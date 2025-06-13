Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Любовь в зените - 4 знаков зодиака ждет сказочная романтика этим летом

Руслана Заклинская
13 июня 2025, 19:26
48
Лето 2025 года несет всем знакам зодиака волну любовной энергии, но для 4 знаков это будет настоящий звездопад любви.
Любовь в зените - 4 знаков зодиака ждет сказочная романтика этим летом
Лето принесет невероятную любовь четырем знакам зодиака / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким знакам зодиака больше всего повезет в любви
  • Что ожидает 4 знаков зодиака летом 2025 года
  • Важные даты и советы для 4 знаков

Астрологические события 2025 года создают уникальную атмосферу, которая обещает стать одной из самых ярких за последние годы для знаков зодиака. Центральным событием станет транзит Юпитера в знак Рака - этот астрологический переход продлится с лета 2025-го по лето 2026-го и уже успел привлечь внимание специалистов всего мира.

Особенно ярким этот период станет в августе, когда к Юпитеру присоединится Венера - планета любви и наслаждения. С 31 июля по 25 августа Венера и Юпитер объединят свои энергии, создав благоприятные условия для новых знакомств, романтики и укрепления отношений. Их синергия станет магнитом для гармоничных союзов и подарит ощущение тепла и счастья в отношениях, утверждают астрологи Parade. Хотя этот транзит коснется всех знаков зодиака, четырем из них обещают особые романтические изменения.

видео дня

Рак

Для Раков лето 2025 года станет одним из самых запоминающихся периодов жизни. 9 июня Юпитер, планета большого счастья, впервые за 12 лет вошел в их знак, открывая год любовных и жизненных возможностей. С 31 июля по 25 августа, когда Венера объединится с Юпитером в Раке, энергия любви выйдет на свой пик.

Этот период идеально подходит для романтических встреч, знакомств и укрепления уже существующих отношений. Особенно сказочными могут стать выходные перед 11 августа - отличное время для признаний, предложений и душевной близости.

Рыбы

Долгожданный момент наступает и для Рыб. Летние звезды обещают настоящий прорыв в любовной сфере. Начиная с 5 июля, когда Венера войдет в ваш четвертый дом, появится сильное желание создавать теплые семейные моменты. Если вы в отношениях - появятся новые возможности для укрепления связи, если же одиноки - транзит Юпитера и Венеры вместе с активацией Северного Узла Судьбы создаст предпосылки для судьбоносных знакомств, особенно около 11 августа.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Близнецы

Близнецам лето принесет множество неожиданностей и новых впечатлений. С 5 по 30 июля Венера будет находиться в вашем знаке, усиливая вашу харизму и привлекательность. 7 июля к Венере присоединится Уран, что принесет в вашу жизнь новых, необычных людей и романтические приключения. Это отличный период для экспериментов, легкого флирта и неожиданных встреч, которые могут кардинально изменить вашу любовную жизнь.

Козерог

Козероги получат редкую возможность заложить фундамент для стабильных и глубоких отношений. С 9 июня Юпитер вошел в ваш сектор партнерства, открывая год новых возможностей. Кульминация наступит в августе под соединением Венеры и Юпитера - именно тогда могут возникнуть важные разговоры о будущем отношений. Если вы одиноки - лето подарит много шансов познакомиться с человеком, который имеет потенциал стать важной частью вашей жизни.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на июнь Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Шторм окутает почти всю страну: где будут лить грозовые дожди с сильным ветром

Шторм окутает почти всю страну: где будут лить грозовые дожди с сильным ветром

19:54Синоптик
РФ может попытаться взять Сумы в полуокружение: эксперт предупредил об угрозе

РФ может попытаться взять Сумы в полуокружение: эксперт предупредил об угрозе

19:34Война
За кулисами атаки: СМИ раскрыли новые подробности спецоперации против Ирана

За кулисами атаки: СМИ раскрыли новые подробности спецоперации против Ирана

18:02Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Жена Александра Сырского: кто она, где родилась и кем работает

Жена Александра Сырского: кто она, где родилась и кем работает

"Нервы уже не выдерживали": Ирина Федишин в Польше с ноги снесла дверь

"Нервы уже не выдерживали": Ирина Федишин в Польше с ноги снесла дверь

Осталось 100 метров: названа еще одна область, в которую может прорваться враг

Осталось 100 метров: названа еще одна область, в которую может прорваться враг

Малоизвестный факт: кто был самым богатым украинцем в истории Украины

Малоизвестный факт: кто был самым богатым украинцем в истории Украины

Китайский гороскоп на завтра 14 июня: Крысам - срыв, Собакам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 14 июня: Крысам - срыв, Собакам - стресс

Последние новости

20:01

Скручивают, потому что работает: что скрывает пробег и как это влияет на кошелек

20:00

Про мыло лучше забыть: чем отмыть пятна от черешни с одежды

19:54

Шторм окутает почти всю страну: где будут лить грозовые дожди с сильным ветром

19:34

РФ может попытаться взять Сумы в полуокружение: эксперт предупредил об угрозе

19:26

Любовь в зените - 4 знаков зодиака ждет сказочная романтика этим летом

Израиль нанес удар по Ирану: поражены ядерные объекты, Тегеран начал ответную атакуИзраиль нанес удар по Ирану: поражены ядерные объекты, Тегеран начал ответную атаку
19:11

"Это недопустимо": банкоматы Приватбанка выдают не все наличные

19:08

"Они звонят мне сами": Трамп похвастался звонками из Ирана после израильских атак

18:58

Ответ поразит многих: почему на троллейбусах преимущественно ездят женщины

18:56

Елена Мозговая уехала из Украины вместе с дочерью - причина

Реклама
18:48

Потеряно до 100% урожая: в Украине массово "взлетят" цены на популярные фрукты

18:40

ПриватБанк предупредил о масштабном отключении банкоматов, терминалов и карт

18:25

Вместо окрошки: бомбический холодный суп родом из ЗакарпатьяВидео

18:22

Потеряете силу и здоровье: что ни в коем случае нельзя делать 14 июня, приметы

18:02

За кулисами атаки: СМИ раскрыли новые подробности спецоперации против Ирана

17:55

Дешевле, чем в прошлом году: в Украине рекордно упали цены на популярный овощ

17:50

Как легко завязать платок на голове, чтобы выглядеть стильно - лайфхак

17:41

"Знали, как их удержать": СМИ раскрыли, как Израиль уничтожил иранских генералов

17:25

Испытания недели: 4 знака, которым придется сделать сложный выбор до 15 июня

17:12

Заход россиян на Днепропетровщину: в ОСУВ "Хортица" сделали громкое заявление

17:08

Чернобаевка: интересные факты об украинском селе, которое стало легендарнымВидео

Реклама
17:02

Найти 3 отличия за 17 секунд: только соколиное зрение отыщет разных котиков

17:01

Путинист Филипп Киркоров срочно покинул РФ - детали

16:51

Как правильно хранить зелень, чтобы она долго оставалась свежей - совет повара

16:45

Стоимость черешни в Украине рекордно подскочила: когда ждать обвала цен

16:42

Доллар рванул вниз, евро "упал" после исторического рекорда: курс валют на 16 июня

16:40

Усиленная магнитная буря влупила по Украине: страна под атакой затяжного шторма

16:25

Украинцы массово переходят на авто из Китая: какие ТОП-5 лучших моделей

16:24

Муравьи будут обходить десятой дорогой, если опрыскать растения и цветы натуральным средством

16:22

Атака по Ирану: Израиль закрывает посольства по всему миру

16:18

"Но еще жду и надеюсь": какой долг имеет "Дизель шоу" перед Яной Глущенко

16:13

Справится даже ребенок: один предмет за секунды очистит слив от волос за секундыВидео

16:10

Что не так с копейками: малоизвестная история монет в Украине

16:04

Можно ли покупать косметику в секонд-хенде: неожиданный ответ экспертов

15:51

Россия прорвала линию фронта в Днепропетровской области: что известно

15:49

Некоторые о нем даже не слышали: названо самое старое государство в миреВидео

15:42

Европа проявляет солидарность: ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев

15:29

Затопили десятки сел: как Бакота стала туристическим раем после большой трагедии

15:28

"Ситуация выглядит печально": экс-сотрудник СБУ предупредил о новой угрозе Сумам

15:16

Где три скрытых лица: только "гений головоломок" увидит их за 5 секунд

15:14

РФ снова получает загадочные северокорейские РСЗО: какие новые секреты прячут ракеты

Реклама
14:58

Нанесет ли Иран ядерный удар по Израилю: ИИ дал тревожный ответ

14:56

Кремль готовит боевые операции не только в Украине – Сибига

14:55

"Выглядит на все 30": дочь предательницы Лорак ошеломила откровенным видом

14:52

Основная задача с 2014 года: озвучен план РФ по оккупации левобережья Украины

14:36

Не только овощной салат: бомбические варианты, что можно сделать из редиса

14:34

Цены на хлеб подскочат: украинцам назвали причину скорого подорожания

13:55

"Последний" шанс: Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

13:47

Простоят до двух недель дольше: как правильно обрезать цветы

13:45

Когда в Украине снова потеплеет: стала известна точная дата

13:30

"Доверенное лицо Путина": СБУ наказала пропагандиста Тимати

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять