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Месяц таит опасность: астролог предупредил, чего категорически нельзя делать в августе

Руслана Заклинская
31 июля 2024, 04:34
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Август принесет несколько критических моментов, когда опасность возрастет. Существует риск терактов, предостерег Влад Росс.
Месяц таит опасность: астролог предупредил, чего категорически нельзя делать в августе
Что можно и нельзя делать в августе - ответ астролога / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Август отметится значительными рисками, которые могут повлиять на разные сферы жизни, и новыми начинаниями. В этом месяце возможны неспокойные и опасные для жизни события. О том, что можно и нельзя делать в августе рассказал Главреду астролог Влад Росс.

Что рекомендуется делать в августе

В августе 2024 года рекомендуется:

  • возвращаться к прошлому;
  • восстанавливать отношения с близкими людьми;
  • возвращать утраченные документы;
  • возобновлять обучение;
  • пересматривать, переделывать и дополнять документы;
  • повторно обращаться за любыми сведениями;
  • консультироваться с астрологом и психологом;
  • расслабляться и отдыхать.

Чего не рекомендуется делать в августе

В августе 2024 года не рекомендуется:

  • рисковать и сорить деньгами;
  • инвестировать в непроверенные акции;
  • браться за новые важные дела;
  • запускать новые проекты и рекламные кампании;
  • заключать новые договоры;
  • вступать в брак;
  • вступать в открытые конфликты;
  • действовать на эмоциях;
  • бывать в местах большого скопления людей (есть риск терактов, особенно 19-24 августа).

Кто такой Влад Росс

Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс озвучил гороскоп на август-2024:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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