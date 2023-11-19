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Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября: Водолею - вечеринка с партнером, Скорпиону - обвинения

Лидия Неплях
19 ноября 2023, 15:24
Овны могут столкнуться с сильным разочарованием, связанным с невозможностью реализовать свои представления о жизни с партнером.
Любовный гороскоп на неделю 20-26ноября
Любовный гороскоп на неделю 20-26ноября / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Spiritual Dive, Explore Mode)

В этом тексте мы погрузимся в мир гороскопов на неделю, рассмотрим, какие влияния могут ожидать каждый из знаков зодиака в ближайшие семь дней, и попробуем разгадать тайные послания звезд. Готовы узнать, что готовит вам Вселенная с 20 по 26 ноября?

Любовный гороскоп на неделю – Овен

В течение недели вера может подвергнуться испытанию, особенно когда речь идет о вере в любовь. Кризис может наступить, когда Марс, вступит в противоборство с суровым Сатурном. Вы можете столкнуться с сильным разочарованием, связанным с невозможностью реализовать свои самые высокие представления о жизненном пути в текущей жизненной ситуации с партнером. Если вы полностью блокируете любовь, потому что не верите, что у вас что-то получится, то поймете, что на пути стоите только вы сами. Готовы ли вы двигаться?

Любовный гороскоп на неделю – Телец

В основе любых ментальных блоков, которые вы можете иметь в отношении интимной жизни, лежат глубокие корни, но они не являются непреодолимыми. В пятницу Марс входит в ваш 8-й Дом трансформации, что, вероятно, стимулирует желание получить психосексуальное удовлетворение с человеком, которому вы доверяете. Проблема возникает, когда в субботу Марс быстро сталкивается с Сатурном. Это соединение, похоже, мгновенно возводит стены между вами и способностью противостоять серьезным тревогам. Если вы состоите в отношениях, то вы или партнер можете резко потерять настроение в спальне. Одиночка? Вы потенциально боитесь даже подумать о том, чтобы снова открыть себя. Просто напоминайте себе, что эти проблемы временные.

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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Вы можете сосредоточиться на вопросах взаимоотношений, независимо от того, одиноки вы или состоите в партнерстве. Проблема, однако, в том, что стремление к слиянию будет настолько сильным, что это может стоить карьерного роста. Если вы не состоите в браке, то можете вообще упустить возможность получить работу из-за того, что слишком заняты погоней за любовью. В противном случае, если состоите в отношениях, возможно, вы почувствуете, что партнер не поддерживает в достижении профессиональной цели, требующей большой отдачи. Вам может показаться, что со стороны партнера это совершенно эгоистичный шаг, и если это так, то вы, скорее всего, будете говорить об этом достаточно резко.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Физическое и духовное самосовершенствование в настоящее время находится в вашем доме Это может привести к тому, что вы решите на некоторое время отказаться от секса или физических связей, чтобы вернуть себе желаемый взгляд на сердечные дела. Если вы состоите в отношениях, это может стать возможностью возродить желание, целенаправленно отказавшись от них на некоторое время. В настоящее время не имеете связи? Подумайте о том, чтобы больше сосредоточиться на внутреннем, эмоциональном росте и отвлечься от физических желаний. Кратковременный тайм-аут поможет восстановить равновесие.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Это может быть неделя сексуальной неудовлетворенности, так что будьте готовы к этому! В пятницу Марс войдет в ваш сектор романтических отношений. Обычно это усиливает интимные желания и способствует более активным действиям в спальне... обычно. Если вы одиноки, это также обычно предвещает, что вы сможете удовлетворить свои желания, найдя другого человека для свидания. Все это в конечном итоге может стать для вас реальностью, но только не на этой неделе!

Любовный гороскоп на неделю – Дева

В пятницу внимание может быть приковано к семейным делам и домашним заботам, что оставит мало времени для любви. В этот день требовательный Марс войдет в 4-й дом дома и семьи, что послужит толчком к резкой перестройке вашей энергетики. Если между вами и второй половинкой были какие-то сложности, то вы можете начать больше спорить, особенно по поводу родственников, семейных проблем или жилищной ситуации. Если вы одиноки, то, возможно, вас настолько отвлекают домашние обязанности, что на романтику просто не остается сил. Держитесь! Это не будет длиться вечно.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Высказывание своей правды может улучшить любовную жизнь, но на этой неделе вы можете почувствовать себя сдержанным. Вы можете опасаться, что, если скажете то, что у вас на душе, это приведет лишь к огрызаниям и бесполезным спорам. Это справедливо независимо от того, на каком этапе находятся ваши отношения. В результате вы можете прикусить язык и вообще ничего не сказать. Такое подавление своего сердца только навредит вам в конечном итоге - говорите то, что вам нужно сказать! Одиночка? Сосед или кто-то из вашего окружения может сделать вам предложение, которое вы тут же отвергнете. Вам просто не нравится этот человек.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Как бы вы ни старались, на этой неделе не чувствуете любви. Сатурн прочно обосновался в вашем секторе романтических отношений, и это, несомненно, вызовет к жизни кармические уроки в этой области. Хотя это и может преподать ценные уроки, но, скорее всего, расстроит нынешнюю любовную ситуацию. Это связано с тем, что в субботу Марс образует квадратуру с Сатурном, требуя от вас разобраться в причинах любых препятствий. Возможно, вы станете обвинять нынешнего или прошлого возлюбленного в своих романтических разочарованиях. Возможно, пришло время взять на себя личную ответственность и заняться самоанализом. Осознайте, когда настало время для жесткой любви - в частности, для жесткой любви к себе.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Доброе утро, Стрелец! После, казалось бы, бесконечного сна, ваша энергия вот-вот вернется, и вы сможете с новым энтузиазмом взяться за осуществление задуманного. В пятницу Марс войдет в ваш знак, что позволит продвинуться вперед в любых действиях, которые вы давно хотели предпринять. Если у вас есть человек, который нравился, но вы стеснялись сделать шаг навстречу, то сейчас все изменится. Если же у вас есть нынешний партнер, то, возможно, придется столкнуться с препятствием. Вы можете оказаться в тупике в решении семейного вопроса. Скорее всего, вы будете настаивать на своем, но это может привести лишь к разочарованию.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Ваша энергия может иссякать быстрее, чем обычно. Возможно, пришло время пересмотреть то, на что вы тратите свои силы. В пятницу напористый Марс войдет в ваш затворнический 12-й дом, что приведет к затишью в энергичности. Сейчас не лучшее время для новых романтических отношений - если только вы не уверены, что какое-то время не захотите вступать в физические отношения. Если вы с этим согласны, то это может стать прекрасной возможностью узнать друг друга за пределами спальни. Если вы уже состоите в отношениях, то, возможно, какое-то время вам будет не до физической близости с партнером. Вместо этого восстановите свою духовную связь.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Возможно, в последнее время вы были настолько сосредоточены на карьерных достижениях, что ваша социальная жизнь, в том числе и любовная, страдала. Если это так, то на этой неделе ситуация может измениться. В пятницу Марс входит в 11-й социальный дом, стимулируя возможность посещения вечеринок, парных вечеров и веселых тусовок с вашим нынешним возлюбленным, если вы состоите в партнерстве. Если вы одиноки, то можете принять спонтанное решение нанять сваху или сообщить всему миру в социальных сетях, что готовы к браку!

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

В течение всей недели романтические решения будут находиться под космическим микроскопом. Вы можете потратить время на размышления о том, привел ли выбор в пользу любви и партнерства к повышению или понижению уровня вашей жизни. Человек, с которым вы хотите вступить в отношения, наверняка окажет существенное влияние на качество жизни, в том числе на репутацию и статус. Если в настоящее время вы находитесь в ситуации, которая заставляет вас чувствовать, что вы поставили эти вещи под угрозу, подумайте о том, чтобы отступить и перестроиться. Если вы одиноки, то, возможно, сейчас немного опасаетесь искать любовь. В конце концов, вы не хотите рисковать, разрушая свою замечательную жизнь.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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