Обладают мудростью из прошлых жизней: какие знаки зодиака уже были здесь раньше

Некоторые знаки зодиака несут в себе мудрость из прошлых жизней, которая помогает им в текущем воплощении.

Астрологи назвали 4 знака зодиака, имеющих связь с прошлыми жизнями / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Какие таланты, дары и мудрость человек переносит из предыдущих жизней

На чем фокусировалась душа в предыдущих воплощениях

Какие четыре знака зодиака особенно тесно связаны с опытом прошлых жизней

Знаки зодиака несут в себе не только информацию о личности человека в текущей жизни, но и отражают состояние души на определенном этапе его реинкарнационного пути. Ваш знак может подсказать, какие таланты, дары и мудрость вы перенесли из предыдущих жизней, на чем вы фокусировались, а что осталось недоработанным и нуждается в восстановлении в этом воплощении.

Главред узнал, какие четыре знака зодиака особенно тесно связаны с опытом прошлых жизней и стремятся поделиться им с миром.

Козерог

Козерог - знак, который трудно прочитать на первый взгляд. Взглянув в глаза Козерога, чувствуешь прикосновение к древним историям, словно просматриваешь архивы прошлого, утверждает астролог Parade Нараяна Монтуфар. Душа этого знака, под руководством Сатурна - планеты времени, прошла многочисленные испытания через множество жизней. Уже с молодых лет Козероги излучают ауру зрелости и спокойствия.

Предыдущие воплощения Козерогов были полны труда, аскезы и сложных уроков. Их стойкость проявляется в умении сохранять самообладание даже в самых сложных ситуациях. Козероги могут показаться всезнайками, но их спокойствие и самоконтроль происходят из глубокого опыта души. Они не только успешны в бизнесе и преданы своему делу, но и способны создавать материальные вещи собственными руками, потому что делали это много раз в прошлом. Их философские советы отражают мудрость предыдущих жизней, ведь они понимают, что время способно лечить все раны.

Рак

Рак несет огромную родовую мудрость. Хотя его часто ассоциируют только с домом и семьей, душа Рака тесно связана с предками. Те, у кого Рак является знаком Солнца, Луны или Асцендента, способны ощутить дары рода, доступ к знаниям, традициям и способам жизни, которые передавались поколениями.

Раки проявляют эту мудрость в ежедневной жизни: ухаживая за собой, готовя пищу, передавая знания другим. Их интуиция особенно сильна во время лунных фаз (новолуние и полнолуние), когда доступ к информации из прошлых жизней становится особенно интенсивным. Сначала это может проявляться через сильные эмоциональные волны, но на самом деле это сигнал того, что мудрость предков готова к передаче.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рыбы

Рыб часто считают самыми сильными носителями мудрости прошлых жизней. Их душа получила знания от всех остальных знаков, накопив опыт и уроки из самых разных жизней. Под руководством Нептуна Рыбы обладают глубоким ощущением связи со всем вокруг.

Как своеобразные "зодиакальные хамелеоны", Рыбы могут прочувствовать весь спектр человеческих эмоций и опыта. Их способность ставить себя на место других позволяет им понимать чужие переживания и мышление, что делает их исключительно эмпатичными. Рыбы осознают, что добрые дела в настоящем моменте влияют не только на будущее, но и на прошлое и настоящее.

Скорпион

Скорпион несет в себе эзотерическую мудрость прошлых жизней. В прошлых жизнях они могли быть ведьмами, целителями, алхимиками и оракулами, которые получали знания, но одновременно сталкивались с преследованиями. Управляющие планеты (Марс и Плутон) наделяют Скорпиона способностью превращать боль в силу и видеть завесу материального мира.

Мудрость прошлых жизней проявляется в способности Скорпионов преодолевать трудности, как феникс, превращая испытания во внутреннюю трансформацию. Их сила заключается в установлении намерения вспомнить духовные планы своей души, что позволяет Скорпиону выполнять роль трансформатора как для себя, так и для окружающих.

