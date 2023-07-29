Мужчин потянет "налево", знакомства лучше отложить: любовный гороскоп на август

В сфере отношений в августе многих ждут серьезные проблемы. Придется быть максимально осмотрительными.

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Любовный гороскоп на август 2023 от Влада Росса/ коллаж: Главред, фото: Pixabay.com, Главред

Любовный гороскоп на август от Влада Росса предупреждает о серьезных испытаниях, которые ждут как людей, состоящих в отношениях, так и тех, кто еще ищет свою вторую половинку. Август 2023 из-за ретроградной Венеры будет не очень удачным для начала новых отношений и заключения брака, поэтому ЗАГС в этот период лучше обходить.

В этот период времени стоит обдумать свое прошлое и проанализировать любовные отношения, которые были или есть в вашей жизни. Также это хороший период, чтобы при необходимости обратиться к психоаналитику, который может помочь разобраться с проблемами, исправлять ошибки прошлого в любовных делах и отношениях, отмечает астролог Влад Росс.

"Напряженные аспекты этого месяца говорят о том, что старые нерешенные проблемы (тайный флирт, обман и т.д.) могут вылезти в самый неудачный момент, поскольку Венера во Льве будет сочетаться с Черной Луной. Это может сигнализировать об искаженном восприятии и обманчивости чувств", – спрогнозировал астролог.

Он предупредил также о том, именно в августе 2023 года семейных мужчин и тех, которые находятся в отношениях, может потянуть "налево".

"Даже те мужчины, которые никогда в жизни не изменяли своим вторым половинам, именно в августе могут это сделать. Поэтому женщинам можно посоветовать не отпускать своих мужчин и проверять их взаимоотношения", – подчеркнул Росс.

Астролог посоветовал парам решать подобные вопросы путем переговоров и терпением.

"Новые знакомства лучше не планировать. Особенно опасными будут знакомства вблизи 8 августа. Если 5-15 августа мужчины с кем-то знакомятся в Интернете, а потом приглашают эту женщину к себе домой, они должны помнить, что их квартиру могут обчистить, опоив их или подсунув клофелин", – спрогнозировал Росс.

Также он добавил, что Лилит (Черная Луна) во Льве многих заставит проявлять гордыню и тщеславие. А в связке с Венерой это может давать попытки получить желаемое любой ценой, в частности, это касается и отношений. Поэтому в этот период возвысятся альфонсы и содержанки.

Смотрите подробный прогноз на август 2023 года от астролога Влада Росса:

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, астролог Росс предупредил людей о невероятно сложном августе. Он отметил, что достаточно опасные периоды будут с 8 по 10 августа и 22 августа ‒ из-за квадратов Венеры (сперва к Урану, потом к Юпитеру).

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