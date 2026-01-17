Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Крысам - испытания, Петухам - обиды

Элина Чигис
17 января 2026, 19:34
144
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 18 января.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте подробно:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кто из знаков сможет легко решить свои проблемы

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Возможно, вы чувствуете раздражение. Довольно сильная энергия мешает вам расслабиться и принять ситуацию такой, какая она есть. Весьма вероятно, что-то в вашем доме или привычках играет ключевую роль в дискомфорте, который вы испытываете. Дайте волю своим чувствам, вместо того чтобы замалчивать их.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Вы, возможно, чувствуете, что наконец-то преодолеваете некоторые препятствия и трудности последних нескольких месяцев. Это правда. Если у вас есть вторая половинка, это идеальная неделя для составления конкретных планов на будущее. Накопить на путешествия — вполне разумное решение.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Вы хороший и верный друг, который поможет или выслушает вас, когда это необходимо. Обстоятельства могут свести вас лицом к лицу с тем, чего вы больше всего боитесь. Свободу можно обрести, справившись с тем, что кажется самым невозможным. Действуйте уверенно. Проблемы, с которыми вы спокойно сталкиваетесь, можно решить.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Вы получите наибольшее удовлетворение в группах, разделяющих ваши интересы и заботы. Прекрасный день, чтобы заняться чем-то, что расширит ваш кругозор. Поддерживайте связь с близкими друзьями или членами семьи, которые вас больше всего любят. По возможности, высыпайтесь на этой неделе — вы будете счастливее, если отдохнете.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Сегодня энергичный день, идеально подходящий для решительных действий в приятной компании. Вы можете чувствовать усталость от большого объема работы. Тем не менее, вы можете взять на себя инициативу в установлении стандартов стиля, организации и общения с людьми в целом, демонстрируя позитивный настрой и умение себя преподнести. Запланируйте консультацию с компетентными специалистами.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Наиболее приятными будут занятия, происходящие рядом с домом. Постарайтесь навести порядок и чистоту. Энергия пробуждает вашу любовь к красоте. Все, что вы можете сделать для создания мирной и приятной обстановки, поможет вам почувствовать себя лучше и увереннее в любых трудностях, с которыми вы столкнетесь.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

День, наполненный искрящейся энергией, идеально подходит для разговоров о будущем. Ожидайте легкого и искреннего общения. Люди захотят услышать то, что вы скажете. Возьмитесь за руки с кем-то особенным, особенно если вы чувствуете отчуждение. Не игнорируйте мощный язык прикосновений.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Вы можете активно участвовать в жизни тесного круга друзей и членов семьи. Уверенность в своих силах поможет преодолеть естественную застенчивость и побудит вас к более активному участию. Постарайтесь проводить время с людьми, которых вы любите, но редко видите. Ваши здравые мнения и ценности будут уважаемы.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Это благоприятный день для улучшения отношений. Также благоприятны юридические переговоры и волонтерская деятельность. Это отличное время для позитивных изменений в кругу людей, разделяющих ваши интересы. Вы можете взять на себя инициативу, не вызывая недовольства. Запишите свои цели.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Важные отношения могут требовать больше времени и внимания. Ваш подход к жизни не всегда понимают или ценят окружающие. Легко обидеться. Постарайтесь объяснить свою точку зрения. Будьте готовы плыть по течению, а не настаивать на том, чтобы всё было по-вашему.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Возможно, вас особенно волнует какой-то вопрос или область вашей жизни. Выражайте свои мысли уверенно и решительно. Хорошие идеи могут найти более широкую аудиторию. Вам не нужно обвинять других, чтобы выразить свое мнение. Если у вас есть сомнения, попросите обратную связь у людей, которым вы доверяете.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Возможно, вас особенно волнует какой-то вопрос или область вашей жизни. Выражайте свои мысли уверенно и решительно. Хорошие идеи могут найти более широкую аудиторию. Вам не нужно обвинять других, чтобы выразить свое мнение. Если у вас есть сомнения, попросите обратную связь у людей, которым вы доверяете.

Источник

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ограничения во всех регионах: как будут отключать электроэнергию 18 января

Ограничения во всех регионах: как будут отключать электроэнергию 18 января

20:34Украина
"На кону - глобальный мир": Трамп ввел пошлины против Европы из-за Гренландии

"На кону - глобальный мир": Трамп ввел пошлины против Европы из-за Гренландии

20:17Мир
В ГУР узнали планы врага: Зеленский назвал цели новых массированных ударов РФ

В ГУР узнали планы врага: Зеленский назвал цели новых массированных ударов РФ

18:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Впереди судьбоносные изменения: каким знакам зодиака суждено достичь успеха

Впереди судьбоносные изменения: каким знакам зодиака суждено достичь успеха

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

Кто дольше всех правил украинскими землями: историк назвал настоящего рекордсмена

Кто дольше всех правил украинскими землями: историк назвал настоящего рекордсмена

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: сколько дней будет бушевать шторм

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: сколько дней будет бушевать шторм

Последние новости

20:34

Ограничения во всех регионах: как будут отключать электроэнергию 18 января

20:17

"На кону - глобальный мир": Трамп ввел пошлины против Европы из-за Гренландии

19:34

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Крысам - испытания, Петухам - обиды

19:33

Энрике Иглесиас поделился милым видео: читает рэп с дочкой от КурниковойВидео

19:31

Удар по месту запуска Орешника: СМИ узнали о мощной атаке дронов

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
19:10

Оккупанты готовят террор еще одного города fpv-дронамимнение

19:03

В Италии задержали судно, которое перевозило металлы из российского порта

18:44

В ГУР узнали планы врага: Зеленский назвал цели новых массированных ударов РФ

18:23

Элиты РФ начали договариваться с США: Курносова оценила возможность ареста Путина

Реклама
18:05

"Киев не сможет функционировать": нардеп описал три сценария украинской энергетики

17:30

Ситуация аварийная: в Киеве десятки домов без тепла, "блэкаут" до 10 часов

17:11

Суспильне отреагировало на скандал вокруг финалистки Нацотбора и ее связей с РФ

16:49

Что украинская делегация будет доказывать команде Трампа в Майами: Зеленский рассказал

16:40

Путинист Певцов осунулся и превратился в пенсионера

16:20

РФ била по добывающему газ оборудованию "Нафтогаза": детали "прилетов"

16:20

Россия может нанести удар по подстанциям АЭС Украины - в ГУР озвучили цель врага

16:09

Отступят ли морозы из Полтавы и области: синоптики дали прогноз

15:55

Ослабление комендантского часа: какие документы нужно иметь при себе военнообязанным

15:52

Гороскоп Таро на завтра 18 января: Ракам - благодарить, Весам - шаг вперед

15:44

Добрались до Крыма: украинские военные уничтожили ПВО и склад БпЛА россиян

Реклама
15:28

Заточка или правка: как правильно точить кухонные ножи в домашних условиях

15:13

Почему 18 января нельзя венчаться и крестить детей: какой церковный праздник

15:12

Станут дорогим удовольствием: насколько в Украине подорожают сигареты

14:52

Тернопольщину охватит настоящая стужа: когда температура упадет до -20 градусов

14:47

Что устарело в интерьере: 10 деталей, которые мгновенно выдают прошлое десятилетиеВидео

14:38

Харьков под массированным ракетным ударом: в городе раздается серия мощных взрывов

14:14

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

13:38

Одного раза мало: водителей призвали запускать двигатель авто дважды зимой

13:12

"До сих пор без отопления": Зеленский дал поручение по теплоснабжению в Киеве

13:01

Украинцы получают тревожные письма о блэкауте: в ЦПД объяснили, что происходит

12:59

Блинчики для похудения: Анита Луценко показала простейший рецептФото

12:45

Сокращение запасов ударило по ценам: какой продукт уже дорожает на глазах

12:37

Попал в плен к десантникам: оккупант раскрыл новый опасный план наступления РФ

12:33

Аквариум по фэн-шуй: как привлечь деньги и богатство в домФото

12:27

В 33 года скончалась звезда Nickelodeon: случилось ночью

12:10

Не утром: когда лучше всего включать отопление, чтобы сэкономить деньги

11:49

"Путин готовится к противостоянию с НАТО": экс-глава разведки озвучил прогноз

11:16

В Украине начались аварийные отключения света - где самая сложная ситуация

11:03

В Украине перепишут цены на валюту: банкир сказал, что будет с долларом

10:45

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

Реклама
10:28

Когда нужно менять зубную щетку: пять явных признаков

10:03

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: сколько дней будет бушевать шторм

09:45

Россияне нанесли удар по энергообъекту в Одесской области – что известноФото

09:08

Неизвестные дроны добрались до Сочи и Туапсе: россияне жаловались на взрывыВидео

09:07

Почему важно проветривать квартиру зимой: как открыть окна и не замерзнуть

09:00

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками годаВидео

08:56

У Трампа хотят создать "Совет мира" для Украины - названа его главная функция

08:10

"Остров" Приднестровье: как Путин получит проблемы из-за референдума в Молдовемнение

07:59

Перемирие на фронте: Украина и Россия прекратили огонь на одной локации

06:10

Массированный обстрел Киева в ближайшие дни и переговоры о миремнение

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять