Любовный гороскоп с 11 по 17 марта: Стрельцу - интересное знакомство, Весам - жертвы

Любовный интерес может сотворить чудеса с уверенностью в себе Водолея на этой неделе, возвысив его самым необычным образом.

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Любовный гороскоп на неделю / Колаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

В этом тексте мы погрузимся в мир гороскопов на неделю, рассмотрим, какие влияния могут ожидать каждый из знаков зодиака в ближайшие семь дней, и попробуем разгадать тайные послания звезд. Готовы узнать, что готовит вам Вселенная с 11 по 17 марта?

Любовный гороскоп на неделю – Овен

На какое-то время вы можете стать "избегающей" личностью в любви. Возможно, вам просто нужно отдохнуть от романтической драмы или почувствовать, что вы настолько увлеклись кем-то другим, что потеряли чувство собственного достоинства. Это время, когда вы питаете свою душу и дарите себе самое радикальное самолюбие и сострадание, возможно, необходимо для вашего благополучия в долгосрочной перспективе. Ничего страшного, если вы чувствуете себя немного истощенным из-за свиданий или сложностей в отношениях. Этот тайм-аут не обязательно должен быть связан с избеганием. Это может быть просто столь необходимая передышка. Когда вы снова будете готовы любить, вы узнаете об этом.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

На этой неделе границы между дружбой и романтикой могут стать для вас немного размытыми. В понедельник, когда Венера войдет в ваш социальный 11-й дом в нежном знаке Рыб, вы можете начать чувствовать более нежную и сентиментальную связь с человеком, которого раньше считали исключительно другом. Этот человек также может начать идеализировать вас в более романтическом ключе. Будьте осторожны: несмотря на то, что эти меняющиеся отношения могут быть прекрасными, они могут стать и грязными. Многое зависит от того, одиноки ли вы оба и есть ли у вас возможность перерасти эту платоническую связь в нечто более романтическое. Вы надеетесь.

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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Продолжающийся романтический скандал может угрожать вашей репутации. Не исключено, что кто-то начнет сплетничать о вашей личной жизни в очень публичной форме, либо через социальные сети, либо при личной встрече с людьми, имеющими над вами определенную власть. Независимо от того, правдивы ли рассказываемые истории или нет, они, скорее всего, глубоко личные. Если кто-то публично расскажет о них, это, понятно, будет обидно! Другой вариант - кто-то из знакомых начнет распространять о вас и другом человеке слухи, которые вовсе не соответствуют действительности. Возможно, вам будет трудно не обращать на это внимания и не идти на поводу. К счастью, буря сплетен должна быстро пройти.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Кто-то может быть здесь, чтобы открыть вам глаза на мерцающие возможности в любви. Этот человек, будь то влюбленность или ваш нынешний партнер, может вдохновить вас увидеть самые лучшие качества других людей, если вы посмотрите на них не только с физической стороны. В результате, если вы одиноки, вы можете обнаружить, что вас тянет к кому-то, кто не соответствует вашему типичному списку, просто потому, что он по-настоящему красив внутри. В таком случае вам обязательно нужно изучить эту связь - у нее есть все шансы перерасти в нечто волшебное. Уже состоите в паре? Возможно, вы и ваш возлюбленный готовы отправиться в отпуск мечты вместе. В любом случае, ваша неделя будет прекрасной.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе возможен эротический опыт, который позволит воплотить в жизнь одну из ваших самых сокровенных фантазий. В понедельник Венера входит в ваш 8-й дом интенсивности, поэтому вы можете обнаружить, что вас тянет поделиться с любимым человеком одной из своих самых сокровенных фантазий - даже если это считается слегка табуированным. Когда вы почувствуете себя достаточно безопасно, чтобы быть уязвимыми и исследовать потенциал, как физический, так и эмоциональный, вы сможете в конечном итоге углубить вашу любовную связь. Если вы одиноки, у вас может возникнуть соблазн быстро открыться привлекательному незнакомцу, потому что вы жаждете очень значимой связи. Будьте осторожны. Убедитесь, что этот человек заслуживает доверия.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе любовь - самая сладкая вещь, и вы намерены наслаждаться каждой каплей романтических сокровищ, которые попадаются вам на пути! В понедельник Венера входит в ваш сектор партнерских отношений. В результате вы можете ожидать больше гармонии и любовных флюидов между вами и вашей второй половинкой или любовным интересом. Это действительно один из самых романтичных периодов для вас, так что для тех, кто уже встречается с кем-то особенным, возможно, на горизонте уже маячит помолвка или брак! Вы одиноки? У вас есть шанс встретить человека, с которым у вас мгновенно возникнет духовная связь. Эта судьбоносная связь может практически свалить вас с ног - как прекрасно!

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Вам может показаться, что вы идете на крайние жертвы во имя любви. Даже если вы делаете это с открытым сердцем, это может стать для вас довольно утомительным. Вам может показаться, что вы забыли, как говорить "нет" своему возлюбленному или партнеру. Вы можете делать всю работу по дому или брать на себя дополнительные обязанности, чтобы облегчить жизнь своему возлюбленному. Рано или поздно это выведет вас из равновесия, поэтому старайтесь не перенапрягаться. В частности, если вы одиноки, вы можете из кожи вон лезть, чтобы убедить кого-то, что вы незаменимы. Это не заставит их влюбиться в вас - более того, это может привести к тому, что вас начнут использовать. Осторожно!

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Любовь витает в воздухе! В понедельник Венера входит в ваш 5-й дом романтики, так что в ближайшие недели вы будете в прекрасном положении, чтобы в полной мере насладиться всеми удовольствиями жизни и любви. Для одиноких Скорпионов это один из самых благоприятных циклов, когда речь идет о том, чтобы зажечь настоящую любовь. Вы можете встретить человека, которого, как вам кажется, вы знали в прошлой жизни. Духовная связь может быть настолько сильной, что вы будете почти уверены в том, что все так и должно быть. Если вы состоите в отношениях, возможно, вы и ваш возлюбленный готовы к расширению семьи - или просто хотите чаще проводить вечера свиданий.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Романтика и комфорт на этой неделе идут рука об руку. В понедельник Венера переходит в ваш сектор домашнего хозяйства, создавая уютную романтическую энергию. Если вы одиноки, родственник или сосед по комнате может захотеть познакомить вас с кем-то новым. Возможно, вы находитесь в новых отношениях - это отличное время, чтобы познакомить возлюбленного со своим кланом. Если вы уже прочно состоите в паре, но еще не съехались, то почему бы не построить планы? Свить гнездышко с возлюбленным - это жизненно важно. Вы можете укрепить свою любовную связь, даже не выходя из дома. Возможно, вы с возлюбленным просто не прочь поваляться на диване! Уважайте это желание.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Мысли о любви могут начать поглощать вас. Вполне вероятно, что вы станете чаще мечтать о том особенном человеке, который не выходит у вас из головы. Это может быть реальный партнер, но может быть и человек, которым вы недавно увлеклись. Если вы одиноки, то, возможно, у вас на уме любовь в том смысле, что вы гораздо чаще думаете о том, чего, по вашему мнению, не хватает в вашей личной жизни в данный момент. Отличным способом направить всю эту романтическую умственную энергию в нужное русло станет запись в дневнике о своей любовной жизни. Вдохновение может снизойти на сентиментальную прозу или даже любовную поэму!

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Любовный интерес может сотворить чудеса с вашей уверенностью в себе на этой неделе, возвысив вас самым необычным образом. В понедельник Венера входит в ваш 2-й дом самооценки, что принесет вам больше уверенности в делах сердечных. Если в вашей жизни есть партнер, то вы сможете ощутить, насколько вы оба стоите усилий друг друга. В частности, они могут наглядно продемонстрировать, как ценят вас как личность. Если вы одиноки, то можете уделить время тактике любви к себе, чтобы укрепить свою способность получать любовь, а также готовность к отношениям.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Теперь вы - небесный фаворит, когда речь идет о благословении в любви. В понедельник Венера войдет в знак Рыб и наделит вас этой особой благосклонностью, а также удивительным магнетизмом - не говоря уже о дополнительной красоте. Венера в вашем знаке легко привлечет к вам внимание окружающих. Вам не придется прибегать к крайним мерам, чтобы завязать цветущие отношения, если в вашей жизни появился кто-то новый. Если вы совсем одиноки, то Венера в этом знаке - хороший показатель того, что вы привлечете к себе множество поклонников. Ваша вторая половинка, если вы состоите в отношениях, может заставить вас чувствовать себя более обожаемой, чем когда-либо прежде. Наслаждайтесь блаженством!

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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