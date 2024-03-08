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Новолуние 10 марта: жизнь 3 знаков зодиака перевернется с ног на голову

Елизавета Бельмас
8 марта 2024, 14:22
Эксперты по звездам составили гороскоп на март и рассказали, на чью жизнь повлияет новолуние.
Жизнь 3 знаков зодиака перевернется с ног на голову
Жизнь 3 знаков зодиака перевернется с ног на голову / коллаж: Главред, фото: скриншот instagram photograph_nata

10 марта 2024 года волна удачи будет манить тех, кто направляет свое внимание на дела, которые действительно резонируют с их сутью. Представьте себе, что вы планируете незабываемый день, полный романтики: в этот день вы можете уделить внимание любимому человеку и позволить сердцу руководить вашими действиями. Благословения новолуния будут в изобилии менять жизнь трех знаков зодиака. Астрологи рассказали, для кого новолуние 10 марта станет отправной точкой новой жизни.

Новолуние в марте 2024 - удовольствие

Рыбы, во время предстоящего новолуния вы готовы качественно провести время со своей второй половинкой, окутывая друг друга любовью и заботой. Вы обдумываете подарок, нечто, что резонирует с заботой и усилиями, является истинным свидетельством ваших чувств. Прошли те времена, когда мысль о расходах заставляла вас вздрогнуть, особенно в условиях финансовых ограничений. К счастью, ваш недавний финансовый подъем дает вам возможность проявить щедрость и изменить жизнь к лучшему.

Новолуние в марте - самопринятие

Это новолуние открывает для вас волну самопринятия, Лев. Это принятие наконец-то придет в вашу жизнь и будет наполнять вас внутри глубоким чувством завершенности, успокаивая давнюю неуверенность в своей ценности. Предстоящая лунная фаза также открывает возможность внести больше организованности и ясности в ваши отношения. Признавая преимущества структуры и порядка, вы готовы более тесно придерживаться принципов, обеспечивающих гармонию и взаимопонимание с окружающими людьми.

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Новолуние в марте - гармония

Это предстоящее новолуние означает для вас, Дева, период удовольствия и гармонии, поскольку вы плывете по водам веселья, а не конфликтов.

Хотя вам не терпится получить немного волнения, чтобы оживить ситуацию, вы в равной степени стремитесь избежать ловушек ненужной драмы. Ваше стремление во время этой лунной фазы — развивать отношения, основанные на рациональности и взаимном уважении, обернутся успехом. Это обещает гороскоп на март.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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