Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Несокрушимые снаружи и мягкие внутри - кто эти редкие четыре знака зодиака

Руслана Заклинская
29 августа 2025, 18:30
46
Астрологи назвали четыре знака зодиака с бешеной силой и мягким сердцем.
Несокрушимые снаружи и мягкие внутри - кто эти редкие четыре знака зодиака
Четыре знака поражают сочетанием силы и чувствительности / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака сочетают в себе мягкость и внутреннюю силу
  • Какие особенности характера и поведения имеют эти три знака
  • Как эмоциональные качества и эмпатия влияют на взаимодействие этих знаков с другими людьми

Каждый знак зодиака имеет уникальный набор талантов, характерных черт и сил, которые формируют его неповторимую космическую личность. Некоторые поражают своей несокрушимой мощью, другие ценятся за нежность и эмпатию. И все же есть четыре знака, которые имеют редкое сочетание силы и чувствительности, утверждает астролог Parade Лиз Симмонс.

Рак

Уязвимость - самая большая сила Раков. Их редкое сочетание мягкости и силы символизирует краб. Как и у краба, у них твердый внешний панцирь, который защищает мягкое внутреннее "я". Раки не всегда показывают свою чувствительность, но могут поднять клешни на защиту близких, демонстрируя настоящую силу. Когда они понимают, что нет нужды постоянно "позировать", им легче открыться и впустить людей в свою жизнь. Управляемые Луной и ориентированные на семью, Раки преданно борются и еще преданнее любят. Для них нет ничего невозможного, если дело касается близких.

видео дня

Лев

Львы известны своим большим сердцем и способностью сочетать мягкость с силой. Где бы они ни появились, их яркая личность приносит тепло и уверенность. Как огненный знак, Львы излучают энергию и силу, которая заметна всем. Их осанка и поведение внушают уважение, а искренность сердца и щедрость делают их настоящими лидерами среди друзей и близких.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

Скорпионы под своей суровой внешностью скрывают мягкое сердце. Хоть иногда им нужно время, чтобы почувствовать себя комфортно, их решительность и способность к восстановлению делают их непобедимыми. Под руководством Марса и Плутона они могут преодолеть любые трудности. Несмотря на прошлые испытания, Скорпионы умеют держать сердце открытым и позволять себе быть уязвимыми с теми, кому доверяют.

Дева

Девы отличаются своей способностью служить другим. Они внимательно относятся к потребностям людей в своей жизни и всегда готовы помочь. Независимо от задач, Девы сохраняют стойкость и преданность. Делая кого-то счастливым, они испытывают внутреннее удовлетворение. Их эмпатия и чувствительность позволяют замечать детали, а доброта и альтруизм придают им настоящую силу влиять на жизнь других людей.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося как воскресная газетная вкладка в США.

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог гороскоп знаки зодиака астрология
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин "никуда не денется": Зеленский о переговорах с РФ и гарантиях для Украины

Путин "никуда не денется": Зеленский о переговорах с РФ и гарантиях для Украины

18:27Украина
Самому маленькому ребенку всего два года: появились первые имена и фото погибших в Киеве

Самому маленькому ребенку всего два года: появились первые имена и фото погибших в Киеве

17:48Украина
В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто

В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто

17:19Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Настоящее название стерли в начале ХХ века: кто и почему переименовал Южный Буг

Настоящее название стерли в начале ХХ века: кто и почему переименовал Южный Буг

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

Гороскоп Таро на завтра 30 августа: Тельцам - планировать, Девам - не унывать

Гороскоп Таро на завтра 30 августа: Тельцам - планировать, Девам - не унывать

Последние новости

18:43

ЕС направит военных инструкторов в Украину после перемирия – Каллас

18:30

Несокрушимые снаружи и мягкие внутри - кто эти редкие четыре знака зодиака

18:27

Путин "никуда не денется": Зеленский о переговорах с РФ и гарантиях для Украины

17:48

Самому маленькому ребенку всего два года: появились первые имена и фото погибших в КиевеВидео

17:47

"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в основном этапе Лиги конференций УЕФА

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
17:37

На сообщения не отвечает: кто стоит за крахом дружбы Литвиновой и Мартыновской

17:36

Простая ошибка ускоряет порчу еды - как правильно настроить холодильник

17:19

В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто

16:28

Появился еще в VI веке до нашей эры: какой город является самым старым в УкраинеВидео

Реклама
16:25

Можно ли крутить руль до упора: водителям разъяснили популярный мифВидео

16:23

РФ стянула десятки тысяч штурмовиков: Зеленский назвал самые опасные направления

16:09

"Не надо вестись на условия фантазеров": Зеленский ответил на идею о буферной зоне

15:53

Порошенко призвал признать УПЦ МП "церковью агрессора", хотя сам годами был её меценатом и прислуживал там пономарём, – эксперт

15:48

Серьезный шаг: Селена Гомес решилась на кардинальные изменения в жизни

15:28

Одно правило спасет все: что нужно регулярно делать с чайником, чтобы чай был вкусным

15:27

Создание буферной зоны и отход на 40 км: генерал назвал опасность для Украины

15:26

Почему 30 августа нельзя покупать новые вещи: какой церковный праздник

15:22

Удар РФ по кораблю ВМСУ: новые данные о жертвах и пропавших без вести

15:17

Как часто нужно менять тормозную жидкость в авто - эксперт назвал четкие срокиВидео

14:56

Ключевая станция: Силы обороны поразили важный объект обеспечения армии РФ

Реклама
14:22

"Ситуация стремительно начала обостряться": военный рассказал о боях за Покровск

14:07

Какой будет погода 1 сентября: синоптик удивила прогнозом и предупредила о дождях

14:05

Гороскоп на завтра 30 августа: Овнам - крупная ссора, Козерогам - радостные новости

14:04

Путин может встретиться с Зеленским: в Кремле назвали условие

13:55

Запаха и грязи больше не будет: какой предмет нужно положить в слив раковиныВидео

13:32

Уже такие взрослые: Ирина Билык показала неожиданное фото своих сыновей

13:11

В последние дни лета цена внезапно упала: в Украине подешевел базовый продукт

13:06

Мотивация для Кремля: названы три фактора, которые ускорят завершение войныВидео

12:49

Обмен территориями, которого не было: как Уиткофф вызвал хаос в переговорах о мире

12:43

Удар армии РФ по Киеву: аварийно-спасательные работы завершены

12:32

Терпение лопнуло: принц Уильям принял радикальное решение по поводу Гарри

12:19

Виновен в крахе: РосСМИ неожиданно вступились за Пугачеву

12:16

"Похоже, это фиаско": бойцы ГУР поразили дорогой российский комплекс в Крыму

12:15

Надо найти четвертого кота: большинство людей увидит только трех животных

12:01

Очень жуткие, но не ядовитые: в Украине растут странные и редкие грибыВидео

12:01

Без молока и яиц: рецепт невероятно вкусных и оригинальных блинов

11:40

Запад не будет воевать за Украину: какие гарантии безопасности может получить КиевВидео

11:40

Можно ли благоустраивать могилу до 40 дней после похорон: священник ответилВидео

11:02

Дефицит и подорожание бензина в РФ: в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ

10:58

В Венеции на кинофестивале появился триколор: МИД и Минкульт Украины отреагировали

Реклама
10:57

В США назвали способ окончания войны в Украине не в пользу Путина - СМИ

10:36

Невыносимая жара накрывает Украину: где ударит +36 градусов

10:19

Ушел к своей музе: скончался известный композитор, муж Майи Плисецкой

10:07

Авто перевернулось на крышу: в Киеве произошло смертельное ДТП с полицейскими

10:02

Вся система снабжения армии РФ ослаблена: партизаны проникли в тыл врага

09:59

Курс доллара и евро с 1 сентября: нужно ли готовиться к резким скачкам

09:45

Ужасный персонаж: в Голливуде снимают фильм про диктатора Путина

09:37

"Царит неразбериха": как Трамп хочет закончить войну и почему Европа в замешательстве

09:27

ВСУ пробиваются возле Покровска, оккупантов массово ликвидируют - ISW

09:23

Зачем птицы купаются в песке: лишь единицы знают правильный ответВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять