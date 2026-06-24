Любовный гороскоп на июль: Овнам — перезагрузка, Рыбам — трезвый взгляд

Любовный гороскоп на июль раскрывает основные тенденции месяца. Любовный гороскоп подскажет, кому стоит ожидать перемен, признаний и нового этапа в отношениях

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Любовный гороскоп на июль / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие изменения в любви ждут знаки зодиака в июле

Как Новолуние и Полнолуние повлияют на отношения

Кому придется отказаться от иллюзий и контроля

Июль станет периодом важных трансформаций в сфере личных отношений для большинства знаков зодиака. Астрологические события этого месяца заставят многих пересмотреть свои привычки, отказаться от иллюзий и сосредоточиться на построении стабильных и честных отношений.

Главными астрономическими факторами месяца станут соединение Марса и Урана (4 июля), ретроградный Нептун (7 июля), переход Венеры в знак Девы (9 июля), новолуние в Раке (14 июля) и полнолуние в Водолее (29 июля). Главред рассказывает подробнее.

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Овен — любовный гороскоп на июль

В начале месяца Овнам придется сдерживать импульсивность из-за неожиданных поворотов событий или внезапных знакомств. С середины июля акцент сместится на практические заботы и серьезные разговоры о будущем. Новолуние 14 июля поможет укрепить доверие в паре, а конец месяца принесет больше уверенности. Полнолуние 29 июля укажет на важную истину в отношениях и поможет найти баланс между близостью и личной свободой.

Телец — любовный гороскоп на июль

Июль побудит Тельцов стать менее закрытыми. Уже в первые дни месяца возможны судьбоносные встречи или внезапные изменения в существующих отношениях. Период с 9 по 13 июля будет благоприятным для спокойного планирования будущего и проявлений повседневной заботы. В конце месяца прямое движение Меркурия развеет старые недоразумения, а Полнолуние 29 июля поможет избавиться от желания всё контролировать.

Близнецы — любовный гороскоп на июль

Для Близнецов месяц начнётся бурно — возможны вспышки страсти или неожиданные знакомства. Однако уже с 7 июля придётся трезво оценить партнёров и избавиться от иллюзий. Середина месяца подходит для откровенных разговоров, которые устранят неопределенность. В конце июля к Близнецам вернется уверенность в себе, а Полнолуние 29 июля принесет важные выводы о доверии и независимости в любви.

Рак — любовный гороскоп на июль

Для Раков сфера отношений станет главной в июле. После эмоциональных колебаний в начале месяца Раки смогут четко понять свои реальные потребности. Период с 9 по 13 июля принесет глубокие и трезвые разговоры. Новолуние в Раке 14 июля станет точкой перезагрузки, которая позволит начать новый этап в отношениях. Конец месяца принесет четкие ответы на вопросы, которые беспокоили ранее.

Лев — любовный гороскоп на июль

Львам придётся искать компромисс между страстью и эмоциональной честностью. В начале июля возможны неожиданные признания или потребность в большей свободе. После 9 июля грандиозные жесты уступят место надёжности и реальным поступкам. С 22 июля, с переходом Солнца в знак Льва, усилится личная харизма. Полнолуние 29 июля выявит реальное положение дел в отношениях.

Дева — любовный гороскоп на июль

Девам июль поможет меньше анализировать чувства. Соединение Марса и Урана 4 июля поможет вырваться из повседневной рутины. Главное событие произойдет 9 июля, когда Венера войдет в знак Девы, что существенно повысит привлекательность этого знака. Новолуние 14 июля будет способствовать сближению благодаря общим интересам. В конце месяца Девы смогут выстроить чёткие и зрелые личные границы.

Весы — любовный гороскоп на июль

Весам придётся выбирать реальность вместо иллюзорного совершенства. Внезапные изменения в отношениях в начале месяца заставят выйти из мира фантазий. С 9 по 13 июля наступает время для внутренних размышлений и эмоционального исцеления. Конец июля активизирует социальную жизнь и принесет новые знакомства, а Полнолуние 29 июля докажет важность оставаться собой при любых обстоятельствах.

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Скорпион — любовный гороскоп на июль

Для Скорпионов главным испытанием станет отказ от тотального контроля. В начале июля партнеры в постоянных отношениях могут требовать больше свободы. В середине месяца романтическая энергия станет более приземлённой и надёжной благодаря последовательным поступкам. Полнолуние 29 июля осветит потребность Скорпионов в безопасности и подтвердит, что близость возможна только при условии полной честности.

Стрелец — любовный гороскоп на июль

Стрельцам придётся совмещать стремление к свободе с глубокой привязанностью. После спонтанных увлечений в начале июля середина месяца заставит обратить внимание на надёжность и долгосрочную совместимость партнёров. Новолуние 14 июля поможет преодолеть страх перед уязвимостью. В конце месяца общение станет легче, возможны важные любовные признания.

Козерог — любовный гороскоп на июль

Астрологи советуют Козерогам снизить эмоциональные барьеры. Неожиданные повороты в начале июля потребуют гибкости. Период после 9 июля покажет, что практические действия важнее громких слов. Новолуние 14 июля откроет новую эмоциональную главу: пары смогут выйти на более высокий уровень преданности, а одинокие — начать длительные отношения. Полнолуние 29 июля повысит самооценку.

Водолей — любовный гороскоп на июль

Водолеи будут искать баланс между независимостью и близостью. После романтических сюрпризов в начале месяца приоритетом станут доверие и честность, а поверхностный флирт утратит смысл. С 22 июля акцент сместится непосредственно на сферу партнерства и совместимости. Полнолуние в знаке Водолея 29 июля принесет личный эмоциональный прорыв и понимание собственных желаний.

Рыбы — любовный гороскоп на июль

Рыбам в июле придётся сочетать интуицию с фактами. Ретроградный Нептун с 7 июля поможет чётко увидеть истинные намерения партнёра. Середина месяца будет наиболее благоприятной: отношения станут надёжными, а эмоции будут выражаться вслух. Новолуние 14 июля откроет новую романтическую главу для одиноких Рыб, а Полнолуние 29 июля поможет окончательно отпустить прошлые обиды.

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