории чемпионата, воля Нидерландов к победе

23:24

При участии Украины и РФ: новый Саммит мира будет о завершении войны – Кулеба

22:30

Почему не все страны подписали итоговый документ Саммита: у Зеленского дали ответ

21:37

В Швейцарии сказали, арестуют ли Путина по ордеру МУС на новом Саммите мира

21:18

Анна Кошмал показала фотографию с мужем и поздравила его

21:01

У россиян печет от Саммита мира в ШвейцарииВидеоблоги

20:48

Известный телеведущий и боец ВСУ сделал заявление о мобилизации

20:36

Праздновали развод: бывшая жена DZIDZIO раскрыла детали отношений с артистом

20:32

Правильное экономическое бронированиемнение

20:04

ВСУ открыли охоту на авиацию РФ: СМИ назвали оружие, которое может превзойти F-16

19:20

У Путина раскрыли планы по наступлению на севере Харьковской области

19:17

Украинцам назвали часы без электроэнергии: графики отключений на 17 июня

18:56

Пивоваров расплакался прямо во время концерта: кадры, растрогавшие фановВидео

18:16

ВСУ улучшили ситуацию: Зеленский назвал главную задачу Сил обороны на фронте

18:15

Зеленский объявил о сроках получения истребителей F-16

17:52

Как выглядит сейчас 30-летняя дочь Пономарева: звезда показал архивное фото

17:13

Украинские бойцы пошли на штурм и выбили врага: офицер НГУ назвал направление

16:52

Почему собака ест траву: эксперты рассказали, чего не хватает животному

Реклама
16:48

Зеленский об ультиматуме Путина: "умножил на ноль" желание закончить войну

16:48

Переговоры с Россией, планы Украины и позиция Китая: главные заявления Зеленского

16:33

Аж сияет: уборщица показала, как правильно чистить унитазВидео

16:25

Дожди и температура до +36°С: украинцам назвали самый жаркий день недели

15:27

У Байдена усомнились в здравом уме Путина после его "мирных предложений" Украине

15:26

Формула Зеленского и РФ на переговорах: опубликован текст декларации Самита мира

15:12

Почему нельзя допустить мнимого мира в Украине: у Зеленского сделали заявление

15:04

Будут ли электронные повестки и направления на ВВК: в Раде дали ответ

14:44

"Это только начало": президент Латвии назвал примерную дату второго Саммита мира

14:40

Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 июня: у кого зашуршит в карманах

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять