"Локдаун неизбежен": астролог предупредил, когда пик пандемии COVID-19

Пик пандемии коронавируса будет в декабре, спрогнозировал астролог / Reuters

Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2020 и предупредил, что в этом месяце пандемия коронавируса COVID-19 достигнет пика.

На протяжении декабря вирус унесет больше всего жизней, поделился эксперт с Главредом.

По его словам, прогнозы насчет дальнейшей эпидемической ситуации в Украине неутешительные – "локдауна нам не избежать".

"…в декабре пандемия COVID-19 достигнет своего пика. Наибольшее количество жизней коронавирус унесет именно за последний месяц 2020 года. Прогнозы относительно дальнейшей эпидемической ситуации неутешительные…", – заявил собеседник.

Ранее Влад Росс говорил, что в декабре текущего года атака COVID-19 грозит одному знаку Зодиака – Скорпион.

Астролог предупредил, что среди представителей этого знака на протяжении месяца может быть больше всего случаев инфицирования коронавирусом.

Справка. Пандемия коронавируса была объявлена в марте 2020 года. Потом ряд стран мира, в частности и Украина, ввели карантин, было ограничено международное сообщение.