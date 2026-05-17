Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 мая

Сергей Кущ
17 мая 2026, 15:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
Астрологи рассказали, на что нужно обратить внимание всем знакам зодиака в финансовом плане.
Любовный гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Раки могут завязать настоящую любовную связь
  • Девы будут беспокойны и, кроме того, эмоциональны

Любовный гороскоп на неделю обещает интересные перемены в личной жизни для некоторых знаков зодиака. Ближайшие семь дней принесут романтику, разочарования и любовные приключения всем представителям зодиакального круга.

Любовный гороскоп на неделю — Овен

На этой неделе в вашей личной жизни основное внимание будет уделяться эмоциональному исцелению и самоанализу. Если вы одиноки, вам, возможно, захочется сделать шаг назад, чтобы проанализировать прошлые отношения или понять, чего вы действительно ищете в партнере.

видео дня

Этот период самоанализа поможет вам обрести ясность и осознать свои эмоциональные потребности. Для пар это время эмоциональной честности.

Если у вас остались нерешенные вопросы, сейчас самое время внимательно их обсудить. Приверженность может сблизить вас, поэтому не стесняйтесь выражать свои чувства.

Любовный гороскоп на неделю — Телец

На этой неделе вы укрепляете связи со своим партнером, если вы в отношениях, и с самим собой, если вы одиноки. Если у вас есть партнер, сосредоточьтесь на тех отношениях, которые у вас уже есть.

Мелкие проявления доброты и любви будут иметь большое значение. Это хорошее время, чтобы поговорить о том, что вы оба чувствуете, и убедиться, что вы на одной волне.

Если вы одиноки, эта неделя — время подумать о том, что для вас действительно важно в партнере. Речь идет не столько о знакомстве с кем-то новым, сколько о том, чтобы понять, какие отношения сделают вас счастливыми и удовлетворенными.

Любовный гороскоп на неделю — Близнецы

Эта неделя побуждает вас замедлить темп и по-настоящему прислушаться к тому, чего хочет ваше сердце. Если вы состоите в отношениях, глубокие разговоры могут прояснить ваши планы на будущее или общие цели.

В середине недели эмоции могут немного зашкаливать, поэтому оставайтесь спокойными и открытыми во время деликатных разговоров. Умение слушать, не осуждая, сыграет решающую роль.

Одиноким Близнецам может вдруг показаться более интересным человек, которого вы раньше не замечали. Понаблюдайте за своими чувствами в его присутствии — ваши инстинкты вас не подведут.

Любовный гороскоп на неделю — Рак

Эта неделя дарит исцеляющую энергию. Если вы состоите в отношениях, момент нежности может устранить прошлые напряжения.

Сосредоточьтесь на заботе, а не на исправлении. Небольшой жест любви может значить больше, чем вы думаете.

Если вы одиноки, вас, скорее всего, привлечет спокойный, заботливый и эмоционально чуткий человек. Отпустите прошлые разочарования — это шанс для того, чтобы зародилась новая любовь.

Любовный гороскоп на неделю — Лев

На этой неделе эмоциональная обстановка проясняется, и любовь становится легче и гармоничнее. После недавней напряженности вы жаждете покоя и простой радости в своих отношениях.

В отношениях восстановите связь с помощью общих ритуалов или тихого качественного времяпрепровождения, нет нужды в театральности. Одиноких может удивить кто-то добросердечный и эмоционально присутствующий.

Ваше сияние притягивает, но сейчас внимание удерживает именно ваша искренность. Сейчас самое время довериться тому, что кажется приятным, естественным и эмоционально безопасным.

Любовный гороскоп на неделю — Дева

На этой неделе особое внимание уделяется важности общих целей и мечтаний в ваших отношениях. Разговоры о будущем идут гладко, помогая вам и вашему партнеру согласовать свои видения.

Если вы одиноки, вас может привлечь человек, разделяющий ваши ценности и долгосрочные стремления. Такое совпадение создает прочную основу для эмоциональной связи и взаимной поддержки.

Будьте открыты для сотрудничества и компромиссов, ведь совместная работа укрепляет вашу связь. Старайтесь не зацикливаться на прошлых разногласиях; вместо этого сосредоточьтесь на построении полного надежды и гармоничного партнерства.

Любовный гороскоп на неделю — Весы

Эта неделя будет эмоционально насыщенной и благоприятной. В отношениях вы можете испытать новое чувство близости.

Это может произойти благодаря совместному решению прошлых проблем или просто созданию пространства для разговора и восстановления связи. Сейчас между вами и вашим партнером царит мирная, нежная энергия.

Для одиноких эта неделя принесет чувство надежды и открытости. Вы, возможно, почувствуете, что готовы впустить кого-то в свою душу.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Любовный гороскоп на неделю — Скорпион

Неделя начинается с настроения на размышления. Вы можете почувствовать, что больше сосредоточены на себе, оценивая, насколько ваша личная жизнь соответствует вашим долгосрочным эмоциональным потребностям.

В отношениях вам, возможно, захочется большей глубины и смысла, что станет поводом для важных разговоров о будущем. Если вы одиноки, это ценное время, чтобы вновь соединиться со своей эмоциональной основой.

Некоторое тихое самоанализ может принести мощную ясность. Эмоциональная честность с самим собой — это первый шаг к прочной связи с другими.

Любовный гороскоп на неделю — Стрелец

С началом недели любовь становится более осознанной. Вы больше не соглашаетесь на неопределенные чувства или противоречивые сигналы.

Если вы находитесь в отношениях, это время для переосмысления — либо путем укрепления вашей нынешней связи, либо путем честной оценки того, куда она движется. В эмоциональной ясности заключается сила.

Одинокие люди могут обнаружить, что сейчас притягивают эмоционально доступных людей, поскольку ваша внутренняя ясность посылает миру иной сигнал. Разговоры могут стать более серьезными, но в прагматичном и обнадеживающем ключе.

Любовный гороскоп на неделю — Козерог

На этой неделе стоит глубже посмотреть на то, как вы дарите и получаете любовь. Для тех, кто находится в серьезных отношениях, это идеальное время поделиться тем, о чем до сих пор не говорили — своими эмоциональными потребностями, заботами, надеждами.

Энергия благоприятствует искренним разговорам, которые укрепляют доверие. Если вы одиноки, вы можете встретить человека, чье присутствие покажется вам удивительно знакомым или успокаивающим.

Не игнорируйте тихую химию, она может быть более многообещающей, чем громкая и яркая энергия. В этот период эмоциональная открытость предпочтительнее контроля.

Любовный гороскоп на неделю — Водолей

Это стабилизирующая неделя для отношений. Практические вопросы могут выйти на первый план, но они имеют эмоциональный вес.

У пар могут возникнуть дискуссии об общих обязанностях, условиях проживания или финансах. Это не романтические темы, но они важны для долгосрочной гармонии.

Одиноких может привлекать кто-то стабильный, уверенный в себе и эмоционально зрелый — тот, кто приносит спокойствие, а не хаос. Любовь может казаться менее захватывающей, но более надежной.

Любовный гороскоп на неделю — Рыбы

Эта неделя станет поворотным моментом. Если вы до сих пор не были уверены в направлении развития отношений, то получите знаки, которые помогут вам определиться.

В существующих отношениях есть потенциал для возрождения страсти и эмоциональной близости — если обе стороны готовы пойти навстречу друг другу. Одинокие могут испытать неожиданное эмоциональное влечение к кому-то неожиданному.

Вы отказываетесь от своего прежнего типа и рассматриваете любовь с новой, более открытой точки зрения. Некоторые связи могут исчезнуть, но не из-за неудачи, а потому, что вы переросли ту версию себя, которой они когда-то были нужны.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака любовный гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Обострение на фронте: РФ бросила в наступление одну из самых агрессивных дивизий

Обострение на фронте: РФ бросила в наступление одну из самых агрессивных дивизий

16:36Фронт
Как Путин относится к Зеленскому: профессор из США "прочитал" диктатора

Как Путин относится к Зеленскому: профессор из США "прочитал" диктатора

16:05Мир
Подмосковье и аэродром "Бельбек" массированно атаковали БПЛА: что поразила СБУ

Подмосковье и аэродром "Бельбек" массированно атаковали БПЛА: что поразила СБУ

15:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

Как разморозить морозилку в считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

Как разморозить морозилку в считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке туриста за 19 с

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке туриста за 19 с

Неожиданный поворот: кому Украина отдала 12 баллов на Евровидении 2026

Неожиданный поворот: кому Украина отдала 12 баллов на Евровидении 2026

От тли не останется и следа: чем опрыскать растения

От тли не останется и следа: чем опрыскать растения

Последние новости

16:36

Обострение на фронте: РФ бросила в наступление одну из самых агрессивных дивизий

16:05

Как Путин относится к Зеленскому: профессор из США "прочитал" диктатора

16:04

Гороскоп на завтра, 18 мая: Ракам — сюрприз, Львам — грандиозные перемены

15:43

Никакой не "уж": как правильно назвать змею с желтыми "ушами" на украинском

15:40

Что делать со скошенной травой: 4 правила от опытных садоводов

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
15:23

Подмосковье и аэродром "Бельбек" массированно атаковали БПЛА: что поразила СБУ

15:12

Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 мая

14:21

Опасный вирус стремительно распространяется: ВОЗ вводит международную чрезвычайную ситуацию

14:11

Moscow отныне never sleeps: ВСУ унизили хваленую ПВО РФ и это только начало

Реклама
13:53

В Украине произошло землетрясение на глубине 4 километра: где именно трясло

13:44

Как страны Запада "перерисовали" границы Украины — какие регионы и кому досталисьВидео

13:36

Жена и брат не сдержали слёз: воин впервые после плена встретился с родными

12:46

Простой рецепт котлет без мясорубки: получатся сочные благодаря одному ингредиенту

12:39

Лучше, чем в магазине: как приготовить домашнее мороженое быстро и легкоВидео

12:29

Пень сам рассыплется в порох: что достаточно залить внутрь

12:28

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 мая: Ракам - терпение, Львам - нужен отдых

12:23

Даже 50 евро: люди жалуются на странные правила обмена валют в Ощадбанке

11:36

Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая: Рыбам - нагрузка, Козерогам - поддержка

11:07

РФ убила 52 человека: Зеленский обнародовал тревожную статистику после атак РФ

11:01

Герань будет цвести круглый год: какой раствор работает лучше магазинных удобрений

Реклама
10:50

Тарифы на воду рассчитывают по-разному: почему некоторые украинцы платят дороже

10:23

Что нужно сделать в праздник 18 мая: строгие приметы

09:54

Противовоздушная оборона Подмосковья ослаблена: в РФ произошла диверсия

09:41

В России заявили о "захвате" Купянска: в ISW раскрыли реальную ситуацию

09:36

Как узнать пол ребенка на ранних сроках беременности - приметы и советы врача

08:54

Итальянец спел свою песню "Per sempre si" под бандуру украинцевВидео

08:44

РФ может напасть на НАТО в неожиданном месте: какая страна находится под угрозой

08:35

На РФ летело более 500 дронов: Украина устроила самую масштабную атаку на Москву

08:10

"Москва готовится к эскалации": Маляр о сигналах из Россиимнение

07:44

РФ атакует Украину второй волной дронов: в городах есть разрушения и пострадавшиеФото

07:40

Песню победительнице Евровидения написал друг путиниста Киркорова

07:17

О чем песня победителя Евровидения 2026: BangarangaВидео

05:41

Урожая не будет совсем: в каких местах категорически нельзя сажать перец

05:10

Четыре знака зодиака ждет особенный день: кто станет главным счастливчиком

04:35

Почему правильно говорить "за границу" на украинском: историк раскрыл секрет словаВидео

04:00

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке туриста за 19 с

03:30

Континент "трещит": ученые нашли первые признаки катастрофического раскола

03:00

Евровидение 2026: результат LELEKA и как голосовали за УкраинуВидео

02:32

Впервые в истории: Евровидение 2026 получило сенсационного победителяВидео

02:30

Судьба откроет новую дверь: таролог рассказала, кому повезет в июне 2026Видео

Реклама
01:17

Пел весь зал: Сердючка захватила сцену Евровидения 2026 вместе с легендами конкурсаВидео

01:12

Неожиданный поворот: кому Украина отдала 12 баллов на Евровидении 2026

00:28

Довели до слез: певец из Италии разрыдался на сцене Евровидения 2026Видео

16 мая, суббота
23:01

"Слава Украине!": LELEKA разнесла Евровидение 2026 вокалом и мощным посланиемВидео

22:56

Атака на Киев и область: в ВСУ предупредили об угрозе российских дронов

22:56

Свитолина обыграла топ-теннисистку США и стала победительницей супертурнира в Риме

22:39

ВСУ перехватили инициативу и вернули контроль над позициями: названо направление

21:56

Гороскоп на сегодня, 17 мая: Девам — страх, Козерогам — ссора

21:38

Мира не будет: СМИ узнали о новых планах Путина до конца года

21:15

В Ровно припаркованный автомобиль "оккупировали" неожиданные пассажиры

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять