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Кому легко найти новых друзей: два самых общительных знака зодиака

Анна Ярославская
28 июня 2026, 03:08
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Есть только один знак зодиака, которому сложнее всего заводить новые знакомства.
Гороскоп
Два знака зодиака легко становятся душой любой компании / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Вы узнаете:

  • Какой из знаков зодиака умеет шутить в незнакомой компании
  • Почему Стрельцы легко зовут на прогулку случайных знакомых
  • Из-за чего Рыбам комфортно проводить выходные в одиночестве

Одним людям достаточно нескольких минут, чтобы завести нового друга. Они легко знакомятся, первыми начинают разговор и уже через пару дней предлагают встретиться за чашкой кофе. Другие же предпочитают держать дистанцию и долго присматриваются к новым знакомым.

Астрологи считают, что такая особенность характера может быть связана со знаком зодиака.

видео дня

Два самых дружелюбных знака зодиака

Весы (23 сентября — 23 октября)

"Помните человека, который во время первого дня в университете улыбался всем вокруг, пока остальные чувствовали себя неловко? Велика вероятность, что это были Весы", - рассказали астрологи изданию PureWow.

Представители этого воздушного знака легко находят общий язык даже с незнакомцами. Пока большинство людей смущается в новой компании, Весы непринужденно знакомятся, поддерживают разговор и создают вокруг себя дружелюбную атмосферу.

Они умеют вовремя пошутить, задать интересный вопрос и превратить обычную светскую беседу в живое общение. Весы одинаково комфортно чувствуют себя как в центре большой компании, так и во время долгого разговора с самым закрытым интровертом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Представители этого огненного знака обожают приключения и новые впечатления, а потому постоянно расширяют круг знакомств. Поход, поездка в парк развлечений или путешествие кажутся им гораздо интереснее, если рядом не только давние друзья, но и новые знакомые. Их девиз: "Чем больше людей, тем веселее".

Стрелец легко пригласит на встречу новую коллегу, любимого бариста или соседа, с которым однажды разговорился в лифте.

Во многом секрет их популярности кроется не только в общительности. Стрельцы буквально излучают оптимизм и жизнелюбие, поэтому окружающие сами тянутся к ним и хотят стать частью их круга общения.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Знак, которому нужно время, чтобы открыться

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Если вам кажется, что ваши шутки совсем не производят впечатления на Рыб, не спешите принимать это на свой счет.

Представители этого знака чувствуют себя вполне комфортно в одиночестве и не испытывают постоянной потребности в новых знакомствах. Они с удовольствием проводят время дома, занимаясь творчеством, чтением или любимыми увлечениями.

Рыбы также отличаются переменчивым настроением. Поэтому не удивляйтесь, если они несколько раз подряд отменят совместный завтрак или встречу с друзьями. Чаще всего причина проста — в этот день им просто не хочется никуда идти.

Однако если Рыбы впустят человека в свой близкий круг, они становятся преданными, искренними и очень внимательными друзьями.

Как писал Главред, некоторые представители зодиакального круга словно созданы для крепкого и спокойного сна, тогда как другие не могут отключить поток мыслей даже глубокой ночью — читайте материал: Засыпают буквально за минуту: астрологи назвали главных сонь по гороскопу.

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О ресурсе: PureWow

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