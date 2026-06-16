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Кому Таро сулят интриги и обман, а кому - успех и переезд: прогноз до конца июня 2026

Анна Ярославская
16 июня 2026, 05:16
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Новолуние в Близнецах принесет одному знаку зодиака манипуляции и тайные проверки. Детали раскрыла Анжела Перл.
Анжела Перл, новолуние
Таро-прогноз на новолуние - Анжела Перл дала прогноз для всех знаков на две недели / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Читайте в материале:

  • Анжела Перл составила Таро-прогноз на новолуние в Близнецах
  • Карты укажут на перемены в работе, финансах и личной жизни
  • Астролог дала советы для каждого из двенадцати знаков зодиака

Новолуние 15 июня произошло в 24-м градусе Близнецов. Этот знак зодиака символизирует общение, знакомства, коммуникацию, обмен информацией, получение новостей. У кого-то будет важный звонок, кто-то услышит что-то значимое, а в чью-то жизнь войдет новый человек или случится интересное знакомство.

Таролог Анжела Перл опубликовала Таро-прогноз с 15 до 29 июня для каждого знака зодиака на своем Youtube-канале.

видео дня

Таро-прогноз на новолуние в июне 2026 для всех знаков зодиака

Гороскоп Таро на новолуние — Овен

Карта: Рыцарь жезлов

Рыцарь жезлов зажигает свет. Вы кому-то что-то проясните.

Кроме того, эта карта означает дорогу, путешествие, поездку и продвижение дел вперед. При этом вы выступаете не просто как лидер, а как человек, который делится информацией, рассказывает что-то или даже подает другим хороший пример.

Карта может проигрываться через покупку или ремонт автомобиля, любой другой транспорт, поездку в отпуск, путешествие и даже переезд. Возможно, вы начнете оформлять документы на переезд, и все произойдет очень быстро, ведь Рыцарь жезлов — это карта скорости.

Гороскоп Таро на новолуние — Телец

Карта: 3 жезлов

Тройка — это компания друзей, коллег или единомышленников. Это время, когда вы вместе планируете будущее. Возможно, в полнолуние для вас что-то окончательно прояснится.

Период может быть связан и с прошлым, ведь примерно в эти же дни Меркурий разворачивается в ретроградное движение.

В целом, тройка жезлов говорит об интересе: у вас появится желание куда-то поехать, пойти учиться, познавать новое, знакомиться. Может быть, благодаря новолунию у вас появится новая компания. Соглашайтесь на любые предложения, посоветовала таролог.

Гороскоп Таро на новолуние — Близнецы

Карта: 4 мечей

Это карта отдыха, передышки и паузы. В эти две недели вам как будто необходимо во что-то погрузиться, что-то изучить или почитать. Возможно, вы учитесь и готовитесь к экзаменам. Дайте себе передышку.

Четверка мечей — это еще и время, когда можно заняться здоровьем: пройти обследование, заняться медитацией или сделать плановую операцию. Ближе к 29 июня операции делать уже не стоит, а вот неделя с 15 по 22 июня — хорошая.

Также карта может означать, что вы просто уедете в отпуск на неделю-две и будете лежать на пляже. Новолуние действует две недели — с 15 по 29 число.

Гороскоп Таро на новолуние — Рак

Карта: 6 мечей

Эта карта означает круиз, переезд куда-то, отпуск или даже эмиграцию. Возможно, вы будете заниматься машиной или другим транспортом. В личном плане это может быть уход из одних отношений в другие. Это в любом случае переход на более благополучный этап, завершение черной полосы и начало белой.

Гороскоп Таро на новолуние — Лев

Карта: 4 пентаклей

Вы будете заниматься финансами, налогами, оформлением наследства, алиментов, стипендии, продажей или покупкой недвижимости.

Четверка символизирует стабильность. Это карта финансовой устойчивости. Возможно, вы получите новую работу, которая обеспечит стабильную зарплату.

Вы будете планировать крупные дела: какое-то мероприятие, покупку дома, взятие кредита на недвижимость или на свадьбу. Вы будете вкладывать или инвестировать деньги, и здесь все стабильно и надежно, потерь нет. Вы будете тщательно все изучать и проверять в плане финансов. Огромной неожиданной прибыли карта не обещает, но гарантирует уверенную финансовую стабильность.

Гороскоп Таро на новолуние — Дева

Карта: Дьявол

Дьявол — это манипуляции. Кто-то может пытаться вас контролировать, уговаривать на то, чего вы не хотите, или как-то подкупать. Либо же вы сами будете анализировать, что и как сказать и как поступить, чтобы добиться своего (например, чтобы получить желаемую работу или завоевать чье-то расположение).

Дьявол может сыграть с обеих сторон — и с вашей, и с чужой. Вы сами поймете, кто в вашем окружении ведет себя по-"дьявольски". Будьте осторожны.

Также Дьявол часто указывает на государственные органы и структуры: полицию, налоговую, банки или чиновников. Возможно, в ближайшие две недели у вас возникнет необходимость связаться с этими организациями.

Гороскоп Таро на новолуние — Весы

Карта: 10 жезлов

Карта указывает на какую-то тяжелую ношу, большой объем обязанностей. Будет очень здорово, если вы привлечете помощников. Возможно, вы наймете няню, помощницу по хозяйству или возьмете ассистента в бизнес. Предстоит тяжелая работа, которую нужно выполнить, и у вас все получится.

Постарайтесь делегировать часть задач. Бывает, что по такой карте все на работе уходят в отпуск, и вы остаетесь один за всех.

Поскольку десятка — это последнее число, карта также символизирует завершение какой-то затянувшейся ситуации.

Гороскоп Таро на новолуние — Скорпион

Карта: Паж мечей

Паж — это карта ребенка или ученика. Может быть, вы ищете курсы, на которые пойдете учиться, и сами станете учеником.

Либо вы будете устраивать ребенка в школу, детский сад или подбирать для него секции. В любом случае это карта начинаний. У вас есть желание, и вы начнете осуществлять его. Впрочем, пока что вы в самом начале пути.

Гороскоп Таро на новолуние — Стрелец

Карта: Туз кубков

Это карта эмоций и счастья. Карта сулит новые начинания, появление нового человека в жизни, романтические отношения. Вас будут с чем-то поздравлять, говорить комплименты. Или же вы сами устремитесь навстречу новым возможностям — к тому, что вам очень по сердцу.

Туз — это всегда открывающиеся двери. Смело идите в эти возможности, вы останетесь очень довольны. Возможно, состоится романтическое свидание.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на новолуние — Козерог

Карта: Королева мечей

Королева мечей — это очень серьезная женщина, скорее всего, профессионал своего дела: врач, учитель, офисный работник, чиновница, юрист, адвокат или нотариус. Скорее всего, вы будете иметь дело с такой дамой. Она достаточно холодная и неэмоциональная, а по знаку зодиака может быть Близнецами, Весами или Водолеем.

Гороскоп Таро на новолуние — Водолей

Карты: Король кубков, 8 жезлов

Возможно, вы пойдете на дегустацию вина или на ужин в ресторан, где познакомитесь с таким мужчиной. Он творческий, а по гороскопу может быть Рыбами, Скорпионом или Раком. Может быть, это хозяин заведения или организатор мероприятия (дня рождения, свадьбы, праздника), куда вас пригласят.

Восьмерка жезлов - это очень быстрая карта. Возможна срочная поездка, перелет или необходимость оперативно связаться и встретиться с кем-то. Могут быстро оформляться документы. Карта сулит много встреч, переписок и легкую суету — вы почему-то будете торопиться все успеть.

Гороскоп Таро на новолуние — Рыбы

Карта: 7 кубков

Это карта выбора, фантазий и творчества. У вас есть несколько разных желаний или задумок, и сейчас пришло время выбирать.

Возможно, вы займетесь живописью, продадите свою картину, пойдете на выставку или в музей, познакомитесь с художником. Но для большинства Рыб карта проиграется так: какая-то ваша давняя мечта осуществится. То, что раньше было лишь картинкой на вашей карте желаний, вдруг воплотится в жизнь.

Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние 15 июня 2026 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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