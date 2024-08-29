Кому повезет в любви в сентябре: астролог Росс назвал знаки зодиака

Тельцам - служебный роман, а Близнецам пополнение в семье - астролог Росс озвучил свой романтический прогноз на сентябрь.

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Любовный гороскоп от Влада Росса на сентябрь / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2024 года и назвал знаки зодиака, которых ждет успех на любовном фронте. Этих представителей может ждать как новое романтическое знакомство, так и укрепление семейных союзов.

Как рассказал Росс в интервью Главреду, Ракам, Девам и Водолеям не очень повезет в любви, а вот остальные знаки могут попробовать себя в романтических начинаниях.

Любовный гороскоп на сентябрь 2024 года - Овен

В сентябре звезды обещают Овну теплые отношения со второй половинкой. Партнер Овна станет больше интересоваться его мыслями, переживаниями, задавать вопросы о работе или хобби.

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У Овнов, отношения которых давно себя исчерпали, звезды могут помочь разорвать связь, ставшую невыносимой, причем наиболее безболезненно для обоих. Первая декада сентября подойдет для официальных разводов.

Конец сентября обещает Овну романтические знакомства, которые будут довольно стремительно развиваться. Скорее всего, новая связь будет держаться на физическом влечении, поэтому вряд ли у этих отношений будет будущее.

Любовный гороскоп на сентябрь 2024 года - Телец

В начале сентября звездная обстановка будет способствовать развитию романтических отношений Тельца на работе. Их инициатором, скорее всего, выступит другой человек: знаки внимания начнет оказывать сослуживец, партнер или начальник.

В середине месяца звезды будут способствовать укреплению взаимоотношений в парах. В этот период удастся решить спорные вопросы, найти компромиссы, договориться о важном шаге.

Вторая половина сентября у Тельца благоприятна для заключения брака. Если Телец долго состоит в отношениях и сейчас решит узаконить их, то этот брак может быть долгим и счастливым, а также принесет супругам материальное благополучие.

Любовный гороскоп на сентябрь 2024 года - Близнецы

В сентябре Близнецы обретут страсть и яркие эмоции. Семейных Близнецов порадуют дети. Прекрасное время для зачатия детей.

В конце месяца у свободных представителей знака появится возможность наладить личную жизнь именно на работе. Поскольку Меркурий находится в знаке Девы, прекрасно будут складываться романы с коллегами.

Любовный гороскоп на сентябрь 2024 года - Лев

Первая половина сентября у Льва будет временем романтики, пробуждения чувств. Лев может поехать к морю. Те представители знака, которые ищут любовь, наверняка ее найдут.

Любовный гороскоп на сентябрь 2024 года - Весы

Сентябрь будет благоприятным для романтических встреч Весов, задушевных разговоров и поиска компромисса. Особенно до 23-го числа. Весам нужно быть откровеннее с любимым человеком, но стараться не задеть чувства. В конце месяца можно отправиться в поездку, ведь вдали от дома все неприятности покажутся несущественными.

Кроме того, совместное путешествие поможет Весам и их партнеру лучше понять друг друга и сблизиться, даже если сейчас кризис в отношениях. В это время удастся выйти на новый уровень отношений и достичь взаимопонимания.

Любовный гороскоп на сентябрь 2024 года - Скорпион

Во второй половине сентября начнется период, когда главной станет романтика. Влюбленным Скорпионам стоит использовать этот момент, чтобы углубить отношения с избранником, внести свежие нотки. Свободных Скорпионов во второй половине месяца ждет курортный роман, который может перерасти в сильное сексуальное чувство, особенно 23-30 сентября.

Любовный гороскоп на сентябрь 2024 года - Стрелец

Во второй половине месяца влияние планет сделает Стрельца чрезвычайно обаятельным и привлекательным для противоположного пола. В конце месяца вероятно несколько романтических знакомств, которые принесут Стрельцу приятные эмоции.

Любовный гороскоп на сентябрь 2024 года - Рыбы

Рыбы, которые ищут любовь, в сентябре ее найдут. Однако слишком доверчивых Рыб следует предостеречь - велика вероятность обмана: избранник может потребовать от них слишком многого, особенно в начале и середине месяца. Нельзя спешить - важно проверить чувства временем. Рыбам не следует делать никаких быстрых и поспешных выводов.

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