Месяц таит опасность: астролог предупредил, чего категорически нельзя делать в августе

Август принесет несколько критических моментов, когда опасность возрастет. Существует риск терактов, предостерег Влад Росс.

https://horoscope.glavred.info/mesyac-tait-opasnost-astrolog-predupredil-chego-kategoricheski-nelzya-delat-v-avguste-10584662.html Ссылка скопирована

Что можно и нельзя делать в августе - ответ астролога / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Август отметится значительными рисками, которые могут повлиять на разные сферы жизни, и новыми начинаниями. В этом месяце возможны неспокойные и опасные для жизни события. О том, что можно и нельзя делать в августе рассказал Главреду астролог Влад Росс.

Что рекомендуется делать в августе

В августе 2024 года рекомендуется:

возвращаться к прошлому;

восстанавливать отношения с близкими людьми;

возвращать утраченные документы;

возобновлять обучение;

пересматривать, переделывать и дополнять документы;

повторно обращаться за любыми сведениями;

консультироваться с астрологом и психологом;

расслабляться и отдыхать.

Чего не рекомендуется делать в августе

В августе 2024 года не рекомендуется:

рисковать и сорить деньгами;

инвестировать в непроверенные акции;

браться за новые важные дела;

запускать новые проекты и рекламные кампании;

заключать новые договоры;

вступать в брак;

вступать в открытые конфликты;

действовать на эмоциях;

бывать в местах большого скопления людей (есть риск терактов, особенно 19-24 августа).

Кто такой Влад Росс Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс озвучил гороскоп на август-2024:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред