Настоящий толчок судьбы: шесть знаков зодиака накроет волной любви 9 сентября

Китайских знаков зодиака ждет День успеха, который продвинет дела вперед.

Кого ждет нежность и любовь 9 сентября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

У какого знака зодиака появятся судьбоносные связи 9 сентября

Для кого могут открыться новые двери

Астрологи предсказывают, что во вторник, 9 сентября, шесть китайских знаков зодиака почувствуют глубокую любовь, укрепление доверия и углубление связей.

YourTango рассказывает, что вторник - День успеха, который пройдет под знаком Металлической Змеи. Такие дни в китайской астрологии известны тем, что продвигают дела вперед, оставляя их крепкими. То, что начинается в этот день, имеет вес, особенно когда речь идет об отношениях, обязательствах и связях, передает Главред.

Каких китайских знаков зодиака ждет поворотный момент 9 сентября

Змея

В этот день внимание будет сосредоточено прямо на вас. То, о чем вы просите, не будет проигнорировано. Если вы ждали, что кто-то пойдет вам навстречу, сегодня этот человек сделает шаг. Ожидайте разговора, который укрепляет доверие, жеста, который доказывает верность, или действия, которое заставит вас почувствовать себя по-настоящему замеченным.

Петух

Во вторник кто-то наконец встретит вас на ваших условиях. Отношения, которые когда-то казались несбалансированными, смещаются в сторону справедливости. Если вы несли больше, чем вам положено, вторник предлагает исправление. Партнер, друг или потенциальный возлюбленный появится таким образом, что вам больше не придется делать все без посторонней помощи.

Дракон

9 сентября подтолкнет вас к людям, которые могут улучшить жизнь. Любовь и удача пересекутся в форме укрепления связи или привлечения кого-то. Впуская кого-то в свою жизнь эмоционально или даже финансово, вы можете открыть новые двери.

Лошадь

Этот день будет ощущаться для вас как перенаправление привязанности. Кто-то, кого вы считали далеким, станет ближе, или ситуация, которая была мягкой, становится более определенной. Вам нужно доверять тому, что кажется естественным. Если вы делали вид, что вам безразлично, или сдерживали привязанность из гордости, отказ от этого акта принесет именно то, чего вы хотели.

Свинья

Энергия вторника поможет вам сбросить бремя старых ран в отношениях. Вы можете чувствовать больше спокойствия с чем-то, что раньше болело, и это освобождение создает большое пространство для любви и достатка. Кто-то, кто вам действительно небезразличен, может предложить нежность, связь, которая угасала.

Обезьяна

9 сентября втянет вас в связи, которые станут судьбоносными. Взаимодействия в этот день будут становиться крепкими, поэтому не недооценивайте сообщения, приглашения или даже мимолетную встречу. Позволяете себе сказать "да".

Китайские знаки зодиака / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

