Обнуление невзгод четырех знаков: чью жизнь изменит солнечное затмение октября

2 октября 2024 года стоит готовиться к еще одному затмению на оси Весов. В этот период некоторые знаки могут ожидать особенно интенсивные события.

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Октябрьское затмение может повлиять на некоторые знаки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Октябрь 2024 года принесет с собой в жизнь интенсивность, которой мы давно не видели. В этом месяце сразу два знака могут выдохнуть с облегчением: серия затмений на оси Овен-Весы завершается и лунные узлы переходят в Деву и Рыбы. Человечество ждут внешние, далеко идущие последствия, а изменения заставят наконец признать собственные ошибки и двигаться вперед смело, объясняют астрологи Collective World.

"Первое затмение Весов у южного узла произошло 14 октября 2023 года, что стало началом геополитического кошмара, который вывел нас из равнодушия и показал настоящие ужасы военного времени. В течение следующих двенадцати месяцев мы резко колебались между крайностями войны и мира, агрессии и любви, страха и надежды. Амбициозный и порой безжалостный воин, Овен, боролся за индивидуальность и независимость, тогда как справедливые и рассудительные Весы искали баланс в хаосе", - объясняют астрологи.

2 октября 2024 года стоит готовиться к еще одному затмению на оси Весов. В этот период некоторые знаки могут ожидать особенно интенсивные события.

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Вот как это затмение может повлиять на некоторых представителей астрологического круга.

Овен.

Затмение будет влиять на ваши отношения и долговременные обязательства. Некоторые из вас могут жениться, развестись или начать новый этап в отношениях. Будьте готовы к неожиданностям и не бойтесь менять планы, если нужно.

Рак.

У вас возможны изменения в семейной жизни. Некоторые из вас могут зачать ребенка, родить или переехать в новый дом. Другие могут прощаться с родственниками или продавать дом детства. Это конец одного этапа и начало нового.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы.

Вы в центре событий, ведь затмение затрагивает ваш дом личной идентичности. Это время для перемен: вы можете решить изменить внешность или отправиться в путешествие для самопознания. Если что-то в вашей личности больше не соответствует вам, затмение поможет избавиться от этого.

Козерог.

Затмение затрагивает вашу карьеру и репутацию. Если вы планировали запускать новый проект или изменить свой имидж, это хороший момент. Но имейте в виду, что вы не сможете контролировать все события - и это нормально.

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Гороскоп на октябрь 2024 года

О солнечном затмении 2 октября 2024 года рассказывала и астролог Анжела Перл. По ее словам, это затмение изменит жизнь некоторых знаков зодиака

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2024 года для Львов. В этом месяце этот знак будут ожидать новые люди, важная встреча и второй шанс.

Также Главред рассказывал о 3 знаках зодиака, которых в октябре ждет настоящий тиумф. Независимо от того, идет ли речь о любви, карьере или личностном развитии, три знака будут на вершине.

А вот астролог Влад Росс рассказал о знаках, для которых октябрь стресса не принесет. Для них в этом октябре не ожидаются кардинальные изменения или сильные астрологические события, которые бы вызвали стресс или существенный прогресс.

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