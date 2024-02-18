Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля: Раку - все и сразу, Деве - легкость

Проницательность одного из друзей Скорпиона может стать для вас настоящим спасением в любовной жизни.

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В этом тексте мы погрузимся в мир гороскопов на неделю, рассмотрим, какие влияния могут ожидать каждый из знаков зодиака в ближайшие семь дней, и попробуем разгадать тайные послания звезд. Готовы узнать, что готовит вам Вселенная с 19 по 25 февраля?

Любовный гороскоп на неделю / Колаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Это благоприятная неделя для того, чтобы друзья превратились в любовников. В четверг Венера и Марс будут наслаждаться сексуальными объятиями в вашем секторе дружбы, что позволит вам, наконец, перевести на новый уровень ту химию, которую вы испытывали с приятелем. Если вы уже состоите в отношениях, то ваши взаимные желания могут быть использованы таким образом, что вы сможете достичь общего стремления - вы непременно отпразднуете это событие! С другой стороны, если вы чувствуете себя измотанным, то в субботу, во время Полнолуния, вы можете почувствовать себя обновленным. В этом случае вы можете использовать эту обновленную энергию, чтобы снова сосредоточиться на сердечных делах.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Ваша любовная жизнь вот-вот получит восхитительный импульс! Субботнее Полнолуние находится в вашем секторе романтики и принесет удовлетворение в сердечных делах, независимо от того, каков ваш текущий статус отношений. Если вы недавно начали встречаться с кем-то, то эта лунация может показать вам, что вы совсем не обманываете себя в отношении этого человека. Ваши чувства искренни - и, скорее всего, взаимны! Если вы уже состоите в устоявшихся отношениях, возможно, вы и ваш возлюбленный ставите во главу угла удовольствие. Совсем одиноки? Это Полнолуние самореализации, так что ваш любимый человек может быть ближе, чем вы думаете.

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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Романтика - это приключение, независимо от того, летите ли вы к далеким любовным возможностям или открываете свое сердце для связи с соседями. Если вы состоите в паре, то на этой неделе вы можете практически прокатиться на волшебном ковре вместе со своим возлюбленным. Возможно, у вас нет точного пункта назначения, но вы оба знаете, что главное - это путешествие. В четверг Венера и Марс обнимутся в вашем 9-м доме экспансии. Это выравнивание, несомненно, принесет положительные вибрации в вашу любовную жизнь, способствуя ее развитию независимо от статуса отношений. Например, если вы одиноки, вы можете отправиться в одиночное приключение и в своих путешествиях встретить следующую любовь всей своей жизни.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Любовь, деньги, секс - все это написано для вас на звездах! Если вы состоите в отношениях, то, возможно, вы и ваш возлюбленный будете возбуждены друг другом даже больше, чем обычно, благодаря тому, что в четверг Венера и Марс идеально соединятся в вашем 8-м доме интимных отношений. Ваша эротическая связь будет потенциально усилена финансовым удовлетворением, так что не сбрасывайте со счетов то, как деньги могут вдохновлять на привязанность или углублять отношения. Роскошные свидания могут показаться особенно увлекательными! Одиночка? Возможно, к вам обратится кто-то, кто захочет заняться сексом без обязательств. Даже если вы согласитесь, вас обоих могут быстро охватить чувства.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе вы сможете насладиться идеальным сочетанием романтической любви с душевным порывом. Венера и Марс, влюбленные знаки зодиака, в четверг вступят в жаркие объятия прямо в вашем секторе отношений, что принесет вам более чем идеальный потенциал для развития любовных и партнерских отношений. На этой неделе вы оба хотите одного и того же: друг друга! Если вам удастся сохранить простоту и сосредоточиться на любовной связи, вы будете в полном порядке. Даже если вы одиноки, у вас есть реальный потенциал притянуть кого-то на свою сторону. Не беспокойтесь о том, как - просто живите своей жизнью, и пусть Вселенная позаботится обо всем остальном.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

На протяжении всей недели в вашем сердце будет царить легкость. Ваше чувство желания чрезвычайно связано с общим состоянием здоровья, так что если ваше самочувствие оставляет желать лучшего, это может сказаться на вашем либидо более негативно, чем вам хотелось бы признать. К счастью, на этой неделе вы, вероятно, заметите, что все не только снова в рабочем состоянии, но вы действительно вернули себе прежний ритм жизни в каком-то новом и улучшенном виде. Возможно, вы попробовали альтернативные методы лечения, чтобы восстановить хорошее самочувствие или сбалансировать гормоны (если это было проблемой). В любом случае, вы будете рады, что к вам вернулось ваше настроение. Вперед, Дева!

Любовный гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе вы, как никто другой из знаков, сможете извлечь выгоду из редкого космического танца, посвященного любви, романтике и удовольствиям! В четверг Венера и Марс идеально соединятся в вашем секторе истинной любви, предлагая вам необычайный потенциал для романтических событий - независимо от того, каков ваш текущий статус отношений. Это классическая комбинация для удивительной химии при знакомстве с новым человеком, а если вы уже состоите в отношениях, то можете рассчитывать на самые теплые физические и эмоциональные проявления чувств. Неважно, с кем вы сейчас или с кем надеетесь быть, совместимость практически гарантирована.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Проницательность одного из ваших друзей может стать для вас настоящим спасением в любовной жизни. Этот приятель может стать для вас голосом разума, когда вы поддадитесь искушению пойти по головам во имя любви (или того, что, как вы надеетесь, будет любовью). Ваш сверстник, скорее всего, увидит вас сквозь дым и зеркала и даст вам понять, принимаете ли вы практичное и действенное решение относительно своей любовной жизни. Они не позволят вам играть в дурака! Доверьтесь этому приятелю - даже если он говорит то, что вы не хотите слышать. Сделайте над собой усилие и оцените их за то, что они говорят вам правду.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Принимая решение о любви, вы должны использовать и голову, и сердце. Это гарантирует, что, что бы вы ни решили, все будет к лучшему. В четверг Венера и Марс прекрасно соединятся в вашем секторе общения, объединив мысли о любви с практическими шагами, направленными на воплощение логики в конкретные дела. Это может быть что угодно - от того, чтобы набраться смелости и пригласить на свидание нового сексуального соседа, в которого вы влюблены, до того, как вы и ваш возлюбленный примете важное решение о направлении ваших отношений. Вы знаете, что делать, и не будете медлить!

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе вы можете рассмотреть свой профиль самооценки в вопросах любви и отношений - при необходимости вы способны внести соответствующие коррективы. Хорошая новость заключается в том, что любые активные изменения, которые вы сделаете, должны значительно улучшить вашу любовную жизнь (и вашу уверенность в себе). Например, вы можете объективно осознать, что ожидаете от партнера определенных затрат энергии и ресурсов на любовную связь, но он не отвечает вам взаимностью. Вы мгновенно измените ситуацию! С другой стороны, возможно, вы продолжаете принимать от кого-то крохи, а не шведский стол любви, которого вы заслуживаете. Вы больше ни минуты не будете голодать в поисках любви.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе вы просто неотразимы, так что обязательно воспользуйтесь этим необыкновенным настроением! Вы сможете завестись и получить максимум удовольствия от любого текущего романтического сценария. В четверг Венера и Марс окажутся в вашем знаке в жарких объятиях и поднимут ваш личный фактор сексуальности до практически невозможного уровня. От вас будет исходить столько сексуальности, что достаточно будет лишь взглянуть на объект вашей симпатии, и он окажется в ваших руках. Если вы одиноки, то на этой неделе вы горячи как никогда, так что не тратьте всю эту сексуальную энергию в одиночестве на диване. Выходите на улицу.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Реализация отношений - это то, что вы можете построить! Полнолуние в субботу осветит ваш сектор партнерства, углубляя текущую любовную связь самым прекрасным образом. Возможно, вы и ваш партнер обручитесь, переедете жить вместе или будете строить конкретные свадебные планы. Какими бы ни были подробности, вы оба, вероятно, убедитесь, что ваши отношения просто "работают", и будете очень счастливы, что вы есть друг у друга. Если вы одиноки, это идеальная возможность проанализировать, чего вы хотите от своих следующих отношений. Вы можете просчитать все до мельчайших деталей, чтобы подготовиться к воплощению своих желаний в будущем. Нет никакой путаницы в том, чего вы хотите.

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