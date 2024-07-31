Месяц таит опасность: астролог предупредил, чего категорически нельзя делать в августе

Август отметится значительными рисками, которые могут повлиять на разные сферы жизни, и новыми начинаниями. В этом месяце возможны неспокойные и опасные для жизни события. О том, что можно и нельзя делать в августе рассказал Главреду астролог Влад Росс.
Что рекомендуется делать в августе
В августе 2024 года рекомендуется:
- возвращаться к прошлому;
- восстанавливать отношения с близкими людьми;
- возвращать утраченные документы;
- возобновлять обучение;
- пересматривать, переделывать и дополнять документы;
- повторно обращаться за любыми сведениями;
- консультироваться с астрологом и психологом;
- расслабляться и отдыхать.
Чего не рекомендуется делать в августе
В августе 2024 года не рекомендуется:
- рисковать и сорить деньгами;
- инвестировать в непроверенные акции;
- браться за новые важные дела;
- запускать новые проекты и рекламные кампании;
- заключать новые договоры;
- вступать в брак;
- вступать в открытые конфликты;
- действовать на эмоциях;
- бывать в местах большого скопления людей (есть риск терактов, особенно 19-24 августа).
Кто такой Влад Росс
Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс озвучил гороскоп на август-2024:
Что стоит учитывать читателю
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