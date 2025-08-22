Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Обладают мудростью из прошлых жизней: какие знаки зодиака уже были здесь раньше

Руслана Заклинская
22 августа 2025, 17:27
37
Некоторые знаки зодиака несут в себе мудрость из прошлых жизней, которая помогает им в текущем воплощении.
Обладают мудростью из прошлых жизней: какие знаки зодиака уже были здесь раньше
Астрологи назвали 4 знака зодиака, имеющих связь с прошлыми жизнями / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какие таланты, дары и мудрость человек переносит из предыдущих жизней
  • На чем фокусировалась душа в предыдущих воплощениях
  • Какие четыре знака зодиака особенно тесно связаны с опытом прошлых жизней

Знаки зодиака несут в себе не только информацию о личности человека в текущей жизни, но и отражают состояние души на определенном этапе его реинкарнационного пути. Ваш знак может подсказать, какие таланты, дары и мудрость вы перенесли из предыдущих жизней, на чем вы фокусировались, а что осталось недоработанным и нуждается в восстановлении в этом воплощении.

Главред узнал, какие четыре знака зодиака особенно тесно связаны с опытом прошлых жизней и стремятся поделиться им с миром.

видео дня

Козерог

Козерог - знак, который трудно прочитать на первый взгляд. Взглянув в глаза Козерога, чувствуешь прикосновение к древним историям, словно просматриваешь архивы прошлого, утверждает астролог Parade Нараяна Монтуфар. Душа этого знака, под руководством Сатурна - планеты времени, прошла многочисленные испытания через множество жизней. Уже с молодых лет Козероги излучают ауру зрелости и спокойствия.

Предыдущие воплощения Козерогов были полны труда, аскезы и сложных уроков. Их стойкость проявляется в умении сохранять самообладание даже в самых сложных ситуациях. Козероги могут показаться всезнайками, но их спокойствие и самоконтроль происходят из глубокого опыта души. Они не только успешны в бизнесе и преданы своему делу, но и способны создавать материальные вещи собственными руками, потому что делали это много раз в прошлом. Их философские советы отражают мудрость предыдущих жизней, ведь они понимают, что время способно лечить все раны.

Рак

Рак несет огромную родовую мудрость. Хотя его часто ассоциируют только с домом и семьей, душа Рака тесно связана с предками. Те, у кого Рак является знаком Солнца, Луны или Асцендента, способны ощутить дары рода, доступ к знаниям, традициям и способам жизни, которые передавались поколениями.

Раки проявляют эту мудрость в ежедневной жизни: ухаживая за собой, готовя пищу, передавая знания другим. Их интуиция особенно сильна во время лунных фаз (новолуние и полнолуние), когда доступ к информации из прошлых жизней становится особенно интенсивным. Сначала это может проявляться через сильные эмоциональные волны, но на самом деле это сигнал того, что мудрость предков готова к передаче.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рыбы

Рыб часто считают самыми сильными носителями мудрости прошлых жизней. Их душа получила знания от всех остальных знаков, накопив опыт и уроки из самых разных жизней. Под руководством Нептуна Рыбы обладают глубоким ощущением связи со всем вокруг.

Как своеобразные "зодиакальные хамелеоны", Рыбы могут прочувствовать весь спектр человеческих эмоций и опыта. Их способность ставить себя на место других позволяет им понимать чужие переживания и мышление, что делает их исключительно эмпатичными. Рыбы осознают, что добрые дела в настоящем моменте влияют не только на будущее, но и на прошлое и настоящее.

Скорпион

Скорпион несет в себе эзотерическую мудрость прошлых жизней. В прошлых жизнях они могли быть ведьмами, целителями, алхимиками и оракулами, которые получали знания, но одновременно сталкивались с преследованиями. Управляющие планеты (Марс и Плутон) наделяют Скорпиона способностью превращать боль в силу и видеть завесу материального мира.

Мудрость прошлых жизней проявляется в способности Скорпионов преодолевать трудности, как феникс, превращая испытания во внутреннюю трансформацию. Их сила заключается в установлении намерения вспомнить духовные планы своей души, что позволяет Скорпиону выполнять роль трансформатора как для себя, так и для окружающих.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося как воскресная газетная вкладка в США.

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Встреча с Путиным и гарантии для Украины: Зеленский сделал громкие заявления

Встреча с Путиным и гарантии для Украины: Зеленский сделал громкие заявления

16:39Украина
"Будет болеть голова и прыгать давление": украинцам выдали важное предупреждение

"Будет болеть голова и прыгать давление": украинцам выдали важное предупреждение

15:15Синоптик
"Я очень злой": Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе", как тот ответил

"Я очень злой": Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе", как тот ответил

14:44Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали

Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали

В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

Придет заветное облегчение: трех знаков зодиака ждут перемены 22 августа

Придет заветное облегчение: трех знаков зодиака ждут перемены 22 августа

ВСУ разорвали "цепь" врага: Сырский рассказал, как сотни россиян попали в ловушку

ВСУ разорвали "цепь" врага: Сырский рассказал, как сотни россиян попали в ловушку

Каким был флаг Украины тысячу лет назад - историк показал забытые символы Руси

Каким был флаг Украины тысячу лет назад - историк показал забытые символы Руси

Последние новости

18:02

Почему нельзя убирать 23 августа: приметы, которые уберегут от потерь

17:37

Были ли ваши предки венграми: фамилия расскажет о коренном происхождении

17:36

Иван Гелюх: DRI привлекла €60 млн "зеленого" кредита актуально

17:27

Обладают мудростью из прошлых жизней: какие знаки зодиака уже были здесь раньше

17:24

Убийство Фарион: прокуроры заявили о важном признании обвиняемого Зинченко

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
17:07

Почему мы плачем от лука - секреты химии и простые лайфхаки

16:39

Встреча с Путиным и гарантии для Украины: Зеленский сделал громкие заявления

16:38

Доллар стремительно полетел вверх: какой курс валют ждет украинцев 25 августа

16:28

Сколько "съедают" популярные кроссоверы: реальный рейтинг расхода топлива в УкраинеВидео

Реклама
15:49

Почему котам нельзя подстригать усы: для чего они нужны на самом деле

15:48

Эксперт рассказал о совместной позиции антикоррупционных активистов с пророссийскими блоггерами по поводу агентуры ФСБ в НАБУ

15:34

Не хватает денег: муж Тодоренко пожаловался на их брак

15:26

Встреча Зеленского с Путиным: Лавров выдвинул главное условие Кремля

15:15

"Будет болеть голова и прыгать давление": украинцам выдали важное предупреждение

15:13

Может ли водитель повернуть направо: запутанный тест по ПДД под силу не всемВидео

15:09

Влияет даже положение руки: как улучшить качество мобильной связи за минутуВидео

14:44

"Я очень злой": Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе", как тот ответил

14:19

В РФ скончался популярный певец, автор известных хитовВидео

14:12

ВСУ уничтожили пункт базирования российских беспилотников в Крыму: что известно

13:53

"Родила свою копию": певица Руслана показала редкое фото с мамой

Реклама
13:43

Гороскоп на завтра 23 августа: Весам - прибыль, Стрельцам - грандиозный успех

13:34

Стоит ли возвращаться к бывшим: психолог дал неожиданный ответ

13:14

Почему нельзя говорить "велике дякую": какую ошибку допускают многие украинцыВидео

13:04

Тюрьма или большой штраф за побег за границу: Кабмин подал законопроект

12:45

Диагностировали тяжелое заболевание: Кикроров рухнул со сцены и не смог встатьВидео

12:40

Горовая впервые заговорила о женитьбе со своим избранником: "Пять лет вместе"

12:31

Чем отличаются два мужчины: три отличия надо найти за 49 секунд

12:13

Обвал цены на 12%: в Украине дешевеет популярный фрукт, где купить выгоднее всего

12:08

"Соглашения не будет": мирные усилия Трампа зашли в тупик за четыре дня - WSJ

11:55

Пирог из лаваша с секретной начинкой за считанные минуты - бомбический вкусВидео

11:53

Можно ли отказаться быть крестной или крестным, если вас пригласили: священник объяснилВидео

11:52

Во власть хотят привлечь новых людей: Ермак заявил о реформировании ОП

11:16

Сколько стоит пиджак Елены Зеленской - первая леди покорила своим видом

11:05

Похолодание накроет всю Украину, температура упадет на 5-8 градусов: стала известна дата

11:00

Станет ли Китай гарантом безопасности для Украины: в Пекине дали неожиданный ответ

10:58

Таких цен не было даже в прошлом году: стоимость одного продукта ощутимо упала

10:30

Китайский гороскоп на завтра 23 августа: Свиньям - ошибки, Петухам - страх

10:20

Минус пять элитных подводников РФ: морской дрон ГУР проредил ряды оккупантов

10:08

Наступление на Харьков и Сумы: Минобороны РФ обнародовало важное решение Путина

09:53

Как выбрать спелый арбуз: надо обратить внимание на один единственный признакВидео

Реклама
09:40

Почему Никита Пресняков развелся с женой на самом деле: "Недостаточно"

09:31

ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию: у Орбана разразились гневом

09:24

Отправка войск под командованием США: названы варианты гарантий безопасности Украины

09:05

"Рождается внутри": бывшая возлюбленная Налчаджиоглу сделала признание

08:19

В армии Путина начался бунт: солдаты отказываются воевать и уничтожают технику

08:10

Как РФ остается без топлива ударами ВСУмнение

07:55

"НАТО-лайт": Мелони предложила 24-часовой механизм защиты Украины от РФ

07:10

Чем отличаются два парня, которые едят суши: ответ надо найти за 18 секунд

06:58

США засекретили данные о переговорах Украины и России - CBS News

06:10

Крым размером с Техас: как Трамп повеселил мирмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять