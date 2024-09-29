Шанс выдохнуть с облегчением: Росс о знаках, которым октябрь стресса не принесет

Для этих знаков в октябре не ожидаются кардинальные изменения или сильные астрологические события, которые бы вызвали стресс или существенный прогресс.

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Росс описал знаки, для которых октябрь будет нейтральным / depositphotos.com/ua, УНИАН

Астролог Влад Росс рассказал Главреду, для каких знаков зодиака октябрь будет абсолютно нейтральным. То есть, таким образом, это период, когда астрологические влияния не являются ярко выраженными, а планеты не оказывают значительного негативного или позитивного влияния на жизнь представителей того или иного знака. В такой месяц обычно не ожидаются кардинальные изменения или сильные астрологические события, которые бы вызвали стресс или существенный прогресс.

Кто такой Влад Росс Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Телец

В октябре 2024-го Тельца ждет много работы, и далеко не всегда это будет та работа, которая ему нравится. Но Телец будет востребован на все 100%. Кроме того, сейчас самое время задуматься о том, не могут ли увлечения Тельца стать источниками дополнительного дохода.

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Девиз этого месяца для Тельца - нужно находиться в центре своей жизни, а не на обочине чужой. В общем, октябрь будет средним, относительно благоприятным для Тельца.

Благоприятные дни октября-2024: 3, 8, 12, 16, 28.

Неблагоприятные дни октября-2024: 1, 15, 23, 24, 30.

Карьера и деньги. В первой половине октября Тельца на работе загрузят рутинными делами, но сил ему хватит на все, и результаты порадуют. Финансовая ситуация не вызывает серьезных опасений, однако не стоит тратить деньги впустую, поскольку особо больших доходов звезды Тельцу не сулят.

Личная жизнь. В октябре у Тельца все должно быть спокойно и тихо. Если не хватает положительных эмоций в личной жизни, то самое время завести домашнего любимца: забота о собаке или кошке объединит всю семью, взрослых и детей. Во второй половине месяца пары, живущие в гражданском браке, примут решение отправиться в ЗАГС.

Здоровье. В октябре Телец рискует подхватить инфекционное заболевание, особенно грипп или коронавирус. В первой половине месяца возможны психосоматические расстройства: нужно избегать стрессов и спешить восстановить душевное равновесие. А во второй половине месяца нужно следить за давлением, да и сердце может пошатываться.

Лев

Октябрь-2024 подарит Льву шанс завязать новые знакомства. Месяц обещает интересным и ровным, хорошего будет больше, чем плохого.

Девиз октября для Льва - если хотите перемен, сами меняйте все вокруг себя.

Благоприятные дни октября-2024: 4, 6, 11, 20, 23.

Неблагоприятные дни октября-2024: 7, 15, 22, 29, 30.

Карьера и деньги. В октябре у Льва будет шанс подняться по карьерной лестнице и решить вопрос с трудоустройством. Легче всего это будет сделать в середине месяца. 5-15 октября перед Львом откроются новые перспективы и возможности. Особенно этот период хорош для тех Львов, чья работа связана с информацией, логистикой, обучением, журналистикой.

В начале октября, 1-5 числа, Льву важно держать свои финансы под контролем и особо не тратить. В середине месяца можно рассчитывать на прибавку к зарплате или премию.

Личная жизнь. Семейная жизнь Льва в октябре-2024 войдет в спокойное русло. В середине месяца любимый человек сделает подарок, который не только придется Льву по вкусу, но и позволит закрыть глаза на прежние недоразумения. В конце октября возможны вспышки ревности, поэтому Льву важно сдерживать себя.

Свободным представителям знака дальние путешествия в последнюю неделю месяца могут принести необычное перспективное знакомство, особенно с иностранцем, которое может закончиться браком.

Здоровье. Энергетический потенциал Льва в октябре будет достаточно большим. Однако есть риск травмировать пальцы рук, поэтому нужно быть предельно внимательным, особенно это касается музыкантов. Октябрь благоприятен для борьбы Льва с лишним весом и плохими привычками.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

В октябре 2024 года звезды советуют Скорпиону наслаждаться уединением и покоем, чаще выезжать из города на природу, чтобы побыть с близкими людьми или в одиночестве. Скорпиону важно в этом месяце не привлекать к себе лишнего внимания. В общем, месяц будет так себе, ни хороший, ни плохой.

Благоприятные дни октября-2024: 6, 11, 20, 25, 26.

Неблагоприятные дни октября-2024: 1, 8, 15, 16, 23.

Карьера и деньги. Октябрь будет благоприятным месяцем для работы и карьеры Скорпиона. Возможен карьерный рост. Однако не стоит полагаться на друзей, начальников и коллег - все, чего сможет достичь Скорпион, будет результатом его собственной личной позиции и труда, поступков и решений.

Расходы Скорпиона в середине октября могут превысить доходы, поэтому нужно заранее оценивать свои финансовые возможности и стараться не выходить за пределы бюджета.

Личная жизнь. В октябре в личной жизни Скорпиона все тайное станет явным. Если Скорпион состоит в отношениях, которые тщательно скрывал, то в этом месяце о них узнают окружающие. В середине месяца возможны конфликты с мужем или женой.

Свободным Скорпионам звезды пока не могут пообещать ничего перспективного, кроме тайного романа.

Здоровье. Иммунитет Скорпиона в октябре будет несколько ослаблен. Чтобы не подхватить вирус, в частности, коронавирус, нужно реже бывать в общественных местах. Перекусы в кафе и столовых противопоказаны, поскольку есть риск отравления. В этом месяце могут обостриться хронические недуги, поэтому важно поторопиться с профилактикой. Не стоит увлекаться кофе и чаем, категорически противопоказан в октябре алкоголь.

Козерог

В октябре 2024-го Козерога ждет активный период, на спокойную жизнь можно даже не рассчитывать, поскольку будет жесткий квадрат солнечного затмения к этому знаку зодиака. Перед Козерогом встанут задачи, с которым он раньше не сталкивался. Растеряться не стоит, поскольку от умения Козерога держать удар будут зависеть итоги месяца.

Благоприятные дни октября-2024: 6, 11, 17, 25, 27.

Неблагоприятные дни октября-2024: 9, 15, 18, 23, 30.

Карьера и деньги. Для работы Козерога в октябре звезды создадут благоприятные аспекты, что проложит путь к успеху. Особенно это касается тех представителей знака зодиака, чья работа связана с наукой, творчеством, рекламой и путешествиями.

Финансовая ситуация Козерога в октябре улучшится и стабилизируется, однако лишь ближе к концу месяца. А вот в начале месяца проявятся разрушительные тенденции, удары судьбы, поэтому не следует вкладывать деньги ни в какие финансовые проекты, в том числе и в недвижимость.

Личная жизнь. Козерога в октябре ждет мир и спокойствие в личной жизни. Важно все рабочие вопросы и проблемы оставлять на работе, а, приходя домой, погружаться в дела семьи и родных людей - это принесет Козерогу массу удовольствия. Козерогам, мечтающим встретить свою вторую половинку, стоит приготовиться, поскольку интерес к ним со стороны противоположного пола в октябре будет обеспечен.

Здоровье. В октябре Козерогу нужно будет сделать все ради поднятия тонуса, и задача перед ним стоит серьезная, поэтому нужно позаботиться, чтобы здоровье не подвело. Главное - устоять перед нашествием вирусов: ОРВИ, коронавирус, грипп могут доставить Козерогу большие неприятности, вплоть до пневмонии. В середине месяца рекомендуется позаботиться о глазах и не пересиживать за монитором. Если зрение падает, нельзя медлить с визитом к окулисту. Вторая половина месяца благоприятна для лазерной коррекции зрения.

Что должен учитывать читатель? Этот материал носит лишь информационный характер. Чрезмерное употребление алкоголя может быть вредным для вашего здоровья.

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