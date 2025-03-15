Мощное лунное затмение в марте 2025: Львам - деньги, Овнам - расставание, Девам - триумф

Полное лунное затмение ощущается в 10 раз сильнее, чем обычное полнолуние.

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Анжела Перл дала прогноз на лунное затмение 14 марта 2025 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Когда произошло полное лунное затмение

Что оно принесет всем знакам зодиака

Лунное затмение 14 марта 2025 года - очень сильное и окажет значительное влияние на все знаки зодиака. Поскольку затмение было полным, его мощь в 10 раз больше и могла ощущаться как за две недели до затмения, так и через месяц позже, пишет Главред.

Известный таролог Анжела Перл рассказала, что ждет каждый знак зодиака. Детальный прогноз Таро она опубликовала на своем Youtube-канале.

Если вам интересен астрологический прогноз, то читайте материал: Лунное затмение в марте: какие неожиданные события ждут каждый знак зодиака.

Овен

Карта: 7 мечей

Что-то уйдет из вашей жизни. Если вы что-то потеряете или что-то украдут - это значит, что от вас ушла плохая энергия.

Не исключено расставание. Но не стоит расстраиваться - все к лучшему.

Телец

Карта: 10 жезлов

У вас будет больше ответсвенности. Вы почти у цели. Остались совсем немного до получения результата.

Не стоит взваливать всю ответственность на себя. Лучше попросите о помощи.

Близнецы

Карта: Рыцарь мечей

Карта информации. Вы получите новость. Наступит ясность в переговорах или в каком-то вопросе. События будут развиваться быстро. Не исключено, что к вам приедут гости.

Рак

Карта: Солнце

Будет прибыль и радостные события. Вы на коне, у вас все получается. Вас ждет успех и прогресс. Раки окажутся в центре внимания.

Лев

Карта: 8 пентаклей

Карта мастерства. Львы получат прибыль за свою работу, таланты, умения.

Вы можете пойти учиться и совершенствовать свои знания.

Дева

Карта: Колесница

Вы увидите себя в новом свете и поймете, на что нужно обратить внимание. Это полнолуние для вас будет как зеркало.

Дев ждет продвижение, прогресс, триумф. Вы контролируете свою жизнь и направляете ее в нужном направлении.

Весы

Карта: Рыцарь жезлов

Вы ничего не боитесь и движетесь вперед. Весы могут повести за собой людей. Вы направите свою энергию в какой-то процесс, даже если вам страшно будет делать этот шаг.

Скорпион

Карта: Смерть

Одна дверь закрывается, вторая - открывается. Какая-то энергия должна уйти, чтобы на ее место пришла другая. Вы должны разрезать какую-то энергетическую нить. Отрезайте прошлое и идите вперед.

Стрелец

Карта: 3 мечей

Вы получите неприятную новость, информацию. Состоится разговор и откроется правда.

Вам нужно сделать паузу, отдохнуть. Подождите до новолуния прежде чем принимать решение.

Если будет плохое самочувствие, то обратите внимание на эту проблему со здоровьем.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Козерог

Карта: 10 кубков

Ваш дом - полная чаша. Вас ждет праздник, застолье. Радостные эмоции льются через край.

Водолей

Карты: 2 пентаклей, 3 кубков

Финансовая ситуация стабильная. Возможно у вас будет общий бюджет. Вы будет получать деньги из нескольких источников дохода.

Вас ждет праздник, встреча друзей, завершение проекта.

Вы будете вести себя жестко и хладнокровно, либо рядом с вами будет находиться мужчина воздушной стихии - Близнецы, Весы, Водолей.

Рыбы:

Карта: 4 кубков

Окажитесь от чего-то лишнего. Если вам что-то не нравится, то стоит сказать "нет".

Удачное время для того, чтобы избавляться от вредных привычек. Вы четко поймете, что вам не нужно.

Смотрите видео - Таро-прогноз для всех знаков зодиака на лунное затмение 14 марта 2025:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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