Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Настоящий толчок судьбы: шесть знаков зодиака накроет волной любви 9 сентября

Мария Николишин
9 сентября 2025, 04:30
12
Китайских знаков зодиака ждет День успеха, который продвинет дела вперед.
Настоящий толчок судьбы: шесть знаков зодиака накроет волной любви 9 сентября
Кого ждет нежность и любовь 9 сентября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • У какого знака зодиака появятся судьбоносные связи 9 сентября
  • Для кого могут открыться новые двери

Астрологи предсказывают, что во вторник, 9 сентября, шесть китайских знаков зодиака почувствуют глубокую любовь, укрепление доверия и углубление связей.

YourTango рассказывает, что вторник - День успеха, который пройдет под знаком Металлической Змеи. Такие дни в китайской астрологии известны тем, что продвигают дела вперед, оставляя их крепкими. То, что начинается в этот день, имеет вес, особенно когда речь идет об отношениях, обязательствах и связях, передает Главред.

видео дня

Каких китайских знаков зодиака ждет поворотный момент 9 сентября

Змея

В этот день внимание будет сосредоточено прямо на вас. То, о чем вы просите, не будет проигнорировано. Если вы ждали, что кто-то пойдет вам навстречу, сегодня этот человек сделает шаг. Ожидайте разговора, который укрепляет доверие, жеста, который доказывает верность, или действия, которое заставит вас почувствовать себя по-настоящему замеченным.

Петух

Во вторник кто-то наконец встретит вас на ваших условиях. Отношения, которые когда-то казались несбалансированными, смещаются в сторону справедливости. Если вы несли больше, чем вам положено, вторник предлагает исправление. Партнер, друг или потенциальный возлюбленный появится таким образом, что вам больше не придется делать все без посторонней помощи.

Дракон

9 сентября подтолкнет вас к людям, которые могут улучшить жизнь. Любовь и удача пересекутся в форме укрепления связи или привлечения кого-то. Впуская кого-то в свою жизнь эмоционально или даже финансово, вы можете открыть новые двери.

Лошадь

Этот день будет ощущаться для вас как перенаправление привязанности. Кто-то, кого вы считали далеким, станет ближе, или ситуация, которая была мягкой, становится более определенной. Вам нужно доверять тому, что кажется естественным. Если вы делали вид, что вам безразлично, или сдерживали привязанность из гордости, отказ от этого акта принесет именно то, чего вы хотели.

Свинья

Энергия вторника поможет вам сбросить бремя старых ран в отношениях. Вы можете чувствовать больше спокойствия с чем-то, что раньше болело, и это освобождение создает большое пространство для любви и достатка. Кто-то, кто вам действительно небезразличен, может предложить нежность, связь, которая угасала.

Обезьяна

9 сентября втянет вас в связи, которые станут судьбоносными. Взаимодействия в этот день будут становиться крепкими, поэтому не недооценивайте сообщения, приглашения или даже мимолетную встречу. Позволяете себе сказать "да".

Настоящий толчок судьбы: шесть знаков зодиака накроет волной любви 9 сентября
Китайские знаки зодиака / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Китайский гороскоп гороскоп дракон гороскоп змея гороскоп лошадь гороскоп обезьяна гороскоп петух гороскоп кабан
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ракеты летели одна за другой: момент удара по Кабмину попал на видео

Ракеты летели одна за другой: момент удара по Кабмину попал на видео

02:48Украина
Враг атакует на нескольких направлениях: Генштаб назвал самые активные участки

Враг атакует на нескольких направлениях: Генштаб назвал самые активные участки

02:06Фронт
В ближайшее время может быть ракетный обстрел: прогремели первые взрывы

В ближайшее время может быть ракетный обстрел: прогремели первые взрывы

01:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 9 сентября: Ракам - неожиданный подарок, Девам - радостное событие

Гороскоп на сегодня 9 сентября: Ракам - неожиданный подарок, Девам - радостное событие

Китайский гороскоп на завтра 9 сентября: Быкам будет тяжело, Драконам - совет

Китайский гороскоп на завтра 9 сентября: Быкам будет тяжело, Драконам - совет

Карта Deep State онлайн за 8 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Судьба решена": Орбан заявил о разделе Украины на три части после войны

"Судьба решена": Орбан заявил о разделе Украины на три части после войны

Их можно услышать и сейчас: какие украинские фамилии когда-то давали беднякам

Их можно услышать и сейчас: какие украинские фамилии когда-то давали беднякам

Последние новости

05:27

От чихуахуа до бигля: какие породы собак живут дольше всех

04:30

Настоящий толчок судьбы: шесть знаков зодиака накроет волной любви 9 сентября

04:06

"Все может повториться": бывший узник Путина спрогнозировал будущее России

03:30

Невероятное открытие: ученый нашел затерянную Атлантиду и назвал точное место

02:48

Ракеты летели одна за другой: момент удара по Кабмину попал на видеоВидео

В российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – ХилюкВ российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – Хилюк
02:06

Враг атакует на нескольких направлениях: Генштаб назвал самые активные участки

02:00

56-летняя звезда "Друзей" подтвердила новый роман

01:25

Денежный прорыв уже с понедельника: каким знакам звезды обещают карьерный рывок

01:09

В ближайшее время может быть ракетный обстрел: прогремели первые взрывы

Реклама
00:55

Почему нижняя часть корабля красная: неожиданная связь между цветом и эффективностью

00:03

Планы врага на Донбассе: в ВСУ рассказали, какие города могут оказаться под прицелом

08 сентября, понедельник
23:09

Влупит +11 и будут лить грозовые дожди: в ближайшие часы ухудшится погода

23:05

"Снится один и тот же сон": Бритни Спирс обратилась к больному Элтону Джону

23:00

Украинский футболист оказался в центре финансового скандала – о чем идет речь

22:20

Опасная самоуверенность: почему Путин изменил тактику обстрелов после визита в Китай

22:16

Земля начинает вращаться быстрее - ученые рассказали об угрозе для человечества

22:09

Украинская супермодель Снежана Онопко обвенчалась с мужем

21:17

Почему в некоторых авто есть четвертая педаль - раскрыто истинное назначение

21:13

"Ждем 200-х генералов": в Донецке прогремели мощные взрывы, город в дымуВидео

21:11

Резкий скачок евро, гривна обвалилась: новый курс валют на 9 сентября

Реклама
20:55

Начнет краснеть за считанные дни: простой способ ускорить созревание перца в сентябреВидео

20:17

РФ ударила по Кабмину баллистической ракетой Искандер - ОП

20:15

Можно ли носить одежду умерших и вещи из секонд-хенда - священник дал советВидео

20:07

Россия выбрала новую цель для ударов по Украине - о чем идет речь

19:48

Они не знают, что такое поломки: топ-5 подержанных седанов, которые не боятся пробега

19:41

Воды по колено, все заливает стремительными потоками: Киев накрыл сильный штормВидео

19:36

По цене "однушки" в Киеве: что известно про обручальное кольцо Даши Квитковой

19:35

"Только начало": Мерц раскрыл настоящие планы Путина относительно войны

19:10

Откуда берутся 600-800 целей РФ за ночь?мнение

19:05

Не только Львов и даже часть Польши: какие области на самом деле входят в Галичину

18:54

"Худшей ситуации нет": два областных центра, которые могут остаться без тепла и светаВидео

18:53

Окно возможностей для ВСУ: эксперт указал на критическую ошибку врага на фронте

18:30

В Украине дешевеет главный салатный овощ - цены уже на 27% ниже, чем в прошлом году

18:07

Украинцев предупредили о повышении цен на газ: на сколько вырастут платежки

18:05

"Заходят с четырех направлений": в ВСУ предупредили об угрозе для Славянска

17:54

Очень важный церковный праздник 9 сентября: четыре запрета, которые нельзя нарушать

17:42

Сезон затмений несет удачу - какие три знака зодиака станут счастливчиками сентября

17:25

Понимают ли коты украинский язык - раскрыто, как они общаются с хозяевамиВидео

17:14

Перепела Ротару: Сердючка неожиданно исполнила бессмертный хит МозговогоВидео

16:59

У РФ новые цели: тревожный прогноз о массированных обстрелах и угрозе блэкаута

Реклама
16:59

Что категорически нельзя давать собакам - названы девять опасных продуктов

16:34

Если вантуза нет под рукой: хитрый трюк с бутылкой, который "пробьет" засорыВидео

16:34

"Проблема серьезная": СМИ заявили о смертельной болезни пропагандистки СимоньянВидео

16:08

Психологи "сломали голову": только 80% уникальных людей видят оптическую иллюзию

16:01

Есть угроза массированного удара по Украине в следующие 48 часов: что станет целью

15:57

Уничтожены и ранены военные: в РФ атакована причастная к зверствам в Украине в/ч

15:50

Не только Киев - какой город дважды становился столицей Украины

15:42

"Принадлежат только мне": Ирина Билык получила ценный подарок от бывшего

15:16

Россия ударила по Кабмину не "Шахедом": в Defense Express раскрыли детали атаки

15:08

Деньги льются рекой: какие ТОП-5 дат рождения приносят финансовый успех

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять