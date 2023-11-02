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Любовный гороскоп на ноябрь: Тельцам – потеря, Раку - чувства

Елизавета Бельмас
2 ноября 2023, 17:36
Астрологи составили любовный гороскоп на месяц для всех знаков зодиака и рассказали, кого ждет встреча с единомышленником, а кого потеря.
Любовный гороскоп на ноябрь
Любовный гороскоп на ноябрь / коллаж: Главред, фото: скриншот Инстаграм anna_unseiu

Третий месяц осени будет разным для каждого человека. Астрологи подготовили любовный гороскоп на месяц, в котором каждый знак зодиака может узнать, что его ждет в личной жизни.

Любовный гороскоп на месяц – Овен

Между вами и кем-то новым возникает сильная сексуальная химия, в то время как жаркое солнце и ваш импульсивный управитель Марс в начале месяца проводят время в склонном к одержимости Скорпионе, Овны. Неудивительно, что вы уже неразлучны!.

Любовный гороскоп на месяц – Телец

Возможно, в начале месяца вы не будете в настроении идти на компромисс, в основном из-за противостояния Венеры и Нептуна. Вы уже чертовски упрямы, и этот негибкий аспект мало что дает. Будьте готовы упустить что-то хорошее из-за своего непоколебимого мировоззрения.

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Любовный гороскоп на месяц – Близнецы

У вас есть несколько уловок в рукаве, когда Меркурий противостоит нарушающему правила Урану, поэтому вам придется искать соучастника преступления, с которым можно хорошо провести время. Просто убедитесь, что вы не доставляете друг другу больше неприятностей, чем веселяья.

Любовный гороскоп на месяц – Рак

Пламя горит мягче, когда астероид становится ретроградным, а начиная со 2 ноября вы проводите время со своим застенчивым и тихим знаком, что усиливает ваше чувство сострадания и понимания. Идеальная пара для вас сейчас — это другой водный знак, например, Рыбы.

Любовный гороскоп на месяц – Лев

Между вами и другими огненными знаками возникает невероятная напряженность, поскольку в начале месяца Солнце, ваш космический проводник, проходит через Скорпиона. Если вы интересуетесь Овном, другим Львом или Стрельцом или проводите время с ним, ждите фейерверка!

Любовный гороскоп на месяц – Дева

Дева, готовы ли вы справиться с некоторыми романтическими проблемами, которые слишком долго стояли на вашем пути? Поскольку ваш лидер Меркурий в изобретательном Скорпионе противостоит Урану, некоторым людям могут не понравиться ваши нестандартные идеи, но единственный человек, о котором вам сейчас стоит беспокоиться, — это вы сами.

Любовный гороскоп на месяц – Весы

Сосредоточение внимания на своем благополучии, когда ваш романтический лидер Венера находится в паре с рутинной Девой в первую неделю месяца, может улучшить и вашу личную жизнь, Весы. Влюбиться в партнера по тренировкам, фитнес-тренера, массажиста или эксперта по питанию не будет проблемой во время этого месяца.

Любовный гороскоп на месяц – Скорпион

Вы любите все контролировать, поэтому вам понравится, что ваш скрытный знак влияет на Солнце, Меркурий и Марс в начале нового месяца. Как только вы поймете, чего хотите в этот период времени, Скорпион, вы начнете добиваться этого с интенсивностью. Есть счастливчик, готовый принять вашу любовь.

Любовный гороскоп на месяц – Стрелец

Ваш обычный спокойный взгляд меняется на подозрительность, когда в начале месяца капризное Солнце в Скорпионе противостоит вашей ищущей знаний родной планете Юпитеру и заставляет вас смотреть на кого-то по-другому. Нет причин полностью исключать их из команды, но, возможно, вы захотите пока оставить их на скамейке запасных..

Любовный гороскоп на месяц – Козерог

С началом нового месяца ваш сообразительный лидер Сатурн находится прямо в мечтательных Рыбах, помогая вам воплотить некоторые из ваших подсознательных мыслей в реальность. Если у вас есть какие-либо цели, которые вы хотите достичь в личной жизни, Козерог, самое время начать их планировать сейчас.

Любовный гороскоп на месяц – Водолей

Если во время противостояния Меркурия и Урана в начале месяца произойдет что-то необычное, вы точно не будете молчать. Если вы что-то видите, скажите что-нибудь и будьте готовы увидеть, к чему приведут ваши интересные наблюдения. Встреча с таким же скептиком или сторонником теории заговора имеет романтический потенциал.

Любовный гороскоп на месяц - Рыбы

4 ноября мы обнаружим, что великий альпинист Сатурн движется прямо в вашем творческом знаке, а это означает, что нет предела, когда дело доходит до использования вашего воображения и художественных способностей для продвижения вашей личной жизни.

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