Любовный гороскоп на неделю с 26 по 31 декабря: кто из знаков воплотит желание в жизнь с любимым

На этой неделе Дева сможет насладиться непринужденными разговорами на любовные темы.

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Любовный гороскоп на неделю с 26 по 31 декабря / Колаж Главред, фото скріншот YouTube (Better Life), freepik

В этом тексте мы погрузимся в мир гороскопов на неделю, рассмотрим, какие влияния могут ожидать каждый из знаков зодиака в ближайшие семь дней, и попробуем разгадать тайные послания звезд. Готовы узнать, что готовит вам Вселенная с 26 по 31 декабря?

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Овны, вокруг вас сплошная красота, а ваша способность смотреть на любого человека глазами любви просто вдохновляет. В понедельник Венера сделает потрясающий трин к Нептуну, что гарантирует, что вы способны выразить божественную, безусловную любовь к любому человеку. Если вы состоите в отношениях, вы обладаете невероятной способностью проявлять сострадание, прощение и исцеление по отношению к своей половинке. Вы одиноки? Когда в пятницу Венера войдет в ваш вдохновленный 9-й дом, вы можете встретить человека другой веры или культуры, который побудит вас к духовному, интеллектуальному и эмоциональному росту. Вам может показаться, что вы ждали этого человека всю свою жизнь.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

На этой неделе желания могут сбыться, если вы обратитесь к космосу по поводу своей любовной ситуации. Это может привести к воплощению в реальность ваших общих с возлюбленным желаний. Если это так, то вам придется ущипнуть себя, потому что в благословения, вероятно, будет трудно поверить. Даже если вы одиноки, в вашей личной жизни может произойти чудо, и в ней появится самый прекрасный человек - с чистым сердцем и искренней душой. Все выглядит потрясающе!

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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Гармония в отношениях наступает! В пятницу Венера входит в ваш сектор партнерства, и если вы уже находитесь в отношениях с кем-то, то ваша связь станет еще слаще. Любовь, которую вы разделяете, достигнет впечатляющих высот благодаря готовности вашего партнера продемонстрировать, что высшая свобода, которую может испытать каждый из вас, обретается благодаря вашей любви друг к другу. Приготовьтесь к освежающему совместному приключению! Если вы одиноки, Венера, перемещающаяся в эту часть вашей карты, может открыть перед вами романтические возможности. Эти возможности могут быстро перерасти из случайного знакомства в эксклюзивность. Вы готовы.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Романтика течет по вашей жизни как река, питая вас открытостью и уязвимостью. Если вы одиноки, то можете встретить человека, с которым почувствуете сильную духовную связь. Вам даже может показаться, что вы знаете друг друга с прошлой жизни. Затем, во вторник, Полнолуние в вашем знаке, несомненно, сделает вас еще более эмоциональными, чем обычно. Вы можете носить свое сердце на рукаве и, если вы состоите в паре, вероятно, захотите поговорить обо всех чувствах с нынешним партнером. Чувствительность повысится, что также углубит ваш общий любовный потенциал.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Бытовые вопросы могут занимать ваше внимание на протяжении большей части первой недели, но к пятнице вы будете готовы веселиться - и определенно готовы сосредоточиться на любви! В это время амурная Венера впервые за год войдет в ваш сектор романтики, и внезапно ваши перспективы в области любви, свиданий и удовольствий запылают! На самом деле, это один из лучших циклов для одиноких Лео, чтобы поддержать знакомство с кем-то новым и влюбиться с головой. Если вы уже состоите в отношениях, вы и ваш возлюбленный можете снова почувствовать романтические бабочки друг друга.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе вы сможете насладиться непринужденными разговорами на любовные темы. Кроме того, вы и ваш возлюбленный можете обнаружить, что стали гораздо более романтичными в своих привязанностях. Это не только прекрасная связь для того, чтобы шептать друг другу на ушко сладкие нотации, но и целительная связь, способная поддержать более глубокий разговор, который может потребовать от одного из вас прощения другого. Одиноки? Вы можете провести время в молитве, медитации или манифестации, чтобы подготовиться к появлению следующей большой любви в вашей жизни.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе в любовной сфере произойдет переход, который позволит вам красиво соединить сердце с разумом. В пятницу Венера входит в ваш сектор общения, что приведет к расширению диалога на темы, связанные с любовью и партнерскими отношениями. Если вы одиноки, это может быть время, когда ваша следующая романтическая увлеченность буквально поселится в вашем доме или в вашем квартале. Вы уже общаетесь с возлюбленным? Вы и ваш возлюбленный можете принять важное совместное решение, касающееся вашей жизни. Кроме того, вы оба можете подхватить тягу к путешествиям и запланировать пару увлекательных поездок, будь то местные однодневные экскурсии или грандиозные заграничные приключения.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Вы по-прежнему являетесь небесным фаворитом, когда речь заходит о романтических перспективах, а также о всеобъемлющем магнетизме! Это потому, что Венера остается в Скорпионе до пятницы. Вы можете показаться гламурным, неземным и буквально воплощенной мечтой тому, с кем состоите в отношениях, или тому, кто положил на вас глаз. Вам, вероятно, понравится, что вас так высоко вознесли на пьедестал, даже если вы не можете понять, почему вы там оказались. На данный момент это не имеет значения. Просто откиньтесь на спинку кресла и оцените искреннюю лесть!

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Больше никакой невидимости в любви для вас, Стрелец! На этой неделе вы должны почувствовать, что вас видят, слышат и признают. Возможно, вы пережили отказ или душевную боль - или просто решили, что вам нужно побыть в одиночестве, чтобы сосредоточиться на любви к себе. Однако с наступлением пятницы обратите внимание на свое сердце: потенциально оно полностью исцелено и готово к тому, чтобы вы снова открыли себя. Венера входит в ваш знак, и внезапно вы станете еще более привлекательными, чем когда-либо. Неважно, одиноки ли вы, привязаны или находитесь где-то между ними, ведь любовь витает в воздухе!

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

В связи со всеми праздничными мероприятиями у вас может быть больше приглашений, чем вы знаете, что с ними делать. Хорошая новость заключается в том, что вы, вероятно, ощущаете праздничную энергию, которая вдохновляет вас на то, чтобы извлечь максимум пользы из каждой вечеринки. Кроме того, полнолуние в вашем секторе партнерства во вторник приглашает вас пообщаться со знакомыми и поддаться очарованию нового особенного человека. Вы и ваш возлюбленный, нынешний или потенциальный, можете провести тихую, романтическую новогоднюю ночь - только вдвоем. Ваша эмоциональная связь должна быть сильнее, чем когда-либо.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе вы вряд ли проведете много времени дома. Более того, учитывая, что это последняя неделя 2023 года, вы, возможно, решите отпраздновать как можно больше! К счастью, пока вы гуляете с друзьями, посещаете вечеринки и другие мероприятия, романтическая энергия будет особенно сильна. Если вы одиноки, вам стоит подумать о том, чтобы позволить другу свести вас с кем-нибудь, пока вы находитесь на одном из праздников. Если же вы уже состоите в отношениях, то вы и ваш возлюбленный сможете вдоволь поразвлечься вместе, танцуя ночи напролет!

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Глубокие чувства наверняка станут для вас главным событием. Во вторник полнолуние в вашем секторе истинной любви наполнит вас таким количеством эмоций, что вам придется искать, куда их пристроить. Одиноки? Вы можете обнаружить, что очень быстро эмоционально привязались к кому-то, с кем познакомились через родственников. По какой-то причине этот человек может показаться вам родным. Если вы состоите в отношениях, то вас и вашего возлюбленного может охватить лихорадка, связанная с созданием ребенка, или желание усыновить малыша с четырьмя лапами и хвостом. Однако большую часть недели вы можете провести дома, уютно устроившись на диване, а не на светском мероприятии.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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